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Совфед одобрил закон о представительствах иностранных IT-гигантов
Совфед одобрил закон о представительствах иностранных IT-гигантов - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о представительствах иностранных IT-гигантов
Совет Федерации одобрил на последнем в весенней сессии заседании закон, обязывающий иностранные крупные IT-компании создавать свои представительства в России. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:51
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на последнем в весенней сессии заседании закон, обязывающий иностранные крупные IT-компании создавать свои представительства в России.Эта обязанность коснётся компаний, у которых более 500 тысяч российских подписчиков.Теперь такие компании для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.Аналогичные обязанности будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Помимо этого, зарубежные IT-гиганты такие будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.В случае нарушения указанных в законе требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее в Госдуме сообщили, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20210617/zakon-1737403071.html
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россия, tiktok, telegram (приложение), whatsapp inc., instagram, inc., wikipedia, ikea international group, совет федерации рф, twitter, технологии, общество
Совфед одобрил закон о представительствах иностранных IT-гигантов
14:51 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Совфед одобрил закон о создании в России представительств иностранных IT-гигантов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на последнем в весенней сессии заседании закон, обязывающий иностранные крупные IT-компании создавать свои представительства в России.
Эта обязанность коснётся компаний, у которых более 500 тысяч российских подписчиков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 14:32
В МИД оценили закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России
Теперь такие компании для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.
Аналогичные обязанности будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Помимо этого, зарубежные IT-гиганты такие будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.
В случае нарушения указанных в законе требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее в Госдуме сообщили, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
Закон поступает на подпись президенту.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 17:19В России
Правительство поддержало законопроект о "приземлении" IT-гигантов в РФ
 
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