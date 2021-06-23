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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ - РИА Новости, 23.06.2021
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Кабинет министров Украины на заседании в среду денонсировал соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма, трансляция заседания шла на канале правительства... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:48
2021-06-23T12:55
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КИЕВ, 23 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду денонсировал соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.Соглашение о сотрудничестве в области туризма было подписано Украиной, РФ, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Соглашением стороны договорились содействовать развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в области туризма по линии правительственных организаций, национальных и региональных туристских ассоциаций, обществ, фирм и предприятий, активно поддерживать их инициативы, направленные на эффективное освоение туристских ресурсов."По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ относительно их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, совершенном 23 декабря 1993 года в Ашхабаде", - говорится в пояснительной записке к документу.В документе говорится, что одной из сторон соглашения является РФ, а Украина прекратила фактическое сотрудничество с Россией "в связи с вооруженной агрессией". Вместе с тем в пояснительной записке говорится, что сотрудничество Киева с другими странами-участниками соглашения в области туризма происходит в рамках двусторонних договоров.Этим же постановлением правительство Украины выразило намерение не становиться участником соглашения о совете по туризму стран СНГ, подписанном 30 мая 2012 года в Ашхабаде.Ранее МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210623/more-1738166960.html
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россия, верховная рада украины, армения, грузия, снг, украина, в мире
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
12:48 23.06.2021 (обновлено: 12:55 23.06.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Стрингер

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма

Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду денонсировал соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.
Соглашение о сотрудничестве в области туризма было подписано Украиной, РФ, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Соглашением стороны договорились содействовать развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в области туризма по линии правительственных организаций, национальных и региональных туристских ассоциаций, обществ, фирм и предприятий, активно поддерживать их инициативы, направленные на эффективное освоение туристских ресурсов.
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"По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ относительно их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, совершенном 23 декабря 1993 года в Ашхабаде", - говорится в пояснительной записке к документу.
В документе говорится, что одной из сторон соглашения является РФ, а Украина прекратила фактическое сотрудничество с Россией "в связи с вооруженной агрессией". Вместе с тем в пояснительной записке говорится, что сотрудничество Киева с другими странами-участниками соглашения в области туризма происходит в рамках двусторонних договоров.
Этим же постановлением правительство Украины выразило намерение не становиться участником соглашения о совете по туризму стран СНГ, подписанном 30 мая 2012 года в Ашхабаде.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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