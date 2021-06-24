https://ria.ru/20210624/kurily-1738517814.html

МИД ответил на протест Японии из-за учений на Курилах

МИД ответил на протест Японии из-за учений на Курилах - РИА Новости, 24.06.2021

МИД ответил на протест Японии из-за учений на Курилах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека правительства Японии о военных учениях на южных Курилах, заявила, что у Москвы... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T23:55

2021-06-24T23:55

2021-06-24T23:55

кацунобу като

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид японии‎

курильские острова

токио

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека правительства Японии о военных учениях на южных Курилах, заявила, что у Москвы вызывает сожаление продолжающаяся увязка территориальных претензий Токио к России с действиями Москвы на своей собственной территории.Ранее генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като сообщил, что Япония передала протест России в связи с начавшимися накануне масштабными военными учениями в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах. По данным, которые приводит японский телеканал NHK со ссылкой на представителей МИД Японии, протест был передан главой российского отдела японского внешнеполитического ведомства в посольство России в Токио."Вызывает сожаление, что с упорством, достойным лучшего применения, японские официальные лица продолжают увязывать территориальные претензии к нашей стране с теми или иными действиями, которые предпринимаются нами на собственной территории", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.Она отметила, что еще в августе 2020 года нотой МИД России японской стороне было четко разъяснено, что подобные демарши лишены всякого смысла: "Эффективное осуществление комплекса мер по укреплению обороноспособности нашей страны и социально-экономическому развитию южных Курильских островов Сахалинской области будет продолжено".По словам Захаровой, вместо того, чтобы растрачивать силы на пустые заявления, японским властям стоило бы задуматься над реальными шагами по взаимовыгодному развитию российско-японских отношений.В этих учениях принимают участие в общей сложности более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения. Маневры в островной зоне Восточного военного округа (ВВО) пройдут в два этапа в течение пяти суток.По данным пресс-службы ВВО, учения являются одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения. В ходе мероприятия обучаемый руководящий состав отработает применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210607/kurily-1735925479.html

https://ria.ru/20210430/yapontsy-1730742238.html

https://ria.ru/20210424/voyna-1729730878.html

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