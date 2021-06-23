https://ria.ru/20210623/sovfed-1738246950.html

Совфед одобрил закон о представительствах иностранных IT-гигантов

Совфед одобрил закон о представительствах иностранных IT-гигантов - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон о представительствах иностранных IT-гигантов

Совет Федерации одобрил на последнем в весенней сессии заседании закон, обязывающий иностранные крупные IT-компании создавать свои представительства в России. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:51

2021-06-23T14:51

2021-06-23T14:51

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на последнем в весенней сессии заседании закон, обязывающий иностранные крупные IT-компании создавать свои представительства в России.Эта обязанность коснётся компаний, у которых более 500 тысяч российских подписчиков.Теперь такие компании для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.Аналогичные обязанности будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Помимо этого, зарубежные IT-гиганты такие будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.В случае нарушения указанных в законе требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее в Госдуме сообщили, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20210617/zakon-1737403071.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/filial-1734974087.html

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россия, tiktok, telegram (приложение), whatsapp inc., instagram, inc., wikipedia, ikea international group, совет федерации рф, twitter, технологии, общество