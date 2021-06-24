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https://ria.ru/20210624/elektrichki-1738468431.html
Новые электрички пустят в час пик на Всеволожском направлении
Новые электрички пустят в час пик на Всеволожском направлении - РИА Новости, 24.06.2021
Новые электрички пустят в час пик на Всеволожском направлении
В час пик на Всеволожском направлении начнут курсировать дополнительные электрички, а у существующих - увеличат количество вагонов - это поможет справиться с... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:04
2021-06-24T17:04
ленинградская область
октябрьская железная дорога (ожд)
александр дрозденко
всеволожский район
ленинградская область
всеволожск
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В час пик на Всеволожском направлении начнут курсировать дополнительные электрички, а у существующих - увеличат количество вагонов - это поможет справиться с возросшими пробками во время масштабных ремонтных работ на дорогах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты между региональной администрацией и руководством Октябрьской железной дороги (ОЖД)."Решено увеличить количество электричек на время ремонта Рябовского шоссе в Петербурге и Мурманского шоссе во Всеволожском районе. Одновременный ремонт магистралей спровоцировал автомобильные заторы, и у жителей существенно увеличилось время поездок домой", - пояснил собеседник агентства.Он добавил, что Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области проанализировал обращения жителей, провел опрос среди населения Всеволожского района и доложил руководству области, что почти половина жителей готова на время ремонта дорог пересесть на электрички. Работы должны завершиться 18 июля."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил профильным ведомствам усилить координацию и взаимодействие дорожных ведомств области, Санкт-Петербурга и федеральных структур. По итогам переговоров с правительством Санкт-Петербурга и Упрдор "Северо-Запад" корректируются графики проводимых ремонтов на Мурманском и Рябовском шоссе в связи с ухудшением транспортной доступности Всеволожска. Ленавтодор перенес на август планируемый на начало лета ремонт участка региональной дороги Мяглово - Всеволожск, чтобы не усугублять ситуацию",— подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210609/lenoblast-1736315939.html
всеволожский район
ленинградская область
всеволожск
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октябрьская железная дорога (ожд), александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, всеволожск, общество

Новые электрички пустят в час пик на Всеволожском направлении

17:04 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЭлектропоезд прибывает на станцию
Электропоезд прибывает на станцию - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В час пик на Всеволожском направлении начнут курсировать дополнительные электрички, а у существующих - увеличат количество вагонов - это поможет справиться с возросшими пробками во время масштабных ремонтных работ на дорогах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты между региональной администрацией и руководством Октябрьской железной дороги (ОЖД).
"Решено увеличить количество электричек на время ремонта Рябовского шоссе в Петербурге и Мурманского шоссе во Всеволожском районе. Одновременный ремонт магистралей спровоцировал автомобильные заторы, и у жителей существенно увеличилось время поездок домой", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области проанализировал обращения жителей, провел опрос среди населения Всеволожского района и доложил руководству области, что почти половина жителей готова на время ремонта дорог пересесть на электрички. Работы должны завершиться 18 июля.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил профильным ведомствам усилить координацию и взаимодействие дорожных ведомств области, Санкт-Петербурга и федеральных структур. По итогам переговоров с правительством Санкт-Петербурга и Упрдор "Северо-Запад" корректируются графики проводимых ремонтов на Мурманском и Рябовском шоссе в связи с ухудшением транспортной доступности Всеволожска. Ленавтодор перенес на август планируемый на начало лета ремонт участка региональной дороги Мяглово - Всеволожск, чтобы не усугублять ситуацию",— подытожил собеседник агентства.
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Ленинградская областьОктябрьская железная дорога (ОЖД)Александр ДрозденкоВсеволожский районЛенинградская областьВсеволожскОбщество
 
 
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