Медведев поздравил диктора Балашова с 95-летием

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил телеведущего, народного артиста РФ и диктора Виктора Балашова с 95-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Без вас, выдающегося диктора и талантливого телеведущего, невозможно представить историю Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Ваш голос придавал событиям в стране особое звучание и справедливо стал одним из символов эпохи. А яркая индивидуальность, интеллигентность и благородство позволили вам завоевать любовь миллионов людей", - говорится в тексте телеграммы.

Балашов родился в 1924 году в Москве. В 1942-м был призван в Красную армию, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. С 1944-го начал служить в роте правительственной связи.

В том же 1944 году Виктор Балашов стал диктором Всесоюзного радио. В 1947-м окончил театральную студию при МХАТ. Тогда же начал работать на Центральном телевидении. Виктор Балашов сообщал советским гражданам о полете Юрия Гагарина в космос, вместо заболевшего Леонида Брежнева напутствовал космонавтов программы "Союз" - "Аполлон". Озвучивал документальные и художественные фильмы, в том числе зарубежные. В 1975 году удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.