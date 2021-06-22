https://ria.ru/20210622/makeeva-1738138596.html

Анастасия Макеева стала жертвой мошенников

Анастасия Макеева стала жертвой мошенников - РИА Новости, 22.06.2021

Анастасия Макеева стала жертвой мошенников

Анастасия Макеева стала жертвой мошенников, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T19:53

2021-06-22T19:53

2021-06-22T19:53

шоубиз

знаменитости

звезды

анастасия макеева

свадьба

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Анастасия Макеева стала жертвой мошенников, сообщает Пятый канал. Актриса призналась, что ее свадьба была на грани срыва из-за организаторов торжества. За две недели до праздника "люди отменили брони, украли деньги", вспоминает Макеева.В итоге ей пришлось все резервировать заново. На свадьбу она потратила больше, чем планировала. По данным Пятого канала, только на флористов у актрисы ушло 400 тысяч рублей. Анастасия Макеева и Роман Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу.Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Родители Романа встали на сторону Анастасии в ее конфликте с бывшей женой возлюбленного.

https://ria.ru/20210602/makeeva-1735302632.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, анастасия макеева, свадьба