https://ria.ru/20201219/pobeda-1589999428.html

"Победа" занялась "полетами в никуда"

"Победа" занялась "полетами в никуда"

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") занялся "полетами в никуда", сообщила РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T06:04

2020-12-19T06:04

2020-12-19T07:07

россия

победа (авиакомпания)

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") занялся "полетами в никуда", сообщила РИА Новости представитель перевозчика.Первый рейс состоится в субботу, 19 декабря. За штурвалом самолета будет пилот Алексей Кочемасов. Он в течение полутора часов проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца.Как отметила представитель "Победы", билеты на первый рейс были полностью выкуплены за восемь минут, на второй – за шесть."Сейчас мы рассматриваем запросы разных российских регионов, многие захотели и в своих городах организовать подобные полеты. Безусловно, главное условие – безопасность, поэтому на борту все будут строго в масках, как и на остальных наших рейсах", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20200602/1572354621.html

россия

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2020

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россия, победа (авиакомпания), общество