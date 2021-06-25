https://ria.ru/20210625/koreiz-1738627376.html
Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления - РИА Новости, 25.06.2021
Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
Жители частных домов ялтинского поселка Кореиз, пострадавших во время наводнения, уже неделю живут без центрального водоснабжения, но уезжать не хотят. Вместе с РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:21
2021-06-25T16:21
2021-06-25T16:21
подтопления в крыму
россия
ай-петри
керчь
игорь морозов
республика крым
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ЯЛТА, 25 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жители частных домов ялтинского поселка Кореиз, пострадавших во время наводнения, уже неделю живут без центрального водоснабжения, но уезжать не хотят. Вместе с военными они расчищают свои дворы, передает корреспондент РИА Новости.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.Водопад во двореСложной ситуацией была и в Кореизе, который находится в 13 километрах от Ялты. Мощный поток собравшейся на плато Ай-Петри воды пробил себе выход к морю через поселок, селевые потоки подтопили жилые дома, принесли огромное количество глины и камней. Люди остались без централизованного водоснабжения.Одна из пострадавших улиц - Родниковая, она расположена в горной части поселка. Некоторых местных жителей временно разместили в санатории, но многие остались в своих домах."Как я брошу свое хозяйство? К тому же газ есть, свет тоже. А воду мы берем из водопроводной трубы, которую разбило камнями, подсоединили шланг. Питьевую нам привозят", - рассказывает Анна Мовсисян.В день наводнения она была дома, позавтракала с мужем, а потом услышала страшный гул. Маленькая речушка, которая много лет текла тонким ручьем рядом с ее домом и наполнялась только весной, вдруг превратилась в мощный поток."Я выбежала из кухни посмотреть, что происходит, а зайти обратно не смогла – вода быстро поднялась и мчалась с большой скоростью. Вон там вверху - хозпостройки, там водопад был, окна побило", - рассказывает Анна.Сейчас ее некогда ухоженный двор полностью засыпан камнями и грязью, бассейн глубиной в два метра тоже весь в глине. Погибли садовые растения.Военные пришли на помощьБольше всех во время потопа пострадал дом ее соседа – Игоря Мороза. Он находится ниже, и несколько потоков воды, соединившись в один мощный, размыли подпорную стену и обрушились на строение."Да, получается, что самый сильный удар пришелся на мой дом. Кроме грязи и камней к нам приплыли бойлеры, стиральные машины. Мы пытались сами справиться: перенаправить воду, ставили мешки с песком, чтобы она во двор не попала, но сил не хватило. Поток несколько раз бил в стену дома, он и не выдержал. А дому 100 лет, это татарская постройка, бутовый камень", - рассказывает Мороз.Сейчас Игорь вместе с семьей живет в санатории. Несмотря на то, что он лишился дома, он радуется, что все остались живыми и невредимыми, надеется, что ему удастся отстроить дом заново.Расчистить дворы местным жителям самим не под силу. По словам Анны, в тот же день на помощь пришли военные, и до сих пор они работают у нее во дворе, во дворах ее соседей."Ребята – молодцы. Я не устаю говорить им спасибо. Без них я не представляю, как бы справились", - сказала Анна.Военным в первые дни после наводнения удалось справиться и с рекой. После расчистки она снова спокойная, прозрачная и течет в своем русле.
россия
ай-петри
керчь
республика крым
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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2021-06-25T16:21
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PT0M57S
Поврежденные автомобили убирают с улиц крымских городов
Более 70 поврежденных автомобилей убрали спасатели из рек и с улиц крымских городов после потопа
2021-06-25T16:21
true
PT0M17S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738260564_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_be6f9c1e0b0707fddd8b07b064cf16d1.jpg
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2021-06-25T16:21
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подтопления в крыму, россия, ай-петри, керчь, игорь морозов, республика крым
ЯЛТА, 25 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жители частных домов ялтинского поселка Кореиз, пострадавших во время наводнения, уже неделю живут без центрального водоснабжения, но уезжать не хотят. Вместе с военными они расчищают свои дворы, передает корреспондент РИА Новости.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи
на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты
, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Водопад во дворе
Сложной ситуацией была и в Кореизе, который находится в 13 километрах от Ялты. Мощный поток собравшейся на плато Ай-Петри
воды пробил себе выход к морю через поселок, селевые потоки подтопили жилые дома, принесли огромное количество глины и камней. Люди остались без централизованного водоснабжения.
