Много розового и масочный режим: В Москве открылся фестиваль "Жара"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Жара"

В первый день поклонники наслаждались номерами, которые музыканты подготовили на двух сценах. Одну из них установили на балконе зрительного зала.

Одним из самых запоминающихся стало выступление Юлианны Карауловй, которая меньше чем через месяц после рождения первенца вышла в свет и на сцену, правда, совсем ненадолго.

Исполнив песню "Так сильно", артистка покинула фестиваль, чтобы скорее оказаться рядом с новорожденным сыном.