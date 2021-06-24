https://ria.ru/20210624/tatarstan-1738495719.html

Глава Татарстана Минниханов встретился с Эрдоганом

Глава Татарстана Минниханов встретился с Эрдоганом - РИА Новости, 24.06.2021

Глава Татарстана Минниханов встретился с Эрдоганом

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписаны несколько документов о сотрудничестве с турецкими... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:25

2021-06-24T19:25

2021-06-24T19:25

республика татарстан

россия

рустам минниханов

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписаны несколько документов о сотрудничестве с турецкими партнерами, сообщает пресс-служба главы республики."В рамках рабочего визита в Анкару президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.Отмечается, что Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В 2020 году двусторонний товарооборот превысил 360 миллионов долларов. Компании Турции инвестировали в республику порядка 2 миллиардов долларов, в Татарстане работают 10 предприятий с участием турецкого капитала.По информации пресс-службы, в ходе визита состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве. В частности, были подписаны меморандум о взаимопонимании между правительством Татарстана и зоной технологического развития "Долина информационных технологий" по проекту развития ОЭЗ "Иннополис", меморандум о намерениях между ПАО "Татнефть" и министерством промышленности и технологий Турции о сотрудничестве в области химической промышленности, меморандум с компанией "Татнефть" о рассмотрении возможности реализации проекта в области нефтехимии на территории организованной промышленной зоны GEBKIM."Два дня очень плотной работы дали нам очень много интересных проектов, которые будут реализованы как на территории Российской Федерации (Татарстан), так и на территории Турецкой Республики. Хотел бы поблагодарить коллег за насыщенную полезную рабочую программу", - отметил Минниханов.

https://ria.ru/20210624/investitsii-1738485878.html

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