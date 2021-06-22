https://ria.ru/20210622/veteran-1738028772.html

Ветеран Великой Отечественной из Казани мечтает прыгнуть с парашютом

Ветеран Великой Отечественной из Казани мечтает прыгнуть с парашютом - РИА Новости, 22.06.2021

Ветеран Великой Отечественной из Казани мечтает прыгнуть с парашютом

Ветеран из Казани 96-летний Павел Кузьмич Плетнев войну прошел в десантных войсках. Последний раз прыгал с парашютом два года назад и не прочь повторить. Павел... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:10

2021-06-22T10:10

2021-06-22T10:10

россия

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

эстония

казань

общество

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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости, Светлана Самсонова. Ветеран из Казани 96-летний Павел Кузьмич Плетнев войну прошел в десантных войсках. Последний раз прыгал с парашютом два года назад и не прочь повторить. Павел Кузьмич рассказал РИА Новости, как встретил День Победы в 1945-м и почему называет себя последним солдатом, а также раскрыл секрет активного долголетия.Солдатский образ жизниПлетнев живет один в частном доме в Казани. Говорит, что со всеми делами справляется сам: ходит в магазин, аптеку. А еще у него большой огород и сад, где растет все - от грецкого ореха до клубники. Конечно, его навещают дети и внуки, но он не любит, когда ему помогают, считают стариком."Как говорит десантура: никто, кроме нас. Вот вы говорите, мне 96 лет, а я не считаю свои годы. Сколько природа мне отпустила времени, столько я и буду использовать его максимально", - смеется Павел Кузьмич.Каждое утро на протяжении многих десятков лет ветеран начинает с физкультуры. По его словам, у него есть отработанный комплекс упражнений, который он выполняет независимо от состояния здоровья. "После физзарядки обязательно надо бриться. Я так не могу, чтобы небритый был, это уже вошло в мою привычную жизнь", - добавляет Павел Кузьмич.Но не только физическое состояние помогает сохранять ему бодрость духа, когда-то давно, еще на фронте он поставил перед собой главную задачу в жизни: быть человеком. "Школу прошел жизненную, меня не убило на войне, голод не сморил, Европу освобождал. Видел все горечи, все радости человека на фронте. И твердо себе поставил, что я должен быть человеком. И до сих пор так думаю, сам себя держу и живу", - рассказывает ветеран.Своим жизненным принципам он учит и подрастающее поколение. Плетнев – частый гость в школах Казани, рассказывает о войне, о любви к Родине.Победный майКогда началась война, 17-летний Плетнев отправился работать на завод, а уже через год молодежь 1924 года рождения призвали на фронт. Он попал в артиллерийский полк, защищал Ленинград. А в 1943 году Павла направили в военное училище, после которого он оказался в десантных войсках."В училище тренировку проходили, прыгали с аэростата, самолета. И у меня зародилась мечта, чтобы я прыгал с парашютом", - рассказывает ветеран.Конечно, главным событием в своей жизни, в жизни страны Павел Кузьмич считает победу над фашистской Германией. Его дивизия стояла в небольшом чешском городе, когда пришла весть о разгроме врага. "У нас был командир Кузьмин, мы жили по соседству с жителями, он дал команду, чтоб обед сварили в честь победы. Хозяйка наготовила обед, вина принесли. А в городе стрельба была: солдаты, офицеры из своего личного оружия такой фейерверк устроили! С радостью отмечали, что живые остались", - вспоминает Плетнев.Ветеран награжден медалями "За оборону Ленинграда", "За взятие Вены", "За победу над Германией".Демобилизовался Павел Кузьмич уже в 1947 году, когда служил в Эстонии. По его словам, командир предлагал остаться на службе и дальше, но, признается ветеран, он очень хотел домой - навоевался. Вернулся в родную Казань, окончил автодорожный техникум, познакомился с хорошей девушкой, завел семью. Всю жизнь проработал на заводе в автотранспортном цехе, был заведующим гаражом, начальником колонны. На пенсию вышел в 77 лет, но даже в таком возрасте не сидел сложа руки. Вел активную общественную деятельность в местном совете ветеранов. И при этом мечтал хоть еще один раз оказаться в небе и прыгнуть с парашютом. Говорит, что после войны было не до прыжков.Осуществить мечту ветерана помог казанский "Союз десантников". В 2015 году – в 70-ю годовщину Победы – Павел Кузьмич впервые после нескольких десятков лет снова прыгнул с парашютом. Правда, в тандеме с инструктором - пожилого человека не рискнули отпустить одного."Никакие рекорды я не устанавливал - так, для себя. Землю всю видно, какая красота, какая земля-то у нас хорошая", - рассказывает ветеран. После того прыжка были еще, но в последние два года ни один парашютный клуб в округе не решается взять Плетнева в небо. Возраст все-таки. Хотя сам десантник в себе уверен: "Если организуют, то я опять совершу прыжок".Прививка безопасностиОтветственность за себя и близких – одно из главных качеств, которыми должен обладать человек, считает ветеран. Говорит, что его так воспитали – любить труд, уважать старших, быть верным Родине. Признается, что, как выросший в СССР, он продолжает быть верным заветам Ленина и не до конца принимает перемены в современной России. До сих пор в его комнате висит портрет Владимира Ильича.Павел Кузьмич внимательно следить за тем, что происходит в стране и мире. Мимо него не прошли и новости про пандемию. Ветеран уже сделал прививку от коронавируса. "Я сознательный человек. Меня убеждать меня не надо, что надо прививаться. Я сам понимаю, от прививки зависит наша безопасность", - говорит Плетнев.

https://ria.ru/20210622/voyna-1738018246.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

https://ria.ru/20210511/veterany-1731845080.html

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россия, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), эстония, казань, общество