https://ria.ru/20210624/kprf-1738379857.html

КПРФ не пустила Прилепина на свой съезд, назвав его приезд "пиаром"

КПРФ не пустила Прилепина на свой съезд, назвав его приезд "пиаром" - РИА Новости, 24.06.2021

КПРФ не пустила Прилепина на свой съезд, назвав его приезд "пиаром"

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, который приехал на съезд КПРФ с намерением предложить подписать меморандум об... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:50

2021-06-24T10:50

2021-06-24T10:50

партия "справедливая россия - за правду"

россия

кпрф

захар прилепин

геннадий зюганов

политика

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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, который приехал на съезд КПРФ с намерением предложить подписать меморандум об объединении левой коалиции, не был допущен на мероприятие, в КПРФ его приезд назвали попытка политического пиара.Ранее Прилепин заявил, что хочет предложить КПРФ создать и подписать меморандум 19 августа (к 30-летию августовских событий 1991 года) об объединении левой оппозиции и "начать совместную работу".По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, внеплановый приезд сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" на съезд КПРФ - "это попытка политического пиара"."Очевидно, мы приглашаем только тех, кого мы ждём. У нас здесь среди приглашённых представители 50 организаций, кто идёт с КПРФ на выборы, кто выдвигает своих представителей в наши списки... господин Прилепин выбрал путь идти с СР", - заявил Афонин журналистам.Сам Прилепин сообщил РИА Новости, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ему провести переговоры по вопросу разработки и подписания меморандума о создании левой коалиции на следующей неделе.Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России ", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ стратегической целью, полагая, что в случае их интеграции к коалиции подтянутся и другие левые силы. Он заявлял, что коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после, безусловно, произойдет.

https://ria.ru/20210424/koalitsiya-1729764867.html

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партия "справедливая россия - за правду", россия, кпрф, захар прилепин, геннадий зюганов, политика