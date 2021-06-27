https://ria.ru/20210627/obstrel-1738786972.html

Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией

Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 27.06.2021

Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в Кельбаджарском районе. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T10:36

2021-06-27T10:36

2021-06-27T10:36

минобороны азербайджана

азербайджан

армения

безопасность

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БАКУ, 27 июн – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в Кельбаджарском районе.По данным ведомства, потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет."В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210626/azerbaydzhan-1738744070.html

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минобороны азербайджана, азербайджан, армения, безопасность, в мире