https://ria.ru/20210625/koreiz-1738627376.html

Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления

Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления - РИА Новости, 25.06.2021

Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления

Жители частных домов ялтинского поселка Кореиз, пострадавших во время наводнения, уже неделю живут без центрального водоснабжения, но уезжать не хотят. Вместе с РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:21

2021-06-25T16:21

2021-06-25T16:21

подтопления в крыму

россия

ай-петри

керчь

игорь морозов

республика крым

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ЯЛТА, 25 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жители частных домов ялтинского поселка Кореиз, пострадавших во время наводнения, уже неделю живут без центрального водоснабжения, но уезжать не хотят. Вместе с военными они расчищают свои дворы, передает корреспондент РИА Новости.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.Водопад во двореСложной ситуацией была и в Кореизе, который находится в 13 километрах от Ялты. Мощный поток собравшейся на плато Ай-Петри воды пробил себе выход к морю через поселок, селевые потоки подтопили жилые дома, принесли огромное количество глины и камней. Люди остались без централизованного водоснабжения.Одна из пострадавших улиц - Родниковая, она расположена в горной части поселка. Некоторых местных жителей временно разместили в санатории, но многие остались в своих домах."Как я брошу свое хозяйство? К тому же газ есть, свет тоже. А воду мы берем из водопроводной трубы, которую разбило камнями, подсоединили шланг. Питьевую нам привозят", - рассказывает Анна Мовсисян.В день наводнения она была дома, позавтракала с мужем, а потом услышала страшный гул. Маленькая речушка, которая много лет текла тонким ручьем рядом с ее домом и наполнялась только весной, вдруг превратилась в мощный поток."Я выбежала из кухни посмотреть, что происходит, а зайти обратно не смогла – вода быстро поднялась и мчалась с большой скоростью. Вон там вверху - хозпостройки, там водопад был, окна побило", - рассказывает Анна.Сейчас ее некогда ухоженный двор полностью засыпан камнями и грязью, бассейн глубиной в два метра тоже весь в глине. Погибли садовые растения.Военные пришли на помощьБольше всех во время потопа пострадал дом ее соседа – Игоря Мороза. Он находится ниже, и несколько потоков воды, соединившись в один мощный, размыли подпорную стену и обрушились на строение."Да, получается, что самый сильный удар пришелся на мой дом. Кроме грязи и камней к нам приплыли бойлеры, стиральные машины. Мы пытались сами справиться: перенаправить воду, ставили мешки с песком, чтобы она во двор не попала, но сил не хватило. Поток несколько раз бил в стену дома, он и не выдержал. А дому 100 лет, это татарская постройка, бутовый камень", - рассказывает Мороз.Сейчас Игорь вместе с семьей живет в санатории. Несмотря на то, что он лишился дома, он радуется, что все остались живыми и невредимыми, надеется, что ему удастся отстроить дом заново.Расчистить дворы местным жителям самим не под силу. По словам Анны, в тот же день на помощь пришли военные, и до сих пор они работают у нее во дворе, во дворах ее соседей."Ребята – молодцы. Я не устаю говорить им спасибо. Без них я не представляю, как бы справились", - сказала Анна.Военным в первые дни после наводнения удалось справиться и с рекой. После расчистки она снова спокойная, прозрачная и течет в своем русле.

россия

ай-петри

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, ай-петри, керчь, игорь морозов, республика крым