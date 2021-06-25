https://ria.ru/20210625/ostanki-1738684100.html

В Ленинградской области нашли останки 80 человек времен ВОВ

В Ленинградской области нашли останки 80 человек времен ВОВ - РИА Новости, 25.06.2021

В Ленинградской области нашли останки 80 человек времен ВОВ

Поисковики обнаружили останки еще 80 человек на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T21:18

2021-06-25T21:18

2021-06-25T22:46

россия

великая отечественная война (1941-1945)

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Поисковики обнаружили останки еще 80 человек на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области, сообщило СУ СК по региону.Члены консультативного совета при ведомстве провели внеочередное выездное заседание, обсудив сохранение и увековечивание этих захоронений. Ранее в июне стало известно, что сотрудники коммерческой фирмы во время земельных работ в поселке Тельмана обнаружили останки времен Великой Отечественной войны, однако работы не остановили и продолжили вывозить грунт. Таким образом, были повреждены и уничтожены утерянные воинские захоронения.В середине июня руководитель Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергей Мачинский сообщал об обнаружении останков 50 человек на месте уничтоженного захоронения в поселке Тельмана. По его мнению, установить, сколько всего останков пострадало от ковша бульдозера, не представляется возможным.По факту уничтожения воинского захоронения было возбуждено уголовное дело, а генеральный директор компании "Эврикал" отправлен под домашний арест. По версии следствия, подозреваемый с целью уничтожения мест захоронения воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта, в котором находились непогребенные останки погибших, что привело к повреждению и уничтожению воинских захоронений. Кроме того, подозреваемый активно препятствовал проведению поисковых работ.

https://ria.ru/20210618/ostanki-1737650106.html

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россия

ленинградская область

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россия, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, общество