СМИ узнали новые подробности о возможном заражении Долиной COVID-19
© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лариса Долина заразилась коронавирусом, сообщает "СтарХит" со ссылкой на свои источники.
"Лариса Александровна, действительно заболела Ковидом. Несколько дней у нее держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции. Но она протекает в легкой форме. Сейчас с Долиной уже все в полном порядке, она чувствует себя хорошо", — "СтарХит" приводит слова инсайдера.
Информация, что Долина болеет коронавирусом в Сети появились на днях. Слухи подогрелись из-за того, что экс-супруг и продюсер Долиной отказались от комментариев по поводу ее здоровья.
Поклонники забеспокоились и поинтересовались у звезды в социальной сети, как она себя чувствует. Долина не стала скрывать, что публикации в СМИ ее разочаровали.
"Они не умеют писать про хорошее, большинство представителей этой древней профессии — это исчадие ада, они не имеют ни совести, ни чести, ни уважения к заслуженным и достойным людям. В погоне за сенсациями они готовы души дьяволу продать…" — считает исполнительница.
Недавно вокруг Долиной разгорелся скандал. В апреле 2021 года вышел эпизод Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с исполнительницей и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась по поводу вокальных данных блогера. Этот выпуск программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину.
В июне Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок.