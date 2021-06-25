https://ria.ru/20210625/dolina-1738564925.html

СМИ узнали новые подробности о возможном заражении Долиной COVID-19

СМИ узнали новые подробности о возможном заражении Долиной COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

СМИ узнали новые подробности о возможном заражении Долиной COVID-19

Лариса Долина заразилась коронавирусом, сообщает "СтарХит" со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:49

2021-06-25T11:49

2021-06-25T11:49

шоубиз

коронавирус в россии

здоровье

лариса долина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122230_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_2707bb946e25e651e574897fb8e5b2cd.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лариса Долина заразилась коронавирусом, сообщает "СтарХит" со ссылкой на свои источники. Информация, что Долина болеет коронавирусом в Сети появились на днях. Слухи подогрелись из-за того, что экс-супруг и продюсер Долиной отказались от комментариев по поводу ее здоровья. Поклонники забеспокоились и поинтересовались у звезды в социальной сети, как она себя чувствует. Долина не стала скрывать, что публикации в СМИ ее разочаровали. "Они не умеют писать про хорошее, большинство представителей этой древней профессии — это исчадие ада, они не имеют ни совести, ни чести, ни уважения к заслуженным и достойным людям. В погоне за сенсациями они готовы души дьяволу продать…" — считает исполнительница. Недавно вокруг Долиной разгорелся скандал. В апреле 2021 года вышел эпизод Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с исполнительницей и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась по поводу вокальных данных блогера. Этот выпуск программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину.В июне Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок.

https://ria.ru/20210624/eurovision-1738377951.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье, лариса долина