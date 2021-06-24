https://ria.ru/20210624/pustynya-1738349521.html

Украине предрекли превращение в пустыню

Украине предрекли превращение в пустыню - РИА Новости, 24.06.2021

Украине предрекли превращение в пустыню

Климатические изменения на территории Украины могут через несколько десятков лет превратить страну в пустыню. Об этом, как сообщает vesti.ua, заявили в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T03:00

2021-06-24T03:00

2021-06-24T03:00

ситуация на украине

украина

экология

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Климатические изменения на территории Украины могут через несколько десятков лет превратить страну в пустыню. Об этом, как сообщает vesti.ua, заявили в министерстве экологии страны.Украина оказалась в таком положении из-за внешних и внутренних факторов, включая недостаточные усилия со стороны политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды, приводит издание мнение экологов. Сейчас в стране примерно 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а больше 6 миллионов гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии.Экологи утверждают, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины. Например, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха.Если на проблемы своевременно не отреагировать все закончится тем, что на Украине возникнет серьезные дефицит воды и продовольствия, резюмируют специалисты.Ранее председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что стране к середине столетия придется начать импортировать питьевую воду, если власти и граждане не обратят внимание на проблемы экологии. Чиновник напомнил, что пресная вода — один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Она считается возобновляемым ресурсом, но запасы катастрофически уменьшаются.

https://ria.ru/20180719/1524911046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, украина, экология, в мире