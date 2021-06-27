В Армении опровергли сообщения об обстреле азербайджанских позиций
13:36 27.06.2021 (обновлено: 13:37 27.06.2021)
© Sputnik/Andranik GhazaryanГегаркуник
© Sputnik/Andranik Ghazaryan
Минобороны Армении опровергло сообщения об обстреле азербайджанских позиций
ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло в воскресенье заявление военного ведомства Азербайджана об обстреле армянскими ВС азербайджанских позиций.
Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что якобы 26 июня с 14:50 (13:50) до 03:00 (02:00 мск) 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Варденисском районе, "периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района".
"Минобороны Азербайджана распространяет очередную дезинформации об обстреле в течение нескольких часов армянскими ВС азербайджанских позиций на армяно-азербайджанской границе на участке Гегаркуникской области. Вооруженные силы Армении не открывали огонь по направлению азербайджанских позиций", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
"Более того, в период, указанный в сообщении министерства обороны Азербайджана, азербайджанская сторона вела беспорядочный огонь, на который армянская сторона не ответила", - отмечается в заявлении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.