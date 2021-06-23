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Макеевой стало плохо во время записи передачи Малахова
Макеевой стало плохо во время записи передачи Малахова - РИА Новости, 23.06.2021
Макеевой стало плохо во время записи передачи Малахова
Анастасии Макеевой стало плохо во время записи передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". Ведущий опубликовал в сторис своего Instagram-аккаунта превью программы. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:28
2021-06-23T17:28
2021-06-23T17:28
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Анастасии Макеевой стало плохо во время записи передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". Ведущий опубликовал в сторис своего Instagram-аккаунта превью программы. Выпуск ток-шоу вновь посвятили конфликту актрисы и бывшей жены ее возлюбленного Романа Малькова — Светланы. Судя по кадрам из микроблога, обстановка на передаче была напряженной, и Макеевой потребовалась медицинская помощь. "Редакция даже не могла предположить, чем закончится эта встреча в студии..." — написано в титрах превью. Это не первый эпизод "Прямого эфира", в котором обсуждается ссора Макеевой и экс-супруги Романа Малькова. Ранее в гостях у Андрея Малахова родители Романа встали на сторону актрисы в скандале, сопровождающем новые отношения их сына.Роман Макеевой и Малькова широко обсуждается в Сети, так как предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Актриса и предприниматель сыграли свадьбу 29 мая в Крыму, а на следующий день обвенчались. Бывшая жена Малькова утверждала, что Роман не помогает своим детям, которые живут вместе с ней в Словении, и подала на Макееву заявление в прокуратуру. Светлана уверяла, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
https://ria.ru/20210616/makeeva-1737237409.html
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республика крым, развод, знаменитости, звезды, анастасия макеева, андрей малахов, брак