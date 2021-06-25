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Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления - РИА Новости, 25.06.2021
Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
Жители частных домов ялтинского поселка Кореиз, пострадавших во время наводнения, уже неделю живут без центрального водоснабжения, но уезжать не хотят. Вместе с РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:21
2021-06-25T16:21
подтопления в крыму
россия
ай-петри
керчь
игорь морозов
республика крым
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ЯЛТА, 25 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жители частных домов ялтинского поселка Кореиз, пострадавших во время наводнения, уже неделю живут без центрального водоснабжения, но уезжать не хотят. Вместе с военными они расчищают свои дворы, передает корреспондент РИА Новости.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.Водопад во двореСложной ситуацией была и в Кореизе, который находится в 13 километрах от Ялты. Мощный поток собравшейся на плато Ай-Петри воды пробил себе выход к морю через поселок, селевые потоки подтопили жилые дома, принесли огромное количество глины и камней. Люди остались без централизованного водоснабжения.Одна из пострадавших улиц - Родниковая, она расположена в горной части поселка. Некоторых местных жителей временно разместили в санатории, но многие остались в своих домах."Как я брошу свое хозяйство? К тому же газ есть, свет тоже. А воду мы берем из водопроводной трубы, которую разбило камнями, подсоединили шланг. Питьевую нам привозят", - рассказывает Анна Мовсисян.В день наводнения она была дома, позавтракала с мужем, а потом услышала страшный гул. Маленькая речушка, которая много лет текла тонким ручьем рядом с ее домом и наполнялась только весной, вдруг превратилась в мощный поток."Я выбежала из кухни посмотреть, что происходит, а зайти обратно не смогла – вода быстро поднялась и мчалась с большой скоростью. Вон там вверху - хозпостройки, там водопад был, окна побило", - рассказывает Анна.Сейчас ее некогда ухоженный двор полностью засыпан камнями и грязью, бассейн глубиной в два метра тоже весь в глине. Погибли садовые растения.Военные пришли на помощьБольше всех во время потопа пострадал дом ее соседа – Игоря Мороза. Он находится ниже, и несколько потоков воды, соединившись в один мощный, размыли подпорную стену и обрушились на строение."Да, получается, что самый сильный удар пришелся на мой дом. Кроме грязи и камней к нам приплыли бойлеры, стиральные машины. Мы пытались сами справиться: перенаправить воду, ставили мешки с песком, чтобы она во двор не попала, но сил не хватило. Поток несколько раз бил в стену дома, он и не выдержал. А дому 100 лет, это татарская постройка, бутовый камень", - рассказывает Мороз.Сейчас Игорь вместе с семьей живет в санатории. Несмотря на то, что он лишился дома, он радуется, что все остались живыми и невредимыми, надеется, что ему удастся отстроить дом заново.Расчистить дворы местным жителям самим не под силу. По словам Анны, в тот же день на помощь пришли военные, и до сих пор они работают у нее во дворе, во дворах ее соседей."Ребята – молодцы. Я не устаю говорить им спасибо. Без них я не представляю, как бы справились", - сказала Анна.Военным в первые дни после наводнения удалось справиться и с рекой. После расчистки она снова спокойная, прозрачная и течет в своем русле.
россия
ай-петри
керчь
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РИА Новости
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Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения
Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа.
2021-06-25T16:21
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PT0M57S
Поврежденные автомобили убирают с улиц крымских городов
Более 70 поврежденных автомобилей убрали спасатели из рек и с улиц крымских городов после потопа
2021-06-25T16:21
true
PT0M17S
Наводнение и зной: капризное лето 2021 года
В России первый месяц лета стал аномальным. Европейскую часть России охватила небывалая жара. Температура воздуха дошла до отметки 37 градусов. И такая температура продержится больше недели. При этом на Сибирь и полуостров Крым обрушились сильнейшие ливни. В районе Ялты за сутки выпала трехмесячная норма осадков. В Красноярске по улицам передвигаются вплавь.
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подтопления в крыму, россия, ай-петри, керчь, игорь морозов, республика крым
Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:21 25.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВолонтер во время Всекрымского субботника в Ялте, организованного с целью убрать курортный город после сильнейшего наводнения
Волонтер во время Всекрымского субботника в Ялте, организованного с целью убрать курортный город после сильнейшего наводнения - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 25 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жители частных домов ялтинского поселка Кореиз, пострадавших во время наводнения, уже неделю живут без центрального водоснабжения, но уезжать не хотят. Вместе с военными они расчищают свои дворы, передает корреспондент РИА Новости.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

