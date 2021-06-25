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Алиев заявил, что карабахский конфликт решен
Алиев заявил, что карабахский конфликт решен - РИА Новости, 25.06.2021
Алиев заявил, что карабахский конфликт решен
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт уже решен, необходимости в переговорах по этому вопросу нет. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:02
2021-06-25T15:40
богдан ауреску
безопасность
в мире
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
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БАКУ, 25 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт уже решен, необходимости в переговорах по этому вопросу нет.Алиев в пятницу принял в Баку министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии Александра Шелленберга, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и делегацию Европейского союза, посетивших Азербайджан на основе мандата Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борелля.Баку ожидает позитивного ответа от Еревана по подписанию мирного договора после внеочередных парламентских выборов в Армении, также заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Я неоднократно говорил, что мы хотим перейти от постконфликтной ситуации к мирному развитию и сотрудничеству на Южном Кавказе. К сожалению, мы никогда не слышали ничего подобного от правительства Армении. Правительство Армении игнорирует любые наши заявления о начале переговоров по мирному соглашению с Арменией. Однако не исключено, что предвыборная ситуация не способствовала таким заявлениям. Но теперь, после выборов в Армении, мы надеемся на положительный отклик", - сказал Алиев на встрече.Отсутствие мирного договора Азербайджана с Арменией означает отсутствие мира на Южном Кавказе, считает азербайджанский президент Ильхам Алиев."Если у нас нет мирного соглашения с Арменией, значит, мира нет. Нет мира не только между двумя странами, но и на Южном Кавказе. Нам нужен мир и устойчивое развитие, прогнозирование, нулевой риск войны, нам не нужна война. Нам и раньше не нужна была война", - сказал Алиев на встрече.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html
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нагорный карабах
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богдан ауреску, безопасность, в мире, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения
Алиев заявил, что карабахский конфликт решен
15:02 25.06.2021 (обновлено: 15:40 25.06.2021)
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Алиев заявил, что карабахский конфликт решен

Читать ria.ru в
БАКУ, 25 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт уже решен, необходимости в переговорах по этому вопросу нет.
Алиев в пятницу принял в Баку министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии Александра Шелленберга, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и делегацию Европейского союза, посетивших Азербайджан на основе мандата Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борелля.
"В настоящее время мы находимся в состоянии постконфликтного развития. Нагорно-карабахский конфликт разрешен. В связи с этим здесь нет ничего для обсуждения. Трехсторонняя декларация, подписанная 10 ноября - это не просто соглашение о прекращении огня, как это стараются представить некоторые международные политики. Каждый, кто ознакомится с этим документом, увидит, что речь идет не только о прекращении огня, но и о многих других вопросах. Нам нужно думать о постконфликтной ситуации", - сказал Алиев.
Баку ожидает позитивного ответа от Еревана по подписанию мирного договора после внеочередных парламентских выборов в Армении, также заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Я неоднократно говорил, что мы хотим перейти от постконфликтной ситуации к мирному развитию и сотрудничеству на Южном Кавказе. К сожалению, мы никогда не слышали ничего подобного от правительства Армении. Правительство Армении игнорирует любые наши заявления о начале переговоров по мирному соглашению с Арменией. Однако не исключено, что предвыборная ситуация не способствовала таким заявлениям. Но теперь, после выборов в Армении, мы надеемся на положительный отклик", - сказал Алиев на встрече.
Отсутствие мирного договора Азербайджана с Арменией означает отсутствие мира на Южном Кавказе, считает азербайджанский президент Ильхам Алиев.
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"Если у нас нет мирного соглашения с Арменией, значит, мира нет. Нет мира не только между двумя странами, но и на Южном Кавказе. Нам нужен мир и устойчивое развитие, прогнозирование, нулевой риск войны, нам не нужна война. Нам и раньше не нужна была война", - сказал Алиев на встрече.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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