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Культура
2019-12-24T11:04+0300
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Медведев поздравил диктора Балашова с 95-летием
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РИА Новости

Медведев поздравил диктора Балашова с 95-летием

10:41 24.12.2019 (обновлено: 11:04 24.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России, диктор Виктор Балашов
Народный артист России, диктор Виктор Балашов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Народный артист России, диктор Виктор Балашов. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил телеведущего, народного артиста РФ и диктора Виктора Балашова с 95-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Без вас, выдающегося диктора и талантливого телеведущего, невозможно представить историю Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Ваш голос придавал событиям в стране особое звучание и справедливо стал одним из символов эпохи. А яркая индивидуальность, интеллигентность и благородство позволили вам завоевать любовь миллионов людей", - говорится в тексте телеграммы.
Балашов родился в 1924 году в Москве. В 1942-м был призван в Красную армию, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. С 1944-го начал служить в роте правительственной связи.
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВиктор Балашов
Виктор Балашов
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Виктор Балашов
В том же 1944 году Виктор Балашов стал диктором Всесоюзного радио. В 1947-м окончил театральную студию при МХАТ. Тогда же начал работать на Центральном телевидении. Виктор Балашов сообщал советским гражданам о полете Юрия Гагарина в космос, вместо заболевшего Леонида Брежнева напутствовал космонавтов программы "Союз" - "Аполлон". Озвучивал документальные и художественные фильмы, в том числе зарубежные. В 1975 году удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.
Виктор Балашов вел информационную программу "Время", телепередачи "Победители", "Клуб фронтовых друзей", "Огонек…", "Требуются, требуются…". С телевидения ушел в 1996-м. В 1997 году ему было присвоено звание народного артиста России за большие заслуги в области искусства.
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