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Шоубиз
https://ria.ru/20210624/zhara-1738412179.html
Много розового и масочный режим: В Москве открылся фестиваль "Жара"
Много розового и масочный режим: В Москве открылся фестиваль "Жара" - РИА Новости, 24.06.2021
Много розового и масочный режим: В Москве открылся фестиваль "Жара"
В среду, 23 июня, в Москве состоялось открытие юбилейного, пятого Международного музыкального фестиваля "Жара". В этом году одно из самых громких событий лета... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:22
2021-06-24T14:43
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В среду, 23 июня, в Москве состоялось открытие юбилейного, пятого Международного музыкального фестиваля "Жара". В этом году одно из самых громких событий лета впервые проходит в российской столице, а не Баку, как это было ранее. Организаторы обещают на пять дней погрузить гостей в захватывающее шоу с участием двухсот топ-артистов. Чем запомнился первый день — в фотоленте РИА Новости.
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даня милохин, коронавирус в россии, знаменитости, звезды, вера брежнева, григорий лепс, филипп киркоров, ольга бузова, николай басков, москва, фото, новости культуры, шоу-бизнес

Много розового и масочный режим: В Москве открылся фестиваль "Жара"

14:22 24.06.2021 (обновлено: 14:43 24.06.2021)
 
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В среду, 23 июня, в Москве состоялось открытие юбилейного, пятого Международного музыкального фестиваля "Жара". В этом году одно из самых громких событий лета впервые проходит в российской столице, а не Баку, как это было ранее.
Организаторы обещают на пять дней погрузить гостей в захватывающее шоу с участием двухсот топ-артистов. Чем запомнился первый день — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"

"Жара" — пока единственное масштабное событие, которое не стали закрывать или переносить на другие даты из-за пандемии коронавируса.

Незадолго до открытия фестиваля организаторы предприняли необходимые меры, чтобы соблюсти все эпидемиологические нормы и требования.

Поэтому зрители и знаменитые гости должны были находиться в масках и перчатках, а также держать дистанцию.

Рэпер Мот и его супруга Мария Мельникова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
1 из 9

"Жара" — пока единственное масштабное событие, которое не стали закрывать или переносить на другие даты из-за пандемии коронавируса.

Незадолго до открытия фестиваля организаторы предприняли необходимые меры, чтобы соблюсти все эпидемиологические нормы и требования.

Поэтому зрители и знаменитые гости должны были находиться в масках и перчатках, а также держать дистанцию.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Вела вечер — Яна Чурикова, соведущими которой были артисты фестиваля.

Ведущая вечера Яна Чурикова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
2 из 9

Вела вечер — Яна Чурикова, соведущими которой были артисты фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"

В первый день поклонники наслаждались номерами, которые музыканты подготовили на двух сценах. Одну из них установили на балконе зрительного зала.

Одним из самых запоминающихся стало выступление Юлианны Карауловй, которая меньше чем через месяц после рождения первенца вышла в свет и на сцену, правда, совсем ненадолго.

Исполнив песню "Так сильно", артистка покинула фестиваль, чтобы скорее оказаться рядом с новорожденным сыном.

Церемония открытия 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
3 из 9

В первый день поклонники наслаждались номерами, которые музыканты подготовили на двух сценах. Одну из них установили на балконе зрительного зала.

Одним из самых запоминающихся стало выступление Юлианны Карауловй, которая меньше чем через месяц после рождения первенца вышла в свет и на сцену, правда, совсем ненадолго.

Исполнив песню "Так сильно", артистка покинула фестиваль, чтобы скорее оказаться рядом с новорожденным сыном.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"

Певец Николай Басков и блогер Даня Милохин, которые несколько недель назад шокировали публику на премии "МУЗ-ТВ", спев хит "Дико тусим" сидя на гигантском "золотом унитазе", в этот раз вели себя скромнее.

Экстравагантным декорациям знаменитости предпочли группу подтанцовки, а Даня сменил пышное платье на белую рубашку и шорты.

Певец Николай Басков и блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин выступают на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
4 из 9

Певец Николай Басков и блогер Даня Милохин, которые несколько недель назад шокировали публику на премии "МУЗ-ТВ", спев хит "Дико тусим" сидя на гигантском "золотом унитазе", в этот раз вели себя скромнее.

Экстравагантным декорациям знаменитости предпочли группу подтанцовки, а Даня сменил пышное платье на белую рубашку и шорты.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"

Филипп Киркоров и украинская певица MARUV (Анна Корсун) пели совместный трек Komilfo в огромном полупрозрачном коробе, имитирующем комнату в психбольнице. Параллельно на мониторы проецировали жуткие инсталляции в виде красных языков пламени.

Певец Филипп Киркоров и украинская певица, композитор, поэт и продюсер MARUV выступают на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
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Филипп Киркоров и украинская певица MARUV (Анна Корсун) пели совместный трек Komilfo в огромном полупрозрачном коробе, имитирующем комнату в психбольнице. Параллельно на мониторы проецировали жуткие инсталляции в виде красных языков пламени.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Номер Ольги Бузовой был более радостным. Экс-ведущая "Дома-2" и ее танцовщицы устроили на сцене дискотеку в стиле 90-х под песню "Розовые очки" в нарядах ярко-розового цвета и неоновой светомузыкой.

Певица Ольга Бузова выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
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Номер Ольги Бузовой был более радостным. Экс-ведущая "Дома-2" и ее танцовщицы устроили на сцене дискотеку в стиле 90-х под песню "Розовые очки" в нарядах ярко-розового цвета и неоновой светомузыкой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"

"Цвет настроения розовый" был и у певицы Веры Брежневой. В образе гламурной Клеопатры экс-солистка "ВИА Гры" презентовала на большой сцене свою новую песню "Розовый дым".

Надо сказать, что наряд Брежневой, созданный из люрекса пудрового оттенка, стал одним из лучших на открытии "Жары" и получил множество комплиментов от коллег и зрителей.

Певица Вера Брежнева выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
7 из 9

"Цвет настроения розовый" был и у певицы Веры Брежневой. В образе гламурной Клеопатры экс-солистка "ВИА Гры" презентовала на большой сцене свою новую песню "Розовый дым".

Надо сказать, что наряд Брежневой, созданный из люрекса пудрового оттенка, стал одним из лучших на открытии "Жары" и получил множество комплиментов от коллег и зрителей.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"

В первый день на "Жаре" также выступили Александр Ревва, Егор Крид, Zivert, Тимати, Сергей Лазарев, #2Маши, A’Studio, Ваня Дмитриенко, Иванушки Int., Клава Кока, Мари Краймбрери, Лолита, Александр Панайотов и многие другие.

Церемония открытия 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
8 из 9

В первый день на "Жаре" также выступили Александр Ревва, Егор Крид, Zivert, Тимати, Сергей Лазарев, #2Маши, A’Studio, Ваня Дмитриенко, Иванушки Int., Клава Кока, Мари Краймбрери, Лолита, Александр Панайотов и многие другие.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"

Завершился вечер традиционным гимном фестиваля, который исполнили Emin, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Brandon Stone, Ваня Дмитриенко и Хабиб.

Церемония открытия 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
9 из 9

Завершился вечер традиционным гимном фестиваля, который исполнили Emin, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Brandon Stone, Ваня Дмитриенко и Хабиб.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"
 
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