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https://ria.ru/20210623/shoygu-1738183936.html
Шойгу оценил ситуацию в Европе как взрывоопасную
Шойгу оценил ситуацию в Европе как взрывоопасную - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу оценил ситуацию в Европе как взрывоопасную
Ситуация в Европе взрывоопасная и требует конкретных шагов для снятия напряженности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:32
2021-06-23T12:46
россия
нато
китай
сергей шойгу
европа
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ситуация в Европе взрывоопасная и требует конкретных шагов для снятия напряженности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.Он отметил, что российская сторона делает свои предложения, например, об отведении районов учений от российских границ. Еще одна инициатива связана с урегулированием положений о развертывании ракет средней и меньшей дальности в Европе.Шойгу подчеркнул, что члены альянса продолжают увеличивать военные бюджеты, и напомнил о последнем саммите НАТО в Брюсселе (состоялся 14 июня), который, как считает министр, стал "подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз" для сдерживания России и Китая."Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе", — сказал он.Шойгу указал, что формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия — НАТО, не снижает напряженность в двусторонних отношениях. Тем более что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта.Москва получает от альянса противоречивые сигналы. С одной стороны, страны НАТО регулярно проводят учения у российских границ, в частности в Черном море, с другой — призывают к диалогу. Генсек организации Йенс Столтенберг предложил возродить Совет Россия — НАТО. МИД не уходит от диалога, но не отвечает конкретно на эту инициативу. Позиция ведомства — полноценного диалога не может быть без контакта военных, но альянс игнорирует попытки российской стороны его наладить. По словам замглавы МИД Александра Грушко, такой канал максимально востребован, "когда мы видим напряжение в военной сфере, когда сближаются зоны проведения учений". Он отметил, что усилиями НАТО — "демонизацией России и принятых решений по укреплению фланга" — спокойные прежде регионы (акватории Балтийского и Черного морей) практически превратились в зону военного противостояния.
https://ria.ru/20210622/antisemitizm-1738127255.html
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россия, нато, китай, сергей шойгу, европа, в мире
Шойгу оценил ситуацию в Европе как взрывоопасную
09:32 23.06.2021 (обновлено: 12:46 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Шойгу заявил, что в Европе закрепилась тенденция к усилению военного противостояния

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ситуация в Европе взрывоопасная и требует конкретных шагов для снятия напряженности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Он отметил, что российская сторона делает свои предложения, например, об отведении районов учений от российских границ. Еще одна инициатива связана с урегулированием положений о развертывании ракет средней и меньшей дальности в Европе.
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Шойгу подчеркнул, что члены альянса продолжают увеличивать военные бюджеты, и напомнил о последнем саммите НАТО в Брюсселе (состоялся 14 июня), который, как считает министр, стал "подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз" для сдерживания России и Китая.
"Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе", — сказал он.
Шойгу указал, что формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия — НАТО, не снижает напряженность в двусторонних отношениях. Тем более что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта.
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Генсек организации Йенс Столтенберг предложил возродить Совет Россия — НАТО. МИД не уходит от диалога, но не отвечает конкретно на эту инициативу. Позиция ведомства — полноценного диалога не может быть без контакта военных, но альянс игнорирует попытки российской стороны его наладить.
По словам замглавы МИД Александра Грушко, такой канал максимально востребован, "когда мы видим напряжение в военной сфере, когда сближаются зоны проведения учений". Он отметил, что усилиями НАТО — "демонизацией России и принятых решений по укреплению фланга" — спокойные прежде регионы (акватории Балтийского и Черного морей) практически превратились в зону военного противостояния.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
09:56
Контроль вооружений в Европе во многом зависит от США, заявил Шойгу
 
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