Водопад во дворе

Сложной ситуацией была и в Кореизе, который находится в 13 километрах от Ялты. Мощный поток собравшейся на плато Ай-Петри воды пробил себе выход к морю через поселок, селевые потоки подтопили жилые дома, принесли огромное количество глины и камней. Люди остались без централизованного водоснабжения.
Одна из пострадавших улиц - Родниковая, она расположена в горной части поселка. Некоторых местных жителей временно разместили в санатории, но многие остались в своих домах.
"Как я брошу свое хозяйство? К тому же газ есть, свет тоже. А воду мы берем из водопроводной трубы, которую разбило камнями, подсоединили шланг. Питьевую нам привозят", - рассказывает Анна Мовсисян.
В день наводнения она была дома, позавтракала с мужем, а потом услышала страшный гул. Маленькая речушка, которая много лет текла тонким ручьем рядом с ее домом и наполнялась только весной, вдруг превратилась в мощный поток.
"Я выбежала из кухни посмотреть, что происходит, а зайти обратно не смогла – вода быстро поднялась и мчалась с большой скоростью. Вон там вверху - хозпостройки, там водопад был, окна побило", - рассказывает Анна.
Сейчас ее некогда ухоженный двор полностью засыпан камнями и грязью, бассейн глубиной в два метра тоже весь в глине. Погибли садовые растения.

Военные пришли на помощь

Больше всех во время потопа пострадал дом ее соседа – Игоря Мороза. Он находится ниже, и несколько потоков воды, соединившись в один мощный, размыли подпорную стену и обрушились на строение.
"Да, получается, что самый сильный удар пришелся на мой дом. Кроме грязи и камней к нам приплыли бойлеры, стиральные машины. Мы пытались сами справиться: перенаправить воду, ставили мешки с песком, чтобы она во двор не попала, но сил не хватило. Поток несколько раз бил в стену дома, он и не выдержал. А дому 100 лет, это татарская постройка, бутовый камень", - рассказывает Мороз.
"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

Всекрымский субботник в Ялте
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

Всекрымский субботник в Ялте
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

Всекрымский субботник в Ялте
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

Всекрымский субботник в Ялте
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

Всекрымский субботник в Ялте
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

Всекрымский субботник в Ялте
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

Всекрымский субботник в Ялте
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

Всекрымский субботник в Ялте
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сейчас Игорь вместе с семьей живет в санатории. Несмотря на то, что он лишился дома, он радуется, что все остались живыми и невредимыми, надеется, что ему удастся отстроить дом заново.
Расчистить дворы местным жителям самим не под силу. По словам Анны, в тот же день на помощь пришли военные, и до сих пор они работают у нее во дворе, во дворах ее соседей.
"Ребята – молодцы. Я не устаю говорить им спасибо. Без них я не представляю, как бы справились", - сказала Анна.
Военным в первые дни после наводнения удалось справиться и с рекой. После расчистки она снова спокойная, прозрачная и течет в своем русле.
Колоссальный ущерб: Ялта после потопа
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

Последствия подтопления в Ялте
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие люди лишились своих домов или имущества.

Военнослужащие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

Знак Купание запрещено на городском пляже Ялты
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

Ликвидация последствий наводнения в Ялте
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крым перебрасывают спецтехнику.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

Мужчины очищают тротуар во время ликвидации последствий наводнения в Ялте
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

Последствия подтопления в Ялте
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
11 из 14

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

Сотрудники МЧС и местные жители на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
12 из 14

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуРоссияАй-ПетриКерчьИгорь МорозовРеспублика Крым
 
 
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