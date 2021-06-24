На трансформаторной подстанции в Ленобласти произошел пожар
На трансформаторной подстанции в Ленинградской области произошел пожар
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Пожар произошел в среду вечером на трансформаторной подстанции во Всеволожском районе Ленинградской области, пострадавших нет, электроснабжение потребителей восстанавливается, сообщают власти региона.
"Двадцать третьего июня в 22.36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, поселок Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ. Горит электроподстанция "Ручьи" на 220 киловольт… (В настоящее время) пожар на подстанции ликвидирован", - говорится в сообщении официального Telegram-канала региона.
Как информируют областные власти, пострадавших нет, электроснабжение потребителей восстанавливается.
Как сообщили РИА Новости в компании "Россети Ленэнерго", из-за возгорания на подстанции "Ручьи", за эксплуатацию которой отвечает "смежная сетевая организация", специалисты в настоящее время переключают потребителей Калининского района Петербурга на резервные схемы электроснабжения.
В пресс-службе районной администрации РИА Новости сообщили, что электроснабжение Елизаветинской больницы и режимных объектов уже восстановлено, в жилые дома также постепенно возвращается электричество.
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