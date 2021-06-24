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КПРФ не пустила Прилепина на свой съезд, назвав его приезд "пиаром"
КПРФ не пустила Прилепина на свой съезд, назвав его приезд "пиаром" - РИА Новости, 24.06.2021
КПРФ не пустила Прилепина на свой съезд, назвав его приезд "пиаром"
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, который приехал на съезд КПРФ с намерением предложить подписать меморандум об... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:50
2021-06-24T10:50
партия "справедливая россия - за правду"
россия
кпрф
захар прилепин
геннадий зюганов
политика
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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, который приехал на съезд КПРФ с намерением предложить подписать меморандум об объединении левой коалиции, не был допущен на мероприятие, в КПРФ его приезд назвали попытка политического пиара.Ранее Прилепин заявил, что хочет предложить КПРФ создать и подписать меморандум 19 августа (к 30-летию августовских событий 1991 года) об объединении левой оппозиции и "начать совместную работу".По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, внеплановый приезд сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" на съезд КПРФ - "это попытка политического пиара"."Очевидно, мы приглашаем только тех, кого мы ждём. У нас здесь среди приглашённых представители 50 организаций, кто идёт с КПРФ на выборы, кто выдвигает своих представителей в наши списки... господин Прилепин выбрал путь идти с СР", - заявил Афонин журналистам.Сам Прилепин сообщил РИА Новости, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ему провести переговоры по вопросу разработки и подписания меморандума о создании левой коалиции на следующей неделе.Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России ", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ стратегической целью, полагая, что в случае их интеграции к коалиции подтянутся и другие левые силы. Он заявлял, что коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после, безусловно, произойдет.
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партия "справедливая россия - за правду", россия, кпрф, захар прилепин, геннадий зюганов, политика
КПРФ не пустила Прилепина на свой съезд, назвав его приезд "пиаром"
10:50 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В КПРФ назвали приезд Захара Прилепина на съезд попыткой политического пиара

Читать ria.ru в
РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, который приехал на съезд КПРФ с намерением предложить подписать меморандум об объединении левой коалиции, не был допущен на мероприятие, в КПРФ его приезд назвали попытка политического пиара.
Ранее Прилепин заявил, что хочет предложить КПРФ создать и подписать меморандум 19 августа (к 30-летию августовских событий 1991 года) об объединении левой оппозиции и "начать совместную работу".
По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, внеплановый приезд сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" на съезд КПРФ - "это попытка политического пиара".
"Очевидно, мы приглашаем только тех, кого мы ждём. У нас здесь среди приглашённых представители 50 организаций, кто идёт с КПРФ на выборы, кто выдвигает своих представителей в наши списки... господин Прилепин выбрал путь идти с СР", - заявил Афонин журналистам.
Захар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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"Сам Бог велел". Прилепин оценил перспективы объединения с коммунистами
Сам Прилепин сообщил РИА Новости, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ему провести переговоры по вопросу разработки и подписания меморандума о создании левой коалиции на следующей неделе.
Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России ", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ стратегической целью, полагая, что в случае их интеграции к коалиции подтянутся и другие левые силы. Он заявлял, что коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после, безусловно, произойдет.
 
Партия "Справедливая Россия - за правду"РоссияКПРФЗахар ПрилепинГеннадий ЗюгановПолитика
 
 
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