https://ria.ru/20210625/pogoda-1738602022.html

Ученый предупредил о ливнях, грозах и ветре при спаде жары в ЦФО

Ученый предупредил о ливнях, грозах и ветре при спаде жары в ЦФО - РИА Новости, 25.06.2021

Ученый предупредил о ливнях, грозах и ветре при спаде жары в ЦФО

Спад жары в Центральной России, скорее всего, будет сопровождаться ливнями, грозами и ветром, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:24

2021-06-25T14:24

2021-06-25T14:24

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гидрометцентр

российская академия наук

ленинградская область

финляндия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спад жары в Центральной России, скорее всего, будет сопровождаться ливнями, грозами и ветром, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.Блокирующий антициклон наблюдается над центром Европейской частью России в течение последний пяти дней. Согласно прогнозам Гидрометцентра, во вторник жителей ЦФО ждет понижение температуры, антициклон начнет разрушаться."Разрушение блокингов - это явление, связанное с мощными конвективными событиями. И это знакомо всем, что сильная жара спадает с сильным ливнем, ветром. Потому что проходит холодный фронт. Сейчас, когда будет спадать жара, стоит ждать сильных ливней, гроз, шквалов. Это прохождение холодного фронта. Там происходит подъем воздуха, а начальный ("затравочный") подъем воздуха - это важный элемент образования глубокой конвекции. Но холодный фронт - не теплый, он не идет сплошной стеной, это разрозненные конвективные кластеры. Где-то более легкий дождь, где-то более сильный", - сказал Чернокульский.Климатолог напомнил, что в 2010 году во время разрушения двух блокингов 27 июля и 29 июля сформировались два наиболее мощных конвективных события, которые были на Европейской части России за последние 40 лет."Это были не смерч, а мощные прямолинейные конвективные штормы с сильным ветром, так называемый "деречо". Они прошли до 600 километров, ветровал леса местами был шириной до 50 километров. Июльский "деречо" шел на северо-запад, через Новгородскую и Ленинградскую области, и дальше в Финляндию, а июньский - на северо-восток, через Ярославскую и Вологодскую области. Это самые крупные ветровалы за эру спутниковых наблюдений", - отметил Чернокульский.

https://ria.ru/20210625/zhara-1738525023.html

https://ria.ru/20210625/peregrev-1738578685.html

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россия, гидрометцентр, российская академия наук, ленинградская область, финляндия