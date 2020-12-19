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"Победа" занялась "полетами в никуда"
"Победа" занялась "полетами в никуда"
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") занялся "полетами в никуда", сообщила РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:04
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россия
победа (авиакомпания)
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") занялся "полетами в никуда", сообщила РИА Новости представитель перевозчика.Первый рейс состоится в субботу, 19 декабря. За штурвалом самолета будет пилот Алексей Кочемасов. Он в течение полутора часов проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца.Как отметила представитель "Победы", билеты на первый рейс были полностью выкуплены за восемь минут, на второй – за шесть."Сейчас мы рассматриваем запросы разных российских регионов, многие захотели и в своих городах организовать подобные полеты. Безусловно, главное условие – безопасность, поэтому на борту все будут строго в масках, как и на остальных наших рейсах", - добавила собеседница агентства.
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россия, победа (авиакомпания), общество

"Победа" занялась "полетами в никуда"

06:04 19.12.2020 (обновлено: 07:07 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") занялся "полетами в никуда", сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
"Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который "Победа" решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва - Москва", - сказала представитель "Победы".
Первый рейс состоится в субботу, 19 декабря. За штурвалом самолета будет пилот Алексей Кочемасов. Он в течение полутора часов проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца.
Как отметила представитель "Победы", билеты на первый рейс были полностью выкуплены за восемь минут, на второй – за шесть.
"Сейчас мы рассматриваем запросы разных российских регионов, многие захотели и в своих городах организовать подобные полеты. Безусловно, главное условие – безопасность, поэтому на борту все будут строго в масках, как и на остальных наших рейсах", - добавила собеседница агентства.
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