Премьер Венгрии отверг обвинения в притеснении ЛГБТК-сообщества
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Виктор Орбан перед саммитом Евросоюза отверг обвинения в притеснении ЛГБТК-сообщества в Венгрии
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита стран Евросоюза в Брюсселе отверг выдвигаемые против него обвинения в притеснении ЛГБТК-сообщества в связи с принятием законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола.
"Закон уже объявлен и опубликован. Сначала лучше прочитать, а потом реагировать. Это закон про права родителей и детей. Право решать, как давать детям сексуальное воспитание, является прерогативой родителей", - сказал венгерский премьер.
Европейская комиссия в среду официально запросила министерство юстиции Венгрии по поводу законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола.
В ЕК заявили, что имеют серьезные сомнения относительно соответствия венгерского законопроекта фундаментальным правам, изложенным в Хартии ЕС, а также ряду положений европейского законодательства. Мы попросили предоставить разъяснения до того, как законопроект будет одобрен", - написал Рейндерс в Twitter.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятые парламентом Венгрии поправки "позором" и пообещала направить венгерским властям претензию.
Парламент Венгрии в июне одобрил текст, ограничивающий распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. Власти Венгрии в ответ на критику заверяют, что поправки направлены на защиту детей. По их мнению, до 18 лет такие вопросы должны обсуждаться с родителями. Венгерские власти настаивают, что поправки не затрагивают права и вопросы сексуальной ориентации совершеннолетних.
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