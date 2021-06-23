Совфед одобрил закон о представительствах иностранных IT-гигантов
Совфед одобрил закон о создании в России представительств иностранных IT-гигантов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на последнем в весенней сессии заседании закон, обязывающий иностранные крупные IT-компании создавать свои представительства в России.
Эта обязанность коснётся компаний, у которых более 500 тысяч российских подписчиков.
Теперь такие компании для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.
Аналогичные обязанности будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Помимо этого, зарубежные IT-гиганты такие будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.
В случае нарушения указанных в законе требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее в Госдуме сообщили, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
Закон поступает на подпись президенту.