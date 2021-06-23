https://ria.ru/20210623/balashov-1738319326.html

Умер диктор и телеведущий Виктор Балашов

Умер диктор и телеведущий Виктор Балашов - РИА Новости, 23.06.2021

Умер диктор и телеведущий Виктор Балашов

На 97-м году жизни умер диктор и телеведущий Виктор Балашов. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:51

2021-06-23T19:51

2021-06-23T22:28

виктор балашов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156272/15/1562721558_0:86:2992:1768_1920x0_80_0_0_1ee8b7d2c6b49e8c949dbe3edf0201c3.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. На 97-м году жизни умер диктор и телеведущий Виктор Балашов."Не стало Виктора Балашова — легендарного советского и российского диктора, который первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина", — говорится в сообщении на сайте "Вести.ру".Виктор Иванович Балашов — диктор Всесоюзного радио. С 1947 по 1996 год работал на Центральном телевидении. Народный артист России. Вел информационную программу "Время", а также телепередачи "Победители", "Клуб фронтовых друзей", "Огоньки…", "Требуются, требуются…".Как отметил в комментарии РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, Балашов был человеком уникальной судьбы и способностей."Старейший диктор нашего телевидения. <...> Очень многим помогал. Человек очень душевный, с прекрасным голосом, с удивительной харизмой", — отметил он.От имени СЖР Соловьев выразил соболезнования родным и близким Балашова.

https://ria.ru/20210623/balashov-1738335780.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор балашов, россия