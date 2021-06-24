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https://ria.ru/20210624/tatarstan-1738495719.html
Глава Татарстана Минниханов встретился с Эрдоганом
Глава Татарстана Минниханов встретился с Эрдоганом - РИА Новости, 24.06.2021
Глава Татарстана Минниханов встретился с Эрдоганом
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписаны несколько документов о сотрудничестве с турецкими... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:25
2021-06-24T19:25
республика татарстан
россия
рустам минниханов
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписаны несколько документов о сотрудничестве с турецкими партнерами, сообщает пресс-служба главы республики."В рамках рабочего визита в Анкару президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.Отмечается, что Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В 2020 году двусторонний товарооборот превысил 360 миллионов долларов. Компании Турции инвестировали в республику порядка 2 миллиардов долларов, в Татарстане работают 10 предприятий с участием турецкого капитала.По информации пресс-службы, в ходе визита состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве. В частности, были подписаны меморандум о взаимопонимании между правительством Татарстана и зоной технологического развития "Долина информационных технологий" по проекту развития ОЭЗ "Иннополис", меморандум о намерениях между ПАО "Татнефть" и министерством промышленности и технологий Турции о сотрудничестве в области химической промышленности, меморандум с компанией "Татнефть" о рассмотрении возможности реализации проекта в области нефтехимии на территории организованной промышленной зоны GEBKIM."Два дня очень плотной работы дали нам очень много интересных проектов, которые будут реализованы как на территории Российской Федерации (Татарстан), так и на территории Турецкой Республики. Хотел бы поблагодарить коллег за насыщенную полезную рабочую программу", - отметил Минниханов.
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россия, рустам минниханов, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Глава Татарстана Минниханов встретился с Эрдоганом
19:25 24.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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Глава Татарстана Минниханов встретился с президентом Турции Эрдоганом

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписаны несколько документов о сотрудничестве с турецкими партнерами, сообщает пресс-служба главы республики.
"В рамках рабочего визита в Анкару президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В 2020 году двусторонний товарооборот превысил 360 миллионов долларов. Компании Турции инвестировали в республику порядка 2 миллиардов долларов, в Татарстане работают 10 предприятий с участием турецкого капитала.

"Наши контакты дают хороший импульс к развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией. Мы стремимся выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами. Важно, что стороны настроены на дальнейшее развитие контактов", - сказал Минниханов в ходе встречи с Эрдоганом.

По информации пресс-службы, в ходе визита состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве. В частности, были подписаны меморандум о взаимопонимании между правительством Татарстана и зоной технологического развития "Долина информационных технологий" по проекту развития ОЭЗ "Иннополис", меморандум о намерениях между ПАО "Татнефть" и министерством промышленности и технологий Турции о сотрудничестве в области химической промышленности, меморандум с компанией "Татнефть" о рассмотрении возможности реализации проекта в области нефтехимии на территории организованной промышленной зоны GEBKIM.
"Два дня очень плотной работы дали нам очень много интересных проектов, которые будут реализованы как на территории Российской Федерации (Татарстан), так и на территории Турецкой Республики. Хотел бы поблагодарить коллег за насыщенную полезную рабочую программу", - отметил Минниханов.
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Вчера, 18:29Республика Татарстан
Власти Татарстана рассказали о турецких инвестициях в регионе
 
Республика ТатарстанРоссияРустам МиннихановТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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