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Туризм
https://ria.ru/20210625/turizm-1738531099.html
АТОР прокомментировала ввод ограничений для туристов на Кубани
АТОР прокомментировала ввод ограничений для туристов на Кубани - РИА Новости, 25.06.2021
АТОР прокомментировала ввод ограничений для туристов на Кубани
Ассоциация туроператоров России выразила мнение, что требование администрации Краснодарского края к отелям с 1 августа принимать только тех клиентов, которые... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T07:04
2021-06-25T11:16
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
зарина догузова
вениамин кондратьев
анна попова
ассоциация туроператоров россии (атор)
здоровье
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России выразила мнение, что требование администрации Краснодарского края к отелям с 1 августа принимать только тех клиентов, которые сделали прививку от коронавируса, технически невыполнимо для туристов.Соответствующее обращение, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, АТОР сделала в адрес главы региона Вениамина Кондратьева, руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.В ассоциации подчеркнули, что относятся с пониманием к решению с 1 июля начать заселять в отели и гостиницы Кубани гостей с отрицательным ПЦР-тестом или документом, подтверждающим вакцинацию, а с 1 августа принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.Однако в АТОР пояснили, что для того, чтобы успеть получить сертификат о полной вакцинации в срок, гражданам необходимо получить первую прививку уже на следующей неделе, а это, по мнению организации, затруднительно сделать, учитывая очереди в регионах.Также в обращении говорится о последствиях новых ограничений для туристической отрасли региона. Так, речь идет о начале массовой аннуляции туров и бронирований, что, как предположили в АТОР, приведет к большим потерям для турбизнеса. В ассоциации прогнозируют, что сложившаяся ситуация может нанести удар по туроператорам и повлиять на снижение спроса на курорты Краснодарского края.АТОР просит Кондратьева рассмотреть возможность "разрешить отелям принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста"."По сути, это означает конец сезона"Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными. По их мнению, подобные действия могут привести к концу летнего отпускного сезона уже сейчас.Представитель отрасли пояснил, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях. В свою очередь, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил падение спроса на туры в Краснодарский край и Крым с начала недели.Вакцинация от коронавирусаНакануне глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на рост записи на вакцинацию от коронавируса в стране. Однако, как отметила главный санитарный врач, очередей быть не должно, лишние контакты не нужны.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210624/otkaz-1738467759.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, зарина догузова, вениамин кондратьев, анна попова, ассоциация туроператоров россии (атор), здоровье, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество
АТОР прокомментировала ввод ограничений для туристов на Кубани
07:04 25.06.2021 (обновлено: 11:16 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДезинфекция пляжной зоны отдыха "Приморский" в Сочи
Дезинфекция пляжной зоны отдыха Приморский в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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АТОР заявила о начале массовых аннуляций туров и бронирований гостиниц на Кубани

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России выразила мнение, что требование администрации Краснодарского края к отелям с 1 августа принимать только тех клиентов, которые сделали прививку от коронавируса, технически невыполнимо для туристов.
Соответствующее обращение, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, АТОР сделала в адрес главы региона Вениамина Кондратьева, руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
В ассоциации подчеркнули, что относятся с пониманием к решению с 1 июля начать заселять в отели и гостиницы Кубани гостей с отрицательным ПЦР-тестом или документом, подтверждающим вакцинацию, а с 1 августа принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
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Однако в АТОР пояснили, что для того, чтобы успеть получить сертификат о полной вакцинации в срок, гражданам необходимо получить первую прививку уже на следующей неделе, а это, по мнению организации, затруднительно сделать, учитывая очереди в регионах.
Также в обращении говорится о последствиях новых ограничений для туристической отрасли региона. Так, речь идет о начале массовой аннуляции туров и бронирований, что, как предположили в АТОР, приведет к большим потерям для турбизнеса. В ассоциации прогнозируют, что сложившаяся ситуация может нанести удар по туроператорам и повлиять на снижение спроса на курорты Краснодарского края.
АТОР просит Кондратьева рассмотреть возможность "разрешить отелям принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста".
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22 июня, 08:35Туризм

"По сути, это означает конец сезона"

Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными. По их мнению, подобные действия могут привести к концу летнего отпускного сезона уже сейчас.
"По сути, это означает конец сезона, и мы фактически дарим туристов российских курортов другим направлениям и подталкиваем их к выезду за рубеж", — высказался гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.
Представитель отрасли пояснил, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях.
В свою очередь, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил падение спроса на туры в Краснодарский край и Крым с начала недели.
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Вакцинация от коронавируса

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на рост записи на вакцинацию от коронавируса в стране. Однако, как отметила главный санитарный врач, очередей быть не должно, лишние контакты не нужны.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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18 июня, 12:41
 
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗарина ДогузоваВениамин КондратьевАнна ПоповаАссоциация туроператоров России (АТОР)ЗдоровьеФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
 
 
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