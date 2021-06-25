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Японцы назвали виновного в том, что Курилы до сих пор принадлежат России
Японцы назвали виновного в том, что Курилы до сих пор принадлежат России - РИА Новости, 25.06.2021
Японцы назвали виновного в том, что Курилы до сих пор принадлежат России
Читатели японских СМИ не перестают обсуждать тему принадлежности Курильских островов, однако в этот раз вся вина была возложена на власти страны. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:38
2021-06-25T12:24
россия
синдзо абэ
курильские острова
япония
в мире
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели японских СМИ не перестают обсуждать тему принадлежности Курильских островов, однако в этот раз вся вина была возложена на власти страны.Так, в комментариях под статьей на портале Yahoo! Japan о проводимых Россией учениях на Итурупе и Кунашире пользователи назвали бывшего премьер-министра Синдзо Абэ ответственным за то, что острова до сих пор не вернули под юрисдикцию Японии."Абэ обещал, что решит этот вопрос под флагом подписания мирного договора. Однако мы видим, что происходит на самом деле &lt;…&gt; Их некомплектность вызывает раздражение", — возмутился комментатор под ником Urv.В свою очередь, читатель под ником Рэйва МС считает, что Япония "только плачет", а правительство страны вызывает жалость.Некоторые пользователи также напомнили о последствиях вмешательства США в региональные проблемы, что, по их мнению, лишь навредило Японии."Это результат стараний администрации Суга (премьер-министр Японии. — Прим. ред.) для своего хозяина — США. Скоро китайская армия также будет регулярно проводить военные учения вблизи нашей страны!" — заключил Qco.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210501/yaponiya-1730855472.html
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россия, синдзо абэ, курильские острова, япония, в мире
Японцы назвали виновного в том, что Курилы до сих пор принадлежат России
11:38 25.06.2021 (обновлено: 12:24 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Читатели Yahoo! Japan назвали виновного в том, что Курилы до сих пор принадлежат России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели японских СМИ не перестают обсуждать тему принадлежности Курильских островов, однако в этот раз вся вина была возложена на власти страны.
Так, в комментариях под статьей на портале Yahoo! Japan о проводимых Россией учениях на Итурупе и Кунашире пользователи назвали бывшего премьер-министра Синдзо Абэ ответственным за то, что острова до сих пор не вернули под юрисдикцию Японии.
"У нас есть большой друг России, который называл Путина по имени или на "ты", а также встречался с ним 27 раз. Пусть он позвонит главе России и попросит прекратить учения, а также поскорее вернуть острова", — написал Kas.
"Абэ обещал, что решит этот вопрос под флагом подписания мирного договора. Однако мы видим, что происходит на самом деле <…> Их некомплектность вызывает раздражение", — возмутился комментатор под ником Urv.
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В свою очередь, читатель под ником Рэйва МС считает, что Япония "только плачет", а правительство страны вызывает жалость.
Некоторые пользователи также напомнили о последствиях вмешательства США в региональные проблемы, что, по их мнению, лишь навредило Японии.
"Скорее всего, причина не в ней, а в том, что США начали вмешиваться в дела Южно-Китайского моря, Гонконга и Тайваня", — рассуждает Ptn.
"Это результат стараний администрации Суга (премьер-министр Японии. — Прим. ред.) для своего хозяина — США. Скоро китайская армия также будет регулярно проводить военные учения вблизи нашей страны!" — заключил Qco.
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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСиндзо АбэКурильские островаЯпонияВ мире
 
 
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