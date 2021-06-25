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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210625/dolina-1738564925.html
СМИ узнали новые подробности о возможном заражении Долиной COVID-19
СМИ узнали новые подробности о возможном заражении Долиной COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
СМИ узнали новые подробности о возможном заражении Долиной COVID-19
Лариса Долина заразилась коронавирусом, сообщает "СтарХит" со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:49
2021-06-25T11:49
шоубиз
коронавирус в россии
здоровье
лариса долина
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лариса Долина заразилась коронавирусом, сообщает "СтарХит" со ссылкой на свои источники. Информация, что Долина болеет коронавирусом в Сети появились на днях. Слухи подогрелись из-за того, что экс-супруг и продюсер Долиной отказались от комментариев по поводу ее здоровья. Поклонники забеспокоились и поинтересовались у звезды в социальной сети, как она себя чувствует. Долина не стала скрывать, что публикации в СМИ ее разочаровали. "Они не умеют писать про хорошее, большинство представителей этой древней профессии — это исчадие ада, они не имеют ни совести, ни чести, ни уважения к заслуженным и достойным людям. В погоне за сенсациями они готовы души дьяволу продать…" — считает исполнительница. Недавно вокруг Долиной разгорелся скандал. В апреле 2021 года вышел эпизод Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с исполнительницей и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась по поводу вокальных данных блогера. Этот выпуск программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину.В июне Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок.
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коронавирус в россии, здоровье, лариса долина

СМИ узнали новые подробности о возможном заражении Долиной COVID-19

11:49 25.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лариса Долина заразилась коронавирусом, сообщает "СтарХит" со ссылкой на свои источники.
"Лариса Александровна, действительно заболела Ковидом. Несколько дней у нее держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции. Но она протекает в легкой форме. Сейчас с Долиной уже все в полном порядке, она чувствует себя хорошо", — "СтарХит" приводит слова инсайдера.
Информация, что Долина болеет коронавирусом в Сети появились на днях. Слухи подогрелись из-за того, что экс-супруг и продюсер Долиной отказались от комментариев по поводу ее здоровья.
Поклонники забеспокоились и поинтересовались у звезды в социальной сети, как она себя чувствует. Долина не стала скрывать, что публикации в СМИ ее разочаровали.
© ФотоСкрин из инстаграма Ларисы Долиной
Скрин из инстаграма Ларисы Долиной - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото
Скрин из инстаграма Ларисы Долиной
"Они не умеют писать про хорошее, большинство представителей этой древней профессии — это исчадие ада, они не имеют ни совести, ни чести, ни уважения к заслуженным и достойным людям. В погоне за сенсациями они готовы души дьяволу продать…" — считает исполнительница.
Недавно вокруг Долиной разгорелся скандал. В апреле 2021 года вышел эпизод Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с исполнительницей и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась по поводу вокальных данных блогера. Этот выпуск программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину.
В июне Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок.
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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