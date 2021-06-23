https://ria.ru/20210623/subbotnik-1738312768.html

"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте

"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте - РИА Новости, 23.06.2021

"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте

В Ялте провели Всекрымский субботник, чтобы помочь городу справиться с последствиями мощного циклона, вызвавшего подтопление улиц и домов. Большая уборка — в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:42

2021-06-23T19:42

2021-06-23T19:42

погода

наводнение

ялта

субботник

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738309150_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_7d5488bd150942ed2cb16fb60869b838.jpg

В Ялте провели Всекрымский субботник, чтобы помочь городу справиться с последствиями мощного циклона, вызвавшего подтопление улиц и домов. Большая уборка — в фотоленте Ria.ru.

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, наводнение, ялта, субботник, фото, фото