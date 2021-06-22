https://ria.ru/20210622/makeeva-1738138596.html
Анастасия Макеева стала жертвой мошенников
Анастасия Макеева стала жертвой мошенников - РИА Новости, 22.06.2021
Анастасия Макеева стала жертвой мошенников
Анастасия Макеева стала жертвой мошенников, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:53
2021-06-22T19:53
2021-06-22T19:53
шоубиз
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звезды
анастасия макеева
свадьба
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Анастасия Макеева стала жертвой мошенников, сообщает Пятый канал. Актриса призналась, что ее свадьба была на грани срыва из-за организаторов торжества. За две недели до праздника "люди отменили брони, украли деньги", вспоминает Макеева.В итоге ей пришлось все резервировать заново. На свадьбу она потратила больше, чем планировала. По данным Пятого канала, только на флористов у актрисы ушло 400 тысяч рублей. Анастасия Макеева и Роман Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу.Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Родители Романа встали на сторону Анастасии в ее конфликте с бывшей женой возлюбленного.
https://ria.ru/20210602/makeeva-1735302632.html
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знаменитости, звезды, анастасия макеева, свадьба