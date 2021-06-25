https://ria.ru/20210625/turizm-1738531099.html

АТОР прокомментировала ввод ограничений для туристов на Кубани

АТОР прокомментировала ввод ограничений для туристов на Кубани - РИА Новости, 25.06.2021

АТОР прокомментировала ввод ограничений для туристов на Кубани

Ассоциация туроператоров России выразила мнение, что требование администрации Краснодарского края к отелям с 1 августа принимать только тех клиентов, которые... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T07:04

2021-06-25T07:04

2021-06-25T11:16

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

зарина догузова

вениамин кондратьев

анна попова

ассоциация туроператоров россии (атор)

здоровье

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России выразила мнение, что требование администрации Краснодарского края к отелям с 1 августа принимать только тех клиентов, которые сделали прививку от коронавируса, технически невыполнимо для туристов.Соответствующее обращение, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, АТОР сделала в адрес главы региона Вениамина Кондратьева, руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.В ассоциации подчеркнули, что относятся с пониманием к решению с 1 июля начать заселять в отели и гостиницы Кубани гостей с отрицательным ПЦР-тестом или документом, подтверждающим вакцинацию, а с 1 августа принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.Однако в АТОР пояснили, что для того, чтобы успеть получить сертификат о полной вакцинации в срок, гражданам необходимо получить первую прививку уже на следующей неделе, а это, по мнению организации, затруднительно сделать, учитывая очереди в регионах.Также в обращении говорится о последствиях новых ограничений для туристической отрасли региона. Так, речь идет о начале массовой аннуляции туров и бронирований, что, как предположили в АТОР, приведет к большим потерям для турбизнеса. В ассоциации прогнозируют, что сложившаяся ситуация может нанести удар по туроператорам и повлиять на снижение спроса на курорты Краснодарского края.АТОР просит Кондратьева рассмотреть возможность "разрешить отелям принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста"."По сути, это означает конец сезона"Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными. По их мнению, подобные действия могут привести к концу летнего отпускного сезона уже сейчас.Представитель отрасли пояснил, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях. В свою очередь, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил падение спроса на туры в Краснодарский край и Крым с начала недели.Вакцинация от коронавирусаНакануне глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на рост записи на вакцинацию от коронавируса в стране. Однако, как отметила главный санитарный врач, очередей быть не должно, лишние контакты не нужны.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210624/otkaz-1738467759.html

https://ria.ru/20210622/turizm-1738011703.html

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