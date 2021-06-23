В Киеве презентовали брошюру с советами на случай войны с Россией
В Киеве презентовали брошюру, в которой описали, как действовать в случае войны с Россией
КИЕВ, 23 июн - РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины презентовал в среду в Киеве информационную брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны", в которой собраны практические советы о том, как себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны РФ.
По словам руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любови Цибульской, идея создания брошюры возникла после эскалации ситуации на границе Украины с РФ.
"Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но содержит практические советы. Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия. Наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации", - сказала Цибульская на брифинге в ходе презентации документа.
По ее словам, брошюра будет распространяться и онлайн, и в печатном виде.
"Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и, в первую очередь, мы будем ее распространять в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора – агрессором, Россию оккупантом", - сказала Цибульская. Она добавила, что брошюра будет переведена на разные языки, в том числе на русский, английский и крымскотатарский. Руководитель центра также рассказала о планах в дальнейшем подготовить пособие для журналистов о том, как освещать конфликт в Донбассе, а также напечатать брошюру с советами о том, как "защититься от дезинформации".
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.