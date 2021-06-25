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В Самаре завершилась серия мастер-классов в рамках проекта SputnikPro
В Самаре завершилась серия мастер-классов в рамках проекта SputnikPro - РИА Новости, 25.06.2021
В Самаре завершилась серия мастер-классов в рамках проекта SputnikPro
В общей сложности 16 тысяч слушателей приняли участие в серии мастер-классов, проведенных медиагруппой "Россия сегодня" и Самарским национальным... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:13
2021-06-25T14:06
сн_образование
россия
социальный навигатор
наталья тюрина
sputnik
совет федерации рф
москва
самарская область
общество
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САМАРА, 25 июн – РИА Новости. В общей сложности 16 тысяч слушателей приняли участие в серии мастер-классов, проведенных медиагруппой "Россия сегодня" и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева (Самарский университет) на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. Тренинги проводились в рамках просветительского проекта медиагруппы SputnikPro.Мастер-классы были организованы при поддержке правительства Самарской области и Совета молодых дипломатов МИД РФ и при участии информационно-просветительского проекта "России сегодня" "Социальный навигатор". На них выступили ведущие эксперты медиагруппы и Совета молодых дипломатов. Так, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере "России сегодня" Наталья Тюрина разобрала с аудиторией самые читаемые форматы подачи информации, правила подготовки инфографики и подбора иллюстраций. Руководитель пресс службы медиагруппы Анна Старкова рассказала о человеческом факторе в онлайн-коммуникациях, а председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков поговорил о современных инструментах продвижения российских интересов в мире. Константин Колпаков отметил: "Проведение серии мастер-классов по международным медиа-трендам в рамках SputnikPro имеет очень большое значение, особенно с учетом неспокойной эпидемиологической обстановки и, конечно же, турбулентности в международных отношениях. Своей работой мы закладываем "кирпичик" в "стабильность и предсказуемость", о которых говорил В.В.Путин на встрече с Дж.Байденом. И чем больше таких "кирпичиков", тем прочнее стены международного порядка, основанного на Уставе ООН".Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова - структурное подразделение Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва создан 1 декабря 2020 года. Инициатива по созданию Центра выдвинута Сенатором от Самарской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ф.М. Мухаметшиным совместно с Президентом Самарского университета В.А. Сойфером. Деятельность Центра направлена на повышение компетенций Самарской области в сфере международного сотрудничества, расширение внешних связей региона, а также развитие международных культурно-гуманитарных связей молодежи Самарской области с молодежью зарубежных стран.Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) — российский образовательный и исследовательский центр в сфере аэрокосмических технологий. Один из ведущих российских университетов, соответствующий статус которых закреплён в нормативных документах Правительства Российской Федерации и признан академическим сообществом.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве."Социальный навигатор" – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.
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сн_образование, россия, социальный навигатор, наталья тюрина, sputnik, совет федерации рф, москва, самарская область, общество

В Самаре завершилась серия мастер-классов в рамках проекта SputnikPro

13:13 25.06.2021 (обновлено: 14:06 25.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба Самарского университета им. КоролеваМастер-класс в рамках проекта SputnikPro в Самаре
Мастер-класс в рамках проекта SputnikPro в Самаре - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : пресс-служба Самарского университета им. Королева
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 июн – РИА Новости. В общей сложности 16 тысяч слушателей приняли участие в серии мастер-классов, проведенных медиагруппой "Россия сегодня" и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева (Самарский университет) на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. Тренинги проводились в рамках просветительского проекта медиагруппы SputnikPro.
Мастер-классы были организованы при поддержке правительства Самарской области и Совета молодых дипломатов МИД РФ и при участии информационно-просветительского проекта "России сегодня" "Социальный навигатор". На них выступили ведущие эксперты медиагруппы и Совета молодых дипломатов. Так, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере "России сегодня" Наталья Тюрина разобрала с аудиторией самые читаемые форматы подачи информации, правила подготовки инфографики и подбора иллюстраций. Руководитель пресс службы медиагруппы Анна Старкова рассказала о человеческом факторе в онлайн-коммуникациях, а председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков поговорил о современных инструментах продвижения российских интересов в мире.
© Фото : пресс-служба Самарского университета им. КоролеваМастер-класс в рамках проекта SputnikPro в Самаре
Мастер-класс в рамках проекта SputnikPro в Самаре - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : пресс-служба Самарского университета им. Королева
Мастер-класс в рамках проекта SputnikPro в Самаре
Константин Колпаков отметил: "Проведение серии мастер-классов по международным медиа-трендам в рамках SputnikPro имеет очень большое значение, особенно с учетом неспокойной эпидемиологической обстановки и, конечно же, турбулентности в международных отношениях. Своей работой мы закладываем "кирпичик" в "стабильность и предсказуемость", о которых говорил В.В.Путин на встрече с Дж.Байденом. И чем больше таких "кирпичиков", тем прочнее стены международного порядка, основанного на Уставе ООН".
"Сегодня, когда серия мастер-классов завершена, можно сказать о том, что мы получили результат, на который даже и не рассчитывали, – признался ректор Самарского университета Владимир Богатырев. Оказалось, что темы, связанные с современными коммуникациями, интересуют гораздо большее количество людей, чем мы могли себе представить. И это не только средства массовой информации и PR-службы, но и представители малого и среднего бизнеса, студенты, эксперты, заинтересованные в собственном продвижении. Уверен, что профессиональные секреты, которыми поделились с аудиторией эксперты медиагруппы "Россия сегодня", помогут участникам мастер-классов грамотно реагировать на критику, продвигать свои проекты, выстраивать эффективное взаимодействие со СМИ как в России, так и за рубежом".
Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова - структурное подразделение Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва создан 1 декабря 2020 года. Инициатива по созданию Центра выдвинута Сенатором от Самарской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ф.М. Мухаметшиным совместно с Президентом Самарского университета В.А. Сойфером. Деятельность Центра направлена на повышение компетенций Самарской области в сфере международного сотрудничества, расширение внешних связей региона, а также развитие международных культурно-гуманитарных связей молодежи Самарской области с молодежью зарубежных стран.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) — российский образовательный и исследовательский центр в сфере аэрокосмических технологий. Один из ведущих российских университетов, соответствующий статус которых закреплён в нормативных документах Правительства Российской Федерации и признан академическим сообществом.
В рамках проекта SputnikPro прошла лекция для студентов из Монголии - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 16:30
В рамках проекта SputnikPro прошла лекция для студентов из Монголии
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
"Социальный навигатор" – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.
 
СН_ОбразованиеРоссияСоциальный навигаторНаталья ТюринаSputnikСовет Федерации РФМоскваСамарская областьОбщество
 
 
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