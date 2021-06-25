https://ria.ru/20210625/puteshestviya-1738540632.html

Туристы рассказали, как относятся к полетам ради развлечения

Туристы рассказали, как относятся к полетам ради развлечения - РИА Новости, 25.06.2021

Туристы рассказали, как относятся к полетам ради развлечения

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что они думают о полетах, целью которых является сам перелет, а не прибытие в определенный город, сообщает... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:16

2021-06-25T11:16

2021-06-25T11:16

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что они думают о полетах, целью которых является сам перелет, а не прибытие в определенный город, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1850 пользователей и выяснили, как они относятся к гастрономическим, экскурсионным рейсам или авиапутешествиям в никуда.Оказалось, что 92 проценты готовы получить такой опыт, чтобы посмотреть на природные красоты с высоты или поностальгировать, прокатившись на воздушных судах предыдущих поколений.83 процента хотели бы совершить такое путешествие, чтобы полетать на необычном типе самолета. Гастрономический авиатур с дегустацией блюд и напитков интересен 82 процентам опрошенных. Четыре из пяти пользователей желали бы отправиться в "таинственный" рейс, пункт назначения которого заранее неизвестен.Однако о подобных возможностях путешественники пока еще мало осведомлены — 96 процентов сказали, что никогда не участвовали в полете ради развлечения, а 77 процентов признались, что не знают о подобных рейсах, которые периодически устраивают авиакомпании.

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм