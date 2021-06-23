Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/kiev-1738240702.html
В Киеве презентовали брошюру с советами на случай войны с Россией
В Киеве презентовали брошюру с советами на случай войны с Россией - РИА Новости, 23.06.2021
В Киеве презентовали брошюру с советами на случай войны с Россией
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины презентовал в среду в Киеве информационную брошюру "В случае... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:27
2021-06-23T14:27
россия
ситуация на украине
министерство культуры украины
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149927/21/1499272132_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_1cf9ab3b49b0a1e8a6c5c70d68c8a873.jpg
КИЕВ, 23 июн - РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины презентовал в среду в Киеве информационную брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны", в которой собраны практические советы о том, как себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны РФ.По словам руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любови Цибульской, идея создания брошюры возникла после эскалации ситуации на границе Украины с РФ."Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но содержит практические советы. Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия. Наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации", - сказала Цибульская на брифинге в ходе презентации документа.По ее словам, брошюра будет распространяться и онлайн, и в печатном виде."Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и, в первую очередь, мы будем ее распространять в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора – агрессором, Россию оккупантом", - сказала Цибульская. Она добавила, что брошюра будет переведена на разные языки, в том числе на русский, английский и крымскотатарский. Руководитель центра также рассказала о планах в дальнейшем подготовить пособие для журналистов о том, как освещать конфликт в Донбассе, а также напечатать брошюру с советами о том, как "защититься от дезинформации".Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
https://ria.ru/20210621/bespilotniki-1737832166.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/ukraina-1737976480.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149927/21/1499272132_78:0:1122:783_1920x0_80_0_0_f139dfbfa8f7e5d965a0acb396e483c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, министерство культуры украины, киев, украина
В Киеве презентовали брошюру с советами на случай войны с Россией
14:27 23.06.2021
 
© РИА НовостиМинистерство культуры Украины
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости

В Киеве презентовали брошюру, в которой описали, как действовать в случае войны с Россией

Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 июн - РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины презентовал в среду в Киеве информационную брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны", в которой собраны практические советы о том, как себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны РФ.
По словам руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любови Цибульской, идея создания брошюры возникла после эскалации ситуации на границе Украины с РФ.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 01:22
Глава МИД Украины пригрозил России турецкими беспилотниками
"Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но содержит практические советы. Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия. Наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации", - сказала Цибульская на брифинге в ходе презентации документа.
По ее словам, брошюра будет распространяться и онлайн, и в печатном виде.
"Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и, в первую очередь, мы будем ее распространять в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора – агрессором, Россию оккупантом", - сказала Цибульская. Она добавила, что брошюра будет переведена на разные языки, в том числе на русский, английский и крымскотатарский. Руководитель центра также рассказала о планах в дальнейшем подготовить пособие для журналистов о том, как освещать конфликт в Донбассе, а также напечатать брошюру с советами о том, как "защититься от дезинформации".
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 21:07Авторы
Украина грозная: "бумажный" танк "Нота" устрашит Россию?
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
 
РоссияСитуация на УкраинеМинистерство культуры УкраиныКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:53Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:39МИД выразил недоумение из-за слов Псаки об ударах по России
16:37Пожилым католикам предоставят "праздничную" индульгенцию
16:31МИД оценил действия британского эсминца в Черном море
16:31Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
16:29Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
16:29Военный эксперт назвал цель провокации британского эсминца в Черном море
16:26В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
16:24Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации
16:23Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
Лента новостейМолния