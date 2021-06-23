https://ria.ru/20210623/balashov-1738335780.html

Биография Виктора Балашова

Биография Виктора Балашова - РИА Новости, 23.06.2021

Биография Виктора Балашова

Виктор Иванович Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T22:26

2021-06-23T22:26

2021-06-23T22:26

виктор балашов

россия

москва

справки

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Виктор Иванович Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве.В юности Виктор увлекался спортом и самодеятельностью.После окончания школы поступил в молодежную студию при МХАТе на курс Аллы Тарасовой. После гибели отца на Великой Отечественной войне пошел на фронт добровольцем. В Красной Армии был с 1942 года.С февраля 1943 года по июнь 1944 года воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. С 1944 года — в органах НКВД. Во время боев Балашов получил несколько ранений.С 1944 года - диктор Всесоюзного радио.В 1947 году по окончании студии при МХАТе Виктор Балашов начал работу в Московском телецентре (впоследствии – Центральная студия телевидения). Некоторое время Виктор Балашов работал на Дальнем Востоке.В 1950 году по приглашению руководства Центрального телевидения Балашов вернулся в Москву.Работая на Центральном телевидении, Виктор Балашов вел множество передач, среди которых – "Голубой огонек", "Эстафета новостей", "Новости", "Требуются, требуются…". Был одним из первых ведущих программы "Время", а также ведущим популярной программы "Победители" ("Клуб фронтовых друзей").12 апреля 1961 года Виктор Балашов сообщил стране о полете Юрия Гагарина.Последней телепередачей Балашова была программа "Седьмое небо".В 1996 году Балашов принял решение об окончании своей профессиональной деятельности в качестве диктора телевидения.Виктор Балашов работал на радиостанции "Говорит Москва".Помимо работы на телевидении и радио он также принимал участие в озвучивании и дубляже различных фильмов. Балашов снялся в нескольких ролях в кино: "Адмирал Ушаков" (1953), "Рождество в Вигала" (1980), "Светофор" (2016).В 1975 году удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.В 1997 году Виктору Балашову было присвоено звание народного артиста РФ.Был членом Международной академии телевидения и радио.Виктор Балашов награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", "За отвагу", отмечен орденами "Знак Почета", Петра Великого, а также многими творческими наградами. Также Балашов был мастером спорта СССР по самбо, чемпионом Москвы по самбо.Виктор Иванович был дважды женат, дочь - Маргарита, сын - Виктор.23 июня 2021 года Виктор Балашов скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор балашов, россия, москва, справки