https://ria.ru/20210511/veteran-1731819922.html

СК начал проверку из-за штрафа ветерану ВОВ

СК начал проверку из-за штрафа ветерану ВОВ

После публикации РИА Новости Следственный комитет начал доследственную проверку из-за штрафов ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:37

2021-05-11T17:37

2021-05-11T17:58

приставы

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. После публикации РИА Новости Следственный комитет начал доследственную проверку из-за штрафов ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой. "В производстве Никулинского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве находится материал проверки по факту возможных противоправных действий неустановленных лиц из числа сотрудников Дорогомиловского отделения судебных приставов ГУФССП", — указано в запросе ведомства, который поступил в агентство.Уже несколько лет от 97-летней пенсионерки требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который возглавляла Васильева. В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре, приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет. По решению суда увезти вещи обязан гендиректор центра. Однако после инсульта Васильева оказалась не состоянии сделать это, помочь в транспортировке и хранении вещей ей было некому. Как сообщало РИА Новости, несколько месяцев назад за неисполнение требований суда и приставов ветерана оштрафовали на 20 тысяч рублей. Позже на нее составили еще один протокол за повторное нарушение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/veteran-1588008132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/moshennik-1600976009.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приставы, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)