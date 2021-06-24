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Украине предрекли превращение в пустыню
Украине предрекли превращение в пустыню - РИА Новости, 24.06.2021
Украине предрекли превращение в пустыню
Климатические изменения на территории Украины могут через несколько десятков лет превратить страну в пустыню. Об этом, как сообщает vesti.ua, заявили в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T03:00
2021-06-24T03:00
ситуация на украине
украина
экология
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Климатические изменения на территории Украины могут через несколько десятков лет превратить страну в пустыню. Об этом, как сообщает vesti.ua, заявили в министерстве экологии страны.Украина оказалась в таком положении из-за внешних и внутренних факторов, включая недостаточные усилия со стороны политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды, приводит издание мнение экологов. Сейчас в стране примерно 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а больше 6 миллионов гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии.Экологи утверждают, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины. Например, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха.Если на проблемы своевременно не отреагировать все закончится тем, что на Украине возникнет серьезные дефицит воды и продовольствия, резюмируют специалисты.Ранее председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что стране к середине столетия придется начать импортировать питьевую воду, если власти и граждане не обратят внимание на проблемы экологии. Чиновник напомнил, что пресная вода — один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Она считается возобновляемым ресурсом, но запасы катастрофически уменьшаются.
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ситуация на украине, украина, экология, в мире
Украине предрекли превращение в пустыню
03:00 24.06.2021
 
© РИА Новости / Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкПустыня в Калмыкии
Пустыня в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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Министерство экологии Украины и эксперты заявили об угрозе превращения страны в пустыню

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Климатические изменения на территории Украины могут через несколько десятков лет превратить страну в пустыню. Об этом, как сообщает vesti.ua, заявили в министерстве экологии страны.
Украина оказалась в таком положении из-за внешних и внутренних факторов, включая недостаточные усилия со стороны политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды, приводит издание мнение экологов. Сейчас в стране примерно 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а больше 6 миллионов гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии.
Экологи утверждают, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины. Например, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха.
Если на проблемы своевременно не отреагировать все закончится тем, что на Украине возникнет серьезные дефицит воды и продовольствия, резюмируют специалисты.
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Ранее председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что стране к середине столетия придется начать импортировать питьевую воду, если власти и граждане не обратят внимание на проблемы экологии. Чиновник напомнил, что пресная вода — один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Она считается возобновляемым ресурсом, но запасы катастрофически уменьшаются.
 
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