https://ria.ru/20210624/pozhar-1738343079.html

На трансформаторной подстанции в Ленобласти произошел пожар

На трансформаторной подстанции в Ленобласти произошел пожар - РИА Новости, 24.06.2021

На трансформаторной подстанции в Ленобласти произошел пожар

Пожар произошел в среду вечером на трансформаторной подстанции во Всеволожском районе Ленинградской области, пострадавших нет, электроснабжение потребителей... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T00:13

2021-06-24T00:13

2021-06-24T00:13

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Пожар произошел в среду вечером на трансформаторной подстанции во Всеволожском районе Ленинградской области, пострадавших нет, электроснабжение потребителей восстанавливается, сообщают власти региона.Как информируют областные власти, пострадавших нет, электроснабжение потребителей восстанавливается.Как сообщили РИА Новости в компании "Россети Ленэнерго", из-за возгорания на подстанции "Ручьи", за эксплуатацию которой отвечает "смежная сетевая организация", специалисты в настоящее время переключают потребителей Калининского района Петербурга на резервные схемы электроснабжения.В пресс-службе районной администрации РИА Новости сообщили, что электроснабжение Елизаветинской больницы и режимных объектов уже восстановлено, в жилые дома также постепенно возвращается электричество.

https://ria.ru/20210621/pozhar-1737930381.html

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, происшествия