Одна из пострадавших улиц - Родниковая, она расположена в горной части поселка. Некоторых местных жителей временно разместили в санатории, но многие остались в своих домах.
"Как я брошу свое хозяйство? К тому же газ есть, свет тоже. А воду мы берем из водопроводной трубы, которую разбило камнями, подсоединили шланг. Питьевую нам привозят", - рассказывает Анна Мовсисян.
В день наводнения она была дома, позавтракала с мужем, а потом услышала страшный гул. Маленькая речушка, которая много лет текла тонким ручьем рядом с ее домом и наполнялась только весной, вдруг превратилась в мощный поток.
"Я выбежала из кухни посмотреть, что происходит, а зайти обратно не смогла – вода быстро поднялась и мчалась с большой скоростью. Вон там вверху - хозпостройки, там водопад был, окна побило", - рассказывает Анна.
Сейчас ее некогда ухоженный двор полностью засыпан камнями и грязью, бассейн глубиной в два метра тоже весь в глине. Погибли садовые растения.
Военные пришли на помощь
Больше всех во время потопа пострадал дом ее соседа – Игоря Мороза
. Он находится ниже, и несколько потоков воды, соединившись в один мощный, размыли подпорную стену и обрушились на строение.
"Да, получается, что самый сильный удар пришелся на мой дом. Кроме грязи и камней к нам приплыли бойлеры, стиральные машины. Мы пытались сами справиться: перенаправить воду, ставили мешки с песком, чтобы она во двор не попала, но сил не хватило. Поток несколько раз бил в стену дома, он и не выдержал. А дому 100 лет, это татарская постройка, бутовый камень", - рассказывает Мороз.
"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте
1 из 12
В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.
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В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.
3 из 12
"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.
4 из 12
Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.
5 из 12
Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.
6 из 12
Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.
7 из 12
Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.
8 из 12
Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.
9 из 12
"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.
10 из 12
Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.
11 из 12
Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.
12 из 12
Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.
1 из 12
В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.
2 из 12
В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.
3 из 12
"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.
4 из 12
Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.
5 из 12
Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.
6 из 12
Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.
7 из 12
Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.
8 из 12
Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.
9 из 12
"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.
10 из 12
Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.
11 из 12
Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.
12 из 12
Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.
Сейчас Игорь вместе с семьей живет в санатории. Несмотря на то, что он лишился дома, он радуется, что все остались живыми и невредимыми, надеется, что ему удастся отстроить дом заново.
Расчистить дворы местным жителям самим не под силу. По словам Анны, в тот же день на помощь пришли военные, и до сих пор они работают у нее во дворе, во дворах ее соседей.
"Ребята – молодцы. Я не устаю говорить им спасибо. Без них я не представляю, как бы справились", - сказала Анна.
Военным в первые дни после наводнения удалось справиться и с рекой. После расчистки она снова спокойная, прозрачная и течет в своем русле.
Колоссальный ущерб: Ялта после потопа
1 из 14
Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.
2 из 14
Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.
3 из 14
Многие люди лишились своих домов или имущества.
4 из 14
Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.
5 из 14
Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.
6 из 14
Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.
7 из 14
Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.
8 из 14
В Крым перебрасывают спецтехнику.
9 из 14
Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.
10 из 14
Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.
11 из 14
В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.
12 из 14
Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.
13 из 14
Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.
14 из 14
Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.
1 из 14
Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.
2 из 14
Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.
3 из 14
Многие люди лишились своих домов или имущества.
4 из 14
Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.
5 из 14
Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.
6 из 14
Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.
7 из 14
Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.
8 из 14
В Крым перебрасывают спецтехнику.
9 из 14
Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.
10 из 14
Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.
11 из 14
В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.
12 из 14
Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.
13 из 14
Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.
14 из 14
Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.