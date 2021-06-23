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Умер диктор и телеведущий Виктор Балашов
Умер диктор и телеведущий Виктор Балашов - РИА Новости, 23.06.2021
Умер диктор и телеведущий Виктор Балашов
На 97-м году жизни умер диктор и телеведущий Виктор Балашов. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:51
2021-06-23T22:28
виктор балашов
россия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. На 97-м году жизни умер диктор и телеведущий Виктор Балашов."Не стало Виктора Балашова — легендарного советского и российского диктора, который первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина", — говорится в сообщении на сайте "Вести.ру".Виктор Иванович Балашов — диктор Всесоюзного радио. С 1947 по 1996 год работал на Центральном телевидении. Народный артист России. Вел информационную программу "Время", а также телепередачи "Победители", "Клуб фронтовых друзей", "Огоньки…", "Требуются, требуются…".Как отметил в комментарии РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, Балашов был человеком уникальной судьбы и способностей."Старейший диктор нашего телевидения. &lt;...&gt; Очень многим помогал. Человек очень душевный, с прекрасным голосом, с удивительной харизмой", — отметил он.От имени СЖР Соловьев выразил соболезнования родным и близким Балашова.
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виктор балашов, россия
Умер диктор и телеведущий Виктор Балашов
19:51 23.06.2021 (обновлено: 22:28 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России, диктор Виктор Балашов
Народный артист России, диктор Виктор Балашов - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Умер легендарный диктор и телеведущий, народный артист России Виктор Балашов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. На 97-м году жизни умер диктор и телеведущий Виктор Балашов.
"Не стало Виктора Балашова — легендарного советского и российского диктора, который первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина", — говорится в сообщении на сайте "Вести.ру".
Виктор Иванович Балашов — диктор Всесоюзного радио. С 1947 по 1996 год работал на Центральном телевидении. Народный артист России. Вел информационную программу "Время", а также телепередачи "Победители", "Клуб фронтовых друзей", "Огоньки…", "Требуются, требуются…".
Как отметил в комментарии РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, Балашов был человеком уникальной судьбы и способностей.
"Старейший диктор нашего телевидения. <...> Очень многим помогал. Человек очень душевный, с прекрасным голосом, с удивительной харизмой", — отметил он.
От имени СЖР Соловьев выразил соболезнования родным и близким Балашова.
Диктор Центрального телевидения СССР, народный артист СССР Виктор Балашов - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 22:26
Биография Виктора Балашова
 
Виктор БалашовРоссия
 
 
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