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В Ленинградской области нашли останки 80 человек времен ВОВ
В Ленинградской области нашли останки 80 человек времен ВОВ - РИА Новости, 25.06.2021
В Ленинградской области нашли останки 80 человек времен ВОВ
Поисковики обнаружили останки еще 80 человек на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T21:18
2021-06-25T22:46
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Поисковики обнаружили останки еще 80 человек на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области, сообщило СУ СК по региону.Члены консультативного совета при ведомстве провели внеочередное выездное заседание, обсудив сохранение и увековечивание этих захоронений. Ранее в июне стало известно, что сотрудники коммерческой фирмы во время земельных работ в поселке Тельмана обнаружили останки времен Великой Отечественной войны, однако работы не остановили и продолжили вывозить грунт. Таким образом, были повреждены и уничтожены утерянные воинские захоронения.В середине июня руководитель Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергей Мачинский сообщал об обнаружении останков 50 человек на месте уничтоженного захоронения в поселке Тельмана. По его мнению, установить, сколько всего останков пострадало от ковша бульдозера, не представляется возможным.По факту уничтожения воинского захоронения было возбуждено уголовное дело, а генеральный директор компании "Эврикал" отправлен под домашний арест. По версии следствия, подозреваемый с целью уничтожения мест захоронения воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта, в котором находились непогребенные останки погибших, что привело к повреждению и уничтожению воинских захоронений. Кроме того, подозреваемый активно препятствовал проведению поисковых работ.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, общество
В Ленинградской области нашли останки 80 человек времен ВОВ
21:18 25.06.2021 (обновлено: 22:46 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Ленинградской области нашли останки 80 человек времен ВОВ на месте уничтоженного захоронения

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Поисковики обнаружили останки еще 80 человек на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области, сообщило СУ СК по региону.
Члены консультативного совета при ведомстве провели внеочередное выездное заседание, обсудив сохранение и увековечивание этих захоронений.
"На месте происшествия совместно с сотрудниками следственного управления продолжают работу члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации "Доблесть". При проведении поисковых работ обнаружены костные останки 80 человек, 18 солдатских медальонов", — говорится в сообщении.
Ранее в июне стало известно, что сотрудники коммерческой фирмы во время земельных работ в поселке Тельмана обнаружили останки времен Великой Отечественной войны, однако работы не остановили и продолжили вывозить грунт. Таким образом, были повреждены и уничтожены утерянные воинские захоронения.
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В середине июня руководитель Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергей Мачинский сообщал об обнаружении останков 50 человек на месте уничтоженного захоронения в поселке Тельмана. По его мнению, установить, сколько всего останков пострадало от ковша бульдозера, не представляется возможным.
По факту уничтожения воинского захоронения было возбуждено уголовное дело, а генеральный директор компании "Эврикал" отправлен под домашний арест. По версии следствия, подозреваемый с целью уничтожения мест захоронения воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта, в котором находились непогребенные останки погибших, что привело к повреждению и уничтожению воинских захоронений. Кроме того, подозреваемый активно препятствовал проведению поисковых работ.
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РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинградская областьОбщество
 
 
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