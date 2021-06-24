https://ria.ru/20210624/vengriya-1738445241.html

Премьер Венгрии отверг обвинения в притеснении ЛГБТК-сообщества

Премьер Венгрии отверг обвинения в притеснении ЛГБТК-сообщества - РИА Новости, 24.06.2021

Премьер Венгрии отверг обвинения в притеснении ЛГБТК-сообщества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита стран Евросоюза в Брюсселе отверг выдвигаемые против него обвинения в притеснении ЛГБТК-сообщества в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:29

2021-06-24T15:29

2021-06-24T15:29

евросоюз

парламент венгрии

виктор орбан

венгрия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита стран Евросоюза в Брюсселе отверг выдвигаемые против него обвинения в притеснении ЛГБТК-сообщества в связи с принятием законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола."Закон уже объявлен и опубликован. Сначала лучше прочитать, а потом реагировать. Это закон про права родителей и детей. Право решать, как давать детям сексуальное воспитание, является прерогативой родителей", - сказал венгерский премьер.Европейская комиссия в среду официально запросила министерство юстиции Венгрии по поводу законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола.В ЕК заявили, что имеют серьезные сомнения относительно соответствия венгерского законопроекта фундаментальным правам, изложенным в Хартии ЕС, а также ряду положений европейского законодательства. Мы попросили предоставить разъяснения до того, как законопроект будет одобрен", - написал Рейндерс в Twitter.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятые парламентом Венгрии поправки "позором" и пообещала направить венгерским властям претензию.Парламент Венгрии в июне одобрил текст, ограничивающий распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. Власти Венгрии в ответ на критику заверяют, что поправки направлены на защиту детей. По их мнению, до 18 лет такие вопросы должны обсуждаться с родителями. Венгерские власти настаивают, что поправки не затрагивают права и вопросы сексуальной ориентации совершеннолетних.

https://euro2020.ria.ru/20210622/zriteli_final-1738120695.html

https://ria.ru/20210623/zakon-1738267739.html

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евросоюз, парламент венгрии, виктор орбан, венгрия, в мире