Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Украинский журналист Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что после "возвращения" Крыма, на которое надеются власти в Киеве, с полуострова выдворят россиян, переехавших туда с материковой части страны.
Телеведущий заявил, что ему "очень жаль" крымчан из-за случившегося в регионе наводнения. "Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут", - утверждает он.
По его словам, Украина "это все заберет назад".
При этом Гордон пригрозил россиянам, которые покупают недвижимость на полуострове, тем, что у них "все потом заберут", так как это якобы "шатко" и "незаконно".
В марте аналогичное заявление сделал вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Тогда он выступил с утверждением, что Россия якобы "завезла" в Крым 500 тысяч россиян, чтобы "размыть" местное население. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал подобные высказывания несуразицей. В свою очередь, сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что угрозы выселить россиян из Крыма продиктованы истерикой Киева.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".