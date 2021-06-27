Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией
БАКУ, 27 июн – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в Кельбаджарском районе.
"Двадцать шестого июня с 14:50 (13:50) до 03:00 (02:00 мск) 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района", - сообщает военное ведомство Азербайджана.
По данным ведомства, потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
"В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.