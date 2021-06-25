Японцы назвали виновного в том, что Курилы до сих пор принадлежат России
11:38 25.06.2021 (обновлено: 12:24 25.06.2021)
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Читатели Yahoo! Japan назвали виновного в том, что Курилы до сих пор принадлежат России
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели японских СМИ не перестают обсуждать тему принадлежности Курильских островов, однако в этот раз вся вина была возложена на власти страны.
Так, в комментариях под статьей на портале Yahoo! Japan о проводимых Россией учениях на Итурупе и Кунашире пользователи назвали бывшего премьер-министра Синдзо Абэ ответственным за то, что острова до сих пор не вернули под юрисдикцию Японии.
"У нас есть большой друг России, который называл Путина по имени или на "ты", а также встречался с ним 27 раз. Пусть он позвонит главе России и попросит прекратить учения, а также поскорее вернуть острова", — написал Kas.
"Абэ обещал, что решит этот вопрос под флагом подписания мирного договора. Однако мы видим, что происходит на самом деле <…> Их некомплектность вызывает раздражение", — возмутился комментатор под ником Urv.
В свою очередь, читатель под ником Рэйва МС считает, что Япония "только плачет", а правительство страны вызывает жалость.
Некоторые пользователи также напомнили о последствиях вмешательства США в региональные проблемы, что, по их мнению, лишь навредило Японии.
"Скорее всего, причина не в ней, а в том, что США начали вмешиваться в дела Южно-Китайского моря, Гонконга и Тайваня", — рассуждает Ptn.
"Это результат стараний администрации Суга (премьер-министр Японии. — Прим. ред.) для своего хозяина — США. Скоро китайская армия также будет регулярно проводить военные учения вблизи нашей страны!" — заключил Qco.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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