https://ria.ru/20210622/veteran-1737888975.html
Пустые обещания: почему чиновники не смогли избавить ветерана от штрафов
Пустые обещания: почему чиновники не смогли избавить ветерана от штрафов
Пустые обещания: почему чиновники не смогли избавить ветерана от штрафов
Девятого мая РИА Новости рассказало историю ветерана Великой Отечественной войны Розы Васильевой, которую штрафуют судебные приставы. От 96-летней пенсионерки... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:00
2021-06-22T08:00
2021-06-22T07:59
в россии
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Девятого мая РИА Новости рассказало историю ветерана Великой Отечественной войны Розы Васильевой, которую штрафуют судебные приставы. От 96-летней пенсионерки требуют вывезти несколько тонн вещей со склада ФССП и наказывают за неисполнение. На проблему обратили внимание чиновники. Однако спустя полтора месяца так и не избавили прикованную к постели женщину от обязанности транспортировать столы, пианино и бытовую технику.Забытый грузСотрудники ФССП уже пять лет настаивают на том, чтобы Васильева освободила их склад от мебели, техники и музыкальных инструментов из давно закрытого досугового центра "Юность", который она возглавляла. Однако пожилой женщине такое не под силу — куда и как переправить груз, занимающий большой ангар, она не представляет.История с судебными тяжбами вокруг "Юности" началась в 2009-м. Организацию выселили из здания на Украинском бульваре по решению суда. Якобы был долг за два месяца аренды. Имущество забрали судебные приставы.Сначала все хранилось на складе частной фирмы "Лингвистон", c которой у ФССП был договор. Васильевой в итоге удалось доказать в суде, что решение о выселении было недостаточно обоснованным. Однако здание уже перешло в собственность девелоперской компании и вернуться туда было невозможно.К тому моменту про имущество "Юности" судебные приставы успели забыть. Вспомнили только в 2015-м, когда "Лингвистон" потребовал его забрать. Так вещи оказались на складе в Кунцевском отделе ФССП.Как пенсионерке, недавно перенесшей инсульт, решать эту проблему — чиновников не волновало. В декабре прошлого года ее оштрафовали по ч. 1 ст. 17.15 КоАП России, списав с пенсии в 50 тысяч рублей 20 тысяч. Это максимальная санкция в такой ситуации для должностных лиц. Позже приставы прислали Васильевой извещение о том, что могут наказать еще раз.Дикая ситуацияДевятого мая РИА Новости рассказало эту историю, и сразу несколько ведомств обратили внимание на проблему.Прямо в День Победы процессуальную проверку на основании ст. 144-145 УПК начал Следственный комитет. Но и спустя полтора месяца она не завершена.О каком именно преступлении идет речь, не пояснили.По закону приставы имеют право списывать штрафы за административные правонарушения, в том числе удерживать деньги с пенсионного счета.В самой ФССП еще в мае уверяли, что во всем разберутся. Однако позже в пресс-службе организации корреспонденту РИА Новости сообщили, что "не в курсе ситуации", и попросили направить официальный запрос.После публикации прокуратура Москвы отменила штраф ветерану. Как уточнили в ведомстве, "протесты на привлечение пенсионерки к административной ответственности удовлетворены, незаконные постановления отменены". Фактический возврат денег обещают проконтролировать.В прокуратуре добавили, что оспорили штраф только потому, что ФССП ненадлежаще извещала пенсионерку о месте и времени рассмотрения дела. Таким образом, у приставов есть возможность вновь выписать постановление.Помочь ветерану обещал и депутат московского отделения "Единой России" Андрей Метельский. Он назвал ситуацию "немыслимой" и "дикой". На сообщения и звонки корреспондента РИА Новости Метельский не ответил. Юрист ГК "Европейская юридическая служба" Александр Спиридонов считает, что вместо штрафов сотрудникам ФССП следовало обратиться в суд.Жизнь после войныРоза Васильева попала на войну в 17 лет, сразу после школы. Служила в радиоразведке, побывала на Волховском, Ленинградском, Карельском и Дальневосточном фронтах. У нее много наград: "За победу над Германией", "За боевые заслуги", "За оборону Москвы" и другие.Потом окончила институт, работала учительницей. На пенсии Васильева занималась творческими и спортивными кружками для детей.Сегодня она одна: несколько лет назад умер единственный сын, а внуки с ней не общаются.По словам сиделки, после публикации никто из чиновников не проявил инициативу, не предложил варианты решения проблемы. Были лишь телефонные звонки депутатов с обещаниями разобраться в ситуации.
https://ria.ru/20201211/uvolnenie-1588630801.html
https://ria.ru/20201207/pensiya-1587979731.html
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в россии, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Юлия Ахмедова.
