Умерла глава ассоциации общественных организаций блокадников Леоненко
16:51 27.06.2021 (обновлено: 17:44 27.06.2021)
© Фото : Правительство Санкт-ПетербургаПрезидента Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда Валентина Ивановна Леоненко
© Фото : Правительство Санкт-Петербурга
Умерла глава ассоциации общественных организаций блокадников Валентина Леоненко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Умерла президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда Валентина Леоненко, сообщили в администрации Санкт-Петербурга.
Губернатор региона Александр Беглов, выражая свои соболезнования, подчеркнул, что Леоненко останется для петербуржцев "символом блокадной стойкости".
"В 1941 году 16-летней она лечила раненых в военном госпитале. Строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода. После войны более полувека посвятила благородному педагогическому труду", — добавил глава города.
По словам Беглова, Валентина Леоненко останется примером мужества, силы духа и любви к родному городу.
"Она была душой блокадного братства. В 1990 году вместе со своими соратниками она создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. В нее вошли 109 организаций из 65 городов нашей страны и 39 городов зарубежных государств. Под ее руководством ежегодно проводились съезды, в которых принимали участие ветераны, живущие не только в России, но и за ее пределами", — заключил губернатор.
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