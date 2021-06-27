https://ria.ru/20210627/amur-1738795945.html

Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 1984 года

Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 1984 года - РИА Новости, 27.06.2021

Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 1984 года

Уровень реки Амур возле Благовещенска, который в субботу превысил отметку наводнения 2013 года, в воскресенье дошел до отметки 1984 года, под водой не только... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:37

2021-06-27T12:37

2021-06-27T12:37

россия

амур (река)

юрий трутнев

амурская область

забайкальский край

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Уровень реки Амур возле Благовещенска, который в субботу превысил отметку наводнения 2013 года, в воскресенье дошел до отметки 1984 года, под водой не только нижний ярус набережной, но и часть лестниц, ведущих к верхнему ярусу, однако часть жителей купается, передает корреспондент РИА Новости.Наводнение, которое произошло в 2013 году, по данным МЧС России, было крупнейшим за 116 лет, больше всего на Дальнем Востоке тогда пострадали Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край, тогда уровень Амура у Благовещенска достиг 822 сантиметров. В середине августа 1984 года в Благовещенске было одно из крупнейших наводнений в истории, уровень Амура составил более 8,5 метров.Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье Амур на набережной Благовещенска подтопил лестницы, ведущие на верхний ярус набережной, вода переливается через перила, частично затоплены лестницы. Кованый парапет набережной по всей протяженности продолжают закрывать мешками с песком, над Амуром летают бакланы, они охотятся за рыбой, которую несёт сильным течением.Часть жителей Благовещенска, продолжают купаться в Амуре, несмотря на запреты, многие загорают на ступенях затопленного амфитеатра, делают фото на память.По данным ГУМЧС России по Амурской области, на 27 июня в 19 населенных пунктах Амурской области подтоплены 638 частных жилых домов, 1746 приусадебных участков, частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог, семь автомобильных мостов. Без автомобильного сообщения остались 12 населенных пунктов в пяти муниципалитетах. Всего с начала паводка эвакуировано 1762 человека, в том числе 484 ребенка.Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования. В Приамурье идёт паводок из Забайкальского края и КНР.

https://ria.ru/20210621/priamure-1737887598.html

россия

амур (река)

амурская область

забайкальский край

благовещенск

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россия, амур (река), юрий трутнев, амурская область, забайкальский край, благовещенск, происшествия