Девятого мая РИА Новости рассказало историю ветерана Великой Отечественной войны Розы Васильевой, которую штрафуют судебные приставы. От 96-летней пенсионерки требуют вывезти несколько тонн вещей со склада ФССП
и наказывают за неисполнение. На проблему обратили внимание чиновники. Однако спустя полтора месяца так и не избавили прикованную к постели женщину от обязанности транспортировать столы, пианино и бытовую технику.
Забытый груз
Сотрудники ФССП уже пять лет настаивают на том,
чтобы Васильева освободила их склад от мебели, техники и музыкальных инструментов из давно закрытого досугового центра "Юность", который она возглавляла. Однако пожилой женщине такое не под силу — куда и как переправить груз, занимающий большой ангар, она не представляет.
История с судебными тяжбами вокруг "Юности" началась в 2009-м. Организацию выселили из здания на Украинском бульваре по решению суда. Якобы был долг за два месяца аренды. Имущество забрали судебные приставы.
"Приехали какие-то люди, помещения опечатали, вещи вынесли, — рассказывала Васильева. — Нас (педагогов, детей), как слепых кутят, выбросили. К кому я только не обращалась! В ответ — одни отписки".
Сначала все хранилось на складе частной фирмы "Лингвистон", c которой у ФССП был договор. Васильевой в итоге удалось доказать в суде, что решение о выселении было недостаточно обоснованным. Однако здание уже перешло в собственность девелоперской компании и вернуться туда было невозможно.
К тому моменту про имущество "Юности" судебные приставы успели забыть. Вспомнили только в 2015-м, когда "Лингвистон" потребовал его забрать. Так вещи оказались на складе в Кунцевском отделе ФССП.
Как пенсионерке, недавно перенесшей инсульт, решать эту проблему — чиновников не волновало. В декабре прошлого года ее оштрафовали по ч. 1 ст. 17.15 КоАП России
, списав с пенсии в 50 тысяч рублей 20 тысяч. Это максимальная санкция в такой ситуации для должностных лиц. Позже приставы прислали Васильевой извещение о том, что могут наказать еще раз.
"Я тогда в отпуске была, — вспоминает сиделка ветерана Галина Шпилевая. — Она мне звонит, плачет. Но чем я могу помочь? Человек войну прошел, а с ней сейчас вот так поступают. Она ведь просто хочет, чтобы ее оставили в покое".
Дикая ситуация
Девятого мая РИА Новости рассказало эту историю, и сразу несколько ведомств обратили внимание на проблему.
Прямо в День Победы
процессуальную проверку на основании ст. 144-145 УПК начал
Следственный комитет. Но и спустя полтора месяца она не завершена.
"Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", — заявили нам в пресс-службе СК Москвы.
О каком именно преступлении идет речь, не пояснили.
По закону приставы имеют право списывать штрафы за административные правонарушения, в том числе удерживать деньги с пенсионного счета.
В самой ФССП еще в мае уверяли, что во всем разберутся. Однако позже в пресс-службе организации корреспонденту РИА Новости сообщили, что "не в курсе ситуации", и попросили направить официальный запрос.
После публикации прокуратура Москвы
отменила штраф ветерану. Как уточнили в ведомстве, "протесты на привлечение пенсионерки к административной ответственности удовлетворены, незаконные постановления отменены". Фактический возврат денег обещают проконтролировать.
В прокуратуре добавили, что оспорили штраф только потому, что ФССП ненадлежаще извещала пенсионерку о месте и времени рассмотрения дела. Таким образом, у приставов есть возможность вновь выписать постановление.
Помочь ветерану обещал и депутат московского отделения "Единой России
" Андрей Метельский
. Он назвал ситуацию "немыслимой" и "дикой". На сообщения и звонки корреспондента РИА Новости Метельский не ответил.
Юрист ГК "Европейская юридическая служба
" Александр Спиридонов считает, что вместо штрафов сотрудникам ФССП следовало обратиться в суд.
"За разъяснением, как исполнять это решение, — говорит он. — Помочь пенсионерке могут и общественники. Но чтобы распоряжаться имуществом, она должна оформить на них доверенность".
Жизнь после войны
Роза Васильева попала на войну в 17 лет, сразу после школы. Служила в радиоразведке, побывала на Волховском, Ленинградском, Карельском и Дальневосточном фронтах. У нее много наград: "За победу над Германией", "За боевые заслуги", "За оборону Москвы" и другие.
Потом окончила институт, работала учительницей. На пенсии Васильева занималась творческими и спортивными кружками для детей.
Сегодня она одна: несколько лет назад умер единственный сын, а внуки с ней не общаются.
По словам сиделки, после публикации никто из чиновников не проявил инициативу, не предложил варианты решения проблемы. Были лишь телефонные звонки депутатов с обещаниями разобраться в ситуации.