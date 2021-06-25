"Ты рожаешь, мы забираем". Куда Жириновский ведет свою партию
18:27 25.06.2021 (обновлено: 19:40 25.06.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский во время голосования в рамках XXIII cъезда ЛДПР в Москве
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Ксения Марсина. В защиту бедных и честных — в Москве прошел XXXIII съезд ЛДПР, на котором утвердили программу. Партия, как признают ее члены, нуждается в омоложении и обновлении, но на выборы ее ведет бессменный с 1990 года лидер — Владимир Жириновский. Все с той же целью — занять второе место.
"Я устал, я ухожу"
Собраться партия решила на следующий день после основного конкурента — КПРФ. Небольшой зал, украшенный полотнами синего цвета с желтыми и белыми буквами. На них основные слоганы: "Дать молодежи дорогу", "Всегда в центре", "Ни одного бездомного, безработного, голодного".
На трибуне появляется Владимир Жириновский. Все встают, звучит гимн — слова и музыку написал сам Владимир Вольфович. "ЛДПР! Могущество и сила, наш закаленный дух непобедим. ЛДПР! Великая Россия, мы никому тебя не отдадим", — гремит зал.
После этого сразу переходят к делу: на повестке дня десять вопросов. В зале рассаживали через одного, соблюдая правила, которые диктует пандемия. У некоторых партийцев был немного растерянный вид.
Утром в день съезда стало известно, что сын Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев уходит из политики. "Мое решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией. Это были прекрасные двадцать лет, но настало время идти дальше", — написал он у себя в соцсети.
Пленарное заседание Госдумы РФ
Но некоторые коллеги по партии признались, что для них это стало шоком. Лебедева воспринимали как возможного преемника. По словам члена высшего совета либерал-демократов Ярослава Нилова, фракция пока не обсуждала, кто займет место Лебедева в качестве главы президиума. К слову, Нилова и самого прочили в преемники.
"Все обещают много"
"Вы присутствуете на заседании старейшей партии России... Ни у одной партии мира не видел плохой программы. Все обещают много… Мы же везде были чисты", — начал Жириновский. Вспомнил о "героическом прошлом" ЛДПР, о взлетах и падениях страны со времен Ивана Грозного. Особенно досталось советским лидерам, именно их лидер партии винил во всех бедах.
Сейчас, по мнению Владимира Вольфовича, следует объединить все силы для борьбы с основным злом — пандемией коронавируса. "Надо прививаться. Подумайте о тех, кто умирает!" ЛДПР понесла потери — умерли четыре депутата фракции.
Затем Жириновский обрушился на актера Егора Бероева. На вручении премии "ТЭФИ — Летопись Победы" он с нашитой на пиджак желтой звездой, как у евреев в нацистской Германии, выступил против сегрегации непривитых россиян. Бероев и сам не вакцинировался и призвал не допустить разделения людей на привитых и непривитых, сравнив происходящее с гонениями на евреев.
Делегаты на XXIII cъезде ЛДПР в Москве
В предвыборной платформе — сто пунктов. "Над ней трудились лучшие умы партии. Наша программа простая. Первое — ни одного бездомного, второе — ни одного безработного, третье — ни одного голодного", — перечислял лидер либеральных демократов, предлагая магазинам раздавать продукты, срок годности которых завтра истечет.
И перешел к социальной политике. Вместо ипотеки надо возродить жилищно-строительные кооперативы, это дешевле.
"Установить минимальную зарплату в 30 тысяч и снизить налоги для малоимущих. Максимальная зарплата — 500 тысяч, а все, что сверх этого, должно облагаться налогом на сверхприбыль", — говорится в программе. Жириновский пояснил, что столь амбициозный план сразу выполнить не получится. Начать хотя бы с 15 тысяч, что на три тысячи больше нынешнего МРОТ. До 30 тысяч может дойти к 2035 году.
