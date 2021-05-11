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СК начал проверку из-за штрафа ветерану ВОВ
СК начал проверку из-за штрафа ветерану ВОВ
После публикации РИА Новости Следственный комитет начал доследственную проверку из-за штрафов ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:37
2021-05-11T17:58
приставы
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. После публикации РИА Новости Следственный комитет начал доследственную проверку из-за штрафов ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой. "В производстве Никулинского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве находится материал проверки по факту возможных противоправных действий неустановленных лиц из числа сотрудников Дорогомиловского отделения судебных приставов ГУФССП", — указано в запросе ведомства, который поступил в агентство.Уже несколько лет от 97-летней пенсионерки требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который возглавляла Васильева. В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре, приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет. По решению суда увезти вещи обязан гендиректор центра. Однако после инсульта Васильева оказалась не состоянии сделать это, помочь в транспортировке и хранении вещей ей было некому. Как сообщало РИА Новости, несколько месяцев назад за неисполнение требований суда и приставов ветерана оштрафовали на 20 тысяч рублей. Позже на нее составили еще один протокол за повторное нарушение.
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/veteran-1588008132.html
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приставы, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

СК начал проверку из-за штрафа ветерану ВОВ

17:37 11.05.2021 (обновлено: 17:58 11.05.2021)
 
© Фото : Вячеслав НарскийРоза Васильева
Роза Васильева - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : Вячеслав Нарский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. После публикации РИА Новости Следственный комитет начал доследственную проверку из-за штрафов ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой.
"В производстве Никулинского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве находится материал проверки по факту возможных противоправных действий неустановленных лиц из числа сотрудников Дорогомиловского отделения судебных приставов ГУФССП", — указано в запросе ведомства, который поступил в агентство.
Сотрудник следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 13:20
СК проверяет вероятное самоубийство ветерана ВОВ в Москве
Уже несколько лет от 97-летней пенсионерки требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который возглавляла Васильева. В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре, приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет.
По решению суда увезти вещи обязан гендиректор центра. Однако после инсульта Васильева оказалась не состоянии сделать это, помочь в транспортировке и хранении вещей ей было некому.
Как сообщало РИА Новости, несколько месяцев назад за неисполнение требований суда и приставов ветерана оштрафовали на 20 тысяч рублей. Позже на нее составили еще один протокол за повторное нарушение.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 17:01
Мошенник ограбил ветерана ВОВ, назвавшись внуком
 
приставыФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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