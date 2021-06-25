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Ульяновская область
https://ria.ru/20210625/programmy-1738678502.html
В Ульяновской области запустят новые программы для талантливых детей
В Ульяновской области запустят новые программы для талантливых детей - РИА Новости, 25.06.2021
В Ульяновской области запустят новые программы для талантливых детей
Ульяновский центр одаренных детей "Алые паруса" увеличит количество программ обучения; с сентября текущего года здесь будут введены дополнительные направления... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T20:37
2021-06-25T20:37
ульяновская область
алексей русских
ульяновск
общество
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УЛЬЯНОВСК, 25 июн – РИА Новости. Ульяновский центр одаренных детей "Алые паруса" увеличит количество программ обучения; с сентября текущего года здесь будут введены дополнительные направления для учащихся 5-11 классов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В пятницу губернатор Алексей Русских провел первое заседание обновленного попечительского совета, председателем которого он выбран по итогам голосования. В состав совета вошли представители вузов, предприятий и органов государственной власти, говорится в сообщении."Необходимо помогать развиваться ребятам, которые заинтересованы в учебе, спорте, творчестве, поддерживать тех, кто уже достиг высоких результатов. Нам предстоит решить много вопросов: от того, как делать все программы, которые будет реализовывать центр, бесплатными и абсолютно доступными для всех ребят независимо от места жительства, до критериев отбора педагогического состава", - приводит пресс-служба слова Русских.Обучение в ульяновском центре "Алые паруса" уже прошли свыше тысячи школьников со всех районов области. С сентября здесь будут введены дополнительные направления для 5-11 классов, в том числе в формате выездных профильных и проектных смен.Центр одаренных детей "Алые паруса" функционирует как загородный лагерь и расположен на территории Чердаклинского района в селе Крестово-Городище, напоминает пресс-служба. Для сопровождения работы с талантливой молодежью уже в этом году в регионе начнут создавать еще один образовательный центр – в Ульяновске, в рамках реализации национального проекта "Образование", инициированного президентом страны.
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60
алексей русских, ульяновск, общество

В Ульяновской области запустят новые программы для талантливых детей

20:37 25.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт в честь 275-летия Академии балета им. Вагановой
Концерт в честь 275-летия Академии балета им. Вагановой - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УЛЬЯНОВСК, 25 июн – РИА Новости. Ульяновский центр одаренных детей "Алые паруса" увеличит количество программ обучения; с сентября текущего года здесь будут введены дополнительные направления для учащихся 5-11 классов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу губернатор Алексей Русских провел первое заседание обновленного попечительского совета, председателем которого он выбран по итогам голосования. В состав совета вошли представители вузов, предприятий и органов государственной власти, говорится в сообщении.
"Необходимо помогать развиваться ребятам, которые заинтересованы в учебе, спорте, творчестве, поддерживать тех, кто уже достиг высоких результатов. Нам предстоит решить много вопросов: от того, как делать все программы, которые будет реализовывать центр, бесплатными и абсолютно доступными для всех ребят независимо от места жительства, до критериев отбора педагогического состава", - приводит пресс-служба слова Русских.
Обучение в ульяновском центре "Алые паруса" уже прошли свыше тысячи школьников со всех районов области. С сентября здесь будут введены дополнительные направления для 5-11 классов, в том числе в формате выездных профильных и проектных смен.
Центр одаренных детей "Алые паруса" функционирует как загородный лагерь и расположен на территории Чердаклинского района в селе Крестово-Городище, напоминает пресс-служба. Для сопровождения работы с талантливой молодежью уже в этом году в регионе начнут создавать еще один образовательный центр – в Ульяновске, в рамках реализации национального проекта "Образование", инициированного президентом страны.
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