Глава Татарстана Минниханов встретился с Эрдоганом
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Глава Татарстана Минниханов встретился с президентом Турции Эрдоганом
КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписаны несколько документов о сотрудничестве с турецкими партнерами, сообщает пресс-служба главы республики.
"В рамках рабочего визита в Анкару президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В 2020 году двусторонний товарооборот превысил 360 миллионов долларов. Компании Турции инвестировали в республику порядка 2 миллиардов долларов, в Татарстане работают 10 предприятий с участием турецкого капитала.
"Наши контакты дают хороший импульс к развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией. Мы стремимся выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами. Важно, что стороны настроены на дальнейшее развитие контактов", - сказал Минниханов в ходе встречи с Эрдоганом.
По информации пресс-службы, в ходе визита состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве. В частности, были подписаны меморандум о взаимопонимании между правительством Татарстана и зоной технологического развития "Долина информационных технологий" по проекту развития ОЭЗ "Иннополис", меморандум о намерениях между ПАО "Татнефть" и министерством промышленности и технологий Турции о сотрудничестве в области химической промышленности, меморандум с компанией "Татнефть" о рассмотрении возможности реализации проекта в области нефтехимии на территории организованной промышленной зоны GEBKIM.
"Два дня очень плотной работы дали нам очень много интересных проектов, которые будут реализованы как на территории Российской Федерации (Татарстан), так и на территории Турецкой Республики. Хотел бы поблагодарить коллег за насыщенную полезную рабочую программу", - отметил Минниханов.