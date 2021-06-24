Много розового и масочный режим: В Москве открылся фестиваль "Жара"
"Жара" — пока единственное масштабное событие, которое не стали закрывать или переносить на другие даты из-за пандемии коронавируса.
Незадолго до открытия фестиваля организаторы предприняли необходимые меры, чтобы соблюсти все эпидемиологические нормы и требования.
Поэтому зрители и знаменитые гости должны были находиться в масках и перчатках, а также держать дистанцию.
"Жара" — пока единственное масштабное событие, которое не стали закрывать или переносить на другие даты из-за пандемии коронавируса.
Незадолго до открытия фестиваля организаторы предприняли необходимые меры, чтобы соблюсти все эпидемиологические нормы и требования.
Поэтому зрители и знаменитые гости должны были находиться в масках и перчатках, а также держать дистанцию.
Вела вечер — Яна Чурикова, соведущими которой были артисты фестиваля.
Вела вечер — Яна Чурикова, соведущими которой были артисты фестиваля.
В первый день поклонники наслаждались номерами, которые музыканты подготовили на двух сценах. Одну из них установили на балконе зрительного зала.
Одним из самых запоминающихся стало выступление Юлианны Карауловй, которая меньше чем через месяц после рождения первенца вышла в свет и на сцену, правда, совсем ненадолго.
Исполнив песню "Так сильно", артистка покинула фестиваль, чтобы скорее оказаться рядом с новорожденным сыном.
В первый день поклонники наслаждались номерами, которые музыканты подготовили на двух сценах. Одну из них установили на балконе зрительного зала.
Одним из самых запоминающихся стало выступление Юлианны Карауловй, которая меньше чем через месяц после рождения первенца вышла в свет и на сцену, правда, совсем ненадолго.
Исполнив песню "Так сильно", артистка покинула фестиваль, чтобы скорее оказаться рядом с новорожденным сыном.
Певец Николай Басков и блогер Даня Милохин, которые несколько недель назад шокировали публику на премии "МУЗ-ТВ", спев хит "Дико тусим" сидя на гигантском "золотом унитазе", в этот раз вели себя скромнее.
Экстравагантным декорациям знаменитости предпочли группу подтанцовки, а Даня сменил пышное платье на белую рубашку и шорты.
Певец Николай Басков и блогер Даня Милохин, которые несколько недель назад шокировали публику на премии "МУЗ-ТВ", спев хит "Дико тусим" сидя на гигантском "золотом унитазе", в этот раз вели себя скромнее.
Экстравагантным декорациям знаменитости предпочли группу подтанцовки, а Даня сменил пышное платье на белую рубашку и шорты.
Филипп Киркоров и украинская певица MARUV (Анна Корсун) пели совместный трек Komilfo в огромном полупрозрачном коробе, имитирующем комнату в психбольнице. Параллельно на мониторы проецировали жуткие инсталляции в виде красных языков пламени.
Филипп Киркоров и украинская певица MARUV (Анна Корсун) пели совместный трек Komilfo в огромном полупрозрачном коробе, имитирующем комнату в психбольнице. Параллельно на мониторы проецировали жуткие инсталляции в виде красных языков пламени.
Номер Ольги Бузовой был более радостным. Экс-ведущая "Дома-2" и ее танцовщицы устроили на сцене дискотеку в стиле 90-х под песню "Розовые очки" в нарядах ярко-розового цвета и неоновой светомузыкой.
Номер Ольги Бузовой был более радостным. Экс-ведущая "Дома-2" и ее танцовщицы устроили на сцене дискотеку в стиле 90-х под песню "Розовые очки" в нарядах ярко-розового цвета и неоновой светомузыкой.
"Цвет настроения розовый" был и у певицы Веры Брежневой. В образе гламурной Клеопатры экс-солистка "ВИА Гры" презентовала на большой сцене свою новую песню "Розовый дым".
Надо сказать, что наряд Брежневой, созданный из люрекса пудрового оттенка, стал одним из лучших на открытии "Жары" и получил множество комплиментов от коллег и зрителей.
"Цвет настроения розовый" был и у певицы Веры Брежневой. В образе гламурной Клеопатры экс-солистка "ВИА Гры" презентовала на большой сцене свою новую песню "Розовый дым".
Надо сказать, что наряд Брежневой, созданный из люрекса пудрового оттенка, стал одним из лучших на открытии "Жары" и получил множество комплиментов от коллег и зрителей.
В первый день на "Жаре" также выступили Александр Ревва, Егор Крид, Zivert, Тимати, Сергей Лазарев, #2Маши, A’Studio, Ваня Дмитриенко, Иванушки Int., Клава Кока, Мари Краймбрери, Лолита, Александр Панайотов и многие другие.
В первый день на "Жаре" также выступили Александр Ревва, Егор Крид, Zivert, Тимати, Сергей Лазарев, #2Маши, A’Studio, Ваня Дмитриенко, Иванушки Int., Клава Кока, Мари Краймбрери, Лолита, Александр Панайотов и многие другие.
Завершился вечер традиционным гимном фестиваля, который исполнили Emin, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Brandon Stone, Ваня Дмитриенко и Хабиб.
Завершился вечер традиционным гимном фестиваля, который исполнили Emin, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Brandon Stone, Ваня Дмитриенко и Хабиб.