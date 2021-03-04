https://ria.ru/20210304/aviakompaniya-1599716762.html

Австралийская авиакомпания запускает "таинственные" рейсы неизвестно куда

Австралийская авиакомпания запускает "таинственные" рейсы неизвестно куда

Австралийская авиакомпания запускает "таинственные" рейсы — купив билет путешественники не будут иметь представления о том, куда направляются, сообщается в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T04:15

2021-03-04T04:15

2021-03-04T04:15

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Австралийская авиакомпания запускает "таинственные" рейсы — купив билет путешественники не будут иметь представления о том, куда направляются, сообщается в релизе, опубликованном на сайте перевозчика.Планируется совершить три внутренних перелета для тех, кто желает насладиться уникальным опытом путешествия по Австралии, пока международные границы остаются закрытыми.Как отметили в авиакомпании, последний раз подобные рейсы осуществлялись в 1990-е годы. Тогда туристы в аэропорту получали билет на любой регулярный перелет, в месте назначения они проводили день, а затем возвращались домой.Согласно новой концепции, перевозчик предложит три специальных рейса на самолетах Boeing 737 по направлениям, находящимся за пределами крупных городов. Помимо полета путешественников ждут разные мероприятия в пункте назначения, которые станут для них сюрпризом. Чтобы получить уникальный опыт, туристам нужно всего лишь забронировать билет и приехать в аэропорт. Также они могут рассчитывать на небольшие подсказки, чтобы взять с собой нужный багаж.Самолеты отправятся из аэропортов Брисбена, Сиднея и Мельбурна 27 марта, 18 апреля и 1 мая. Места на "таинственных" рейсах станут доступны для бронирования с 4 марта.

https://ria.ru/20210109/kazusy-1589515440.html

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коронавирус covid-19, туризм, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, boeing 737, брисбен, австралия, сидней, мельбурн