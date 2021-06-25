https://ria.ru/20210625/aliev-1738612289.html

Алиев заявил, что карабахский конфликт решен

Алиев заявил, что карабахский конфликт решен - РИА Новости, 25.06.2021

Алиев заявил, что карабахский конфликт решен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт уже решен, необходимости в переговорах по этому вопросу нет. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:02

2021-06-25T15:02

2021-06-25T15:40

богдан ауреску

безопасность

в мире

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

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БАКУ, 25 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт уже решен, необходимости в переговорах по этому вопросу нет.Алиев в пятницу принял в Баку министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии Александра Шелленберга, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и делегацию Европейского союза, посетивших Азербайджан на основе мандата Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борелля.Баку ожидает позитивного ответа от Еревана по подписанию мирного договора после внеочередных парламентских выборов в Армении, также заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Я неоднократно говорил, что мы хотим перейти от постконфликтной ситуации к мирному развитию и сотрудничеству на Южном Кавказе. К сожалению, мы никогда не слышали ничего подобного от правительства Армении. Правительство Армении игнорирует любые наши заявления о начале переговоров по мирному соглашению с Арменией. Однако не исключено, что предвыборная ситуация не способствовала таким заявлениям. Но теперь, после выборов в Армении, мы надеемся на положительный отклик", - сказал Алиев на встрече.Отсутствие мирного договора Азербайджана с Арменией означает отсутствие мира на Южном Кавказе, считает азербайджанский президент Ильхам Алиев."Если у нас нет мирного соглашения с Арменией, значит, мира нет. Нет мира не только между двумя странами, но и на Южном Кавказе. Нам нужен мир и устойчивое развитие, прогнозирование, нулевой риск войны, нам не нужна война. Нам и раньше не нужна была война", - сказал Алиев на встрече.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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богдан ауреску, безопасность, в мире, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения