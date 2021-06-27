https://ria.ru/20210627/obstrel-1738800908.html

В Армении опровергли сообщения об обстреле азербайджанских позиций

В Армении опровергли сообщения об обстреле азербайджанских позиций - РИА Новости, 27.06.2021

В Армении опровергли сообщения об обстреле азербайджанских позиций

Министерство обороны Армении опровергло в воскресенье заявление военного ведомства Азербайджана об обстреле армянскими ВС азербайджанских позиций. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:36

2021-06-27T13:36

2021-06-27T13:37

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ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло в воскресенье заявление военного ведомства Азербайджана об обстреле армянскими ВС азербайджанских позиций.Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что якобы 26 июня с 14:50 (13:50) до 03:00 (02:00 мск) 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Варденисском районе, "периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района"."Более того, в период, указанный в сообщении министерства обороны Азербайджана, азербайджанская сторона вела беспорядочный огонь, на который армянская сторона не ответила", - отмечается в заявлении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210626/azerbaydzhan-1738744070.html

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