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В Самаре завершилась серия мастер-классов в рамках проекта SputnikPro

В Самаре завершилась серия мастер-классов в рамках проекта SputnikPro - РИА Новости, 25.06.2021

В Самаре завершилась серия мастер-классов в рамках проекта SputnikPro

В общей сложности 16 тысяч слушателей приняли участие в серии мастер-классов, проведенных медиагруппой "Россия сегодня" и Самарским национальным... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:13

2021-06-25T13:13

2021-06-25T14:06

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САМАРА, 25 июн – РИА Новости. В общей сложности 16 тысяч слушателей приняли участие в серии мастер-классов, проведенных медиагруппой "Россия сегодня" и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева (Самарский университет) на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. Тренинги проводились в рамках просветительского проекта медиагруппы SputnikPro.Мастер-классы были организованы при поддержке правительства Самарской области и Совета молодых дипломатов МИД РФ и при участии информационно-просветительского проекта "России сегодня" "Социальный навигатор". На них выступили ведущие эксперты медиагруппы и Совета молодых дипломатов. Так, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере "России сегодня" Наталья Тюрина разобрала с аудиторией самые читаемые форматы подачи информации, правила подготовки инфографики и подбора иллюстраций. Руководитель пресс службы медиагруппы Анна Старкова рассказала о человеческом факторе в онлайн-коммуникациях, а председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков поговорил о современных инструментах продвижения российских интересов в мире. Константин Колпаков отметил: "Проведение серии мастер-классов по международным медиа-трендам в рамках SputnikPro имеет очень большое значение, особенно с учетом неспокойной эпидемиологической обстановки и, конечно же, турбулентности в международных отношениях. Своей работой мы закладываем "кирпичик" в "стабильность и предсказуемость", о которых говорил В.В.Путин на встрече с Дж.Байденом. И чем больше таких "кирпичиков", тем прочнее стены международного порядка, основанного на Уставе ООН".Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова - структурное подразделение Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва создан 1 декабря 2020 года. Инициатива по созданию Центра выдвинута Сенатором от Самарской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ф.М. Мухаметшиным совместно с Президентом Самарского университета В.А. Сойфером. Деятельность Центра направлена на повышение компетенций Самарской области в сфере международного сотрудничества, расширение внешних связей региона, а также развитие международных культурно-гуманитарных связей молодежи Самарской области с молодежью зарубежных стран.Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) — российский образовательный и исследовательский центр в сфере аэрокосмических технологий. Один из ведущих российских университетов, соответствующий статус которых закреплён в нормативных документах Правительства Российской Федерации и признан академическим сообществом.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве."Социальный навигатор" – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.

https://ria.ru/20210524/lektsiya-1733684368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сн_образование, россия, социальный навигатор, наталья тюрина, sputnik, совет федерации рф, москва, самарская область, общество