Особый посыл — молодежи. "ЛДПР все семь созывов — партия с самыми молодыми депутатами, средний возраст 37-38 лет", — отметил Жириновский. Наглядный пример — Максим Власов. Ему 25, в молодежной организации ЛДПР с 16-ти, самый молодой депутат Госдумы VII созыва.
Партия предлагает полностью отменить ЕГЭ, вернув обычные госэкзамены. Инициатива не новая. "Проводить ЕГЭ сегодня нет необходимости, поскольку число выпускников в стране меньше, чем мест в вузах", — указывают в ЛДПР.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ по информатике и ИКТ
Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ по информатике и ИКТ
Деньги вместо аборта
Упомянул Жириновский и демографические проблемы: "Смертность превышает рождаемость, давайте будем в регионах, где сложилась подобная ситуация, выдавать пособия на детей". Еще одна инициатива — за деньги забирать детей у женщин, планирующих аборт. "Ты рожаешь, мы забираем, даем тебе материнский капитал".
Но и роль отцов в России надо усиливать. И похоже, за казенный счет: "Если мужчина уже создал другую семью и ему не хватает денег на алименты первой, пусть пособие вместо него платит государство".
Провести полную амнистию — финансовую, экономическую, земельную, дачную, налоговую. "Всех простить, всех бизнесменов выпустить из тюрьмы и гарантировать стопроцентную банковскую тайну, тогда все капиталы вернутся", — предлагал и раньше Жириновский. На этот раз в партии пояснили, о какой сумме может идти речь: "деньги огромные, эквивалент восьми годовых бюджетов страны".
Завоз трудовых мигрантов в Россию — прекратить. "В Америке уже 26 миллионов безработных, и, как сто лет назад, они стоят в очереди за чашкой бесплатного супа. У нас этого нет пока, но мы и не должны этого допустить... Все предложения по работе должны быть в первую очередь для своих граждан", — объяснял партийный лидер.
Но призывал не обижать Среднюю Азию: "Туда мы дадим заказы на производство бахчевых, фруктов и тому подобное, чтобы они дома оставались и дома же работали. Мы можем даже заранее частично оплатить эти заказы".
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoГраждане Таджикистана ожидают вылета в аэропорту Внуково
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Граждане Таджикистана ожидают вылета в аэропорту Внуково
"В политике много больных"
Что касается внешней политики, то на съезде отметили проблемы в отношениях между Россией и Украиной, покритиковали Бориса Джонсона за то, что он "вывел Британию из ЕС, а стало только хуже", вспомнили штурм Капитолия в январе этого года. "Натовская Турция вошла в Азербайджан. Османская Турция хочет снова взять под контроль все тюркоязычные страны. Это как если бы мы взяли под контроль все славяноговорящие государства", — отметил Жириновский.
Проблемы в отношениях между странами он объяснил так: "Просто в политике много больных людей". Конкретно никого называть не стал. Хотя не забыл покритиковать и основных соперников. По его мнению, фракция генерирует идеи для законопроектов, которые потом присваивают оппоненты.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДелегаты во время голосования на XXXIII cъезде ЛДПР в Москве
Делегаты во время голосования на XXXIII cъезде ЛДПР в Москве
"Слово изменили — уже проект другого автора, обидно нам, что много законов подается от других партий. Например, сегодня уменьшается число обманутых дольщиков — нас услышали, я об этом говорил на встрече с президентом, прошел год, закон приняли", — сказал политик, намекая на законопроект, авторами которого считаются депутаты от "Единой России".
"В одном регионе за Уралом провели исследование, выяснилось, что 40 процентов за ЛДПР. Они говорят: мы за Путина и за ЛДПР. Мы часть политической элиты, часть политического Олимпа", — наставлял председатель партии. На парламентские выборы либеральных демократов поведут Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сипягин.
Закрывался съезд вновь гимном ЛДПР, партийцы стоя аплодировали лидеру. В следующий раз политик пообещал встретиться на "ВТБ Арене". Видимо, знает, когда в Москве наконец закончится пандемия.