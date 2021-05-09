https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html

Плата за "Юность": почему судебные приставы штрафуют 97-летнего ветерана

Плата за "Юность": почему судебные приставы штрафуют 97-летнего ветерана

Ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой грозят штрафами за неисполнение решения суда: ее обязали забрать со склада десятки музыкальных... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:00

2021-05-09T08:00

2021-05-09T08:03

приставы

общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой грозят штрафами за неисполнение решения суда: ее обязали забрать со склада десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику. Все это находилось в культурном центре, который она возглавляла. Двенадцать лет назад организацию принудительно выселили из здания, а вещи увезли на хранение и надолго о них забыли. Теперь у пожилой женщины, перенесшей инсульт, удерживают деньги из пенсии. "Каждый из нас боялся"Ярко-красный пиджак 97-летней Розы Александровны увешан орденами и медалями — "За победу над Германией", "За боевые заслуги", "За оборону Москвы" и другими. Она оказалась на фронте 17-летней девчонкой. То время, как и многие другие фронтовики, вспоминать не любит. Каждая фраза дается с трудом.Когда началась война, Васильева училась в Москве. Школьников посылали рыть окопы. Потом их отправили на завод. Между сменами за фрезерным станком Роза занималась на курсах радистов. В декабре 1941-го — на фронт, в радиоразведку. "Мама плакала: очень отпускать не хотела. Но отец меня поддержал. Он сам был на японской войне", — рассказывает Роза Александровна, разглядывая фотографию военных лет. На снимке — совсем юная улыбчивая девушка. Она побывала на Волховском, Ленинградском, Карельском и Дальневосточном фронтах. После войны окончила институт, преподавала. Педагогической работой продолжала заниматься и на пенсии: возглавляла культурно-оздоровительный центр "Юность", где были творческие и спортивные кружки для детей. Последние годы вместо занятий с молодежью вынуждена проводить время, изучая судебные иски. "Нас, как слепых кутят, выбросили"В 2009-м департамент имущества Москвы обратился в суд с требованием выселить центр "Юность" из-за нарушения условий договора аренды. Якобы организация задолжала за два месяца. Иск удовлетворили. Имущество "Юности" занимало четыре этажа здания на Украинском бульваре: шесть пианино, письменные столы и детская мебель, подставки для рисования, проигрыватели, телевизоры. На нескольких грузовиках все это вывезли. Центр перестал существовать. И начались судебные тяжбы. Васильева, которой было уже почти 90, добилась того, что решение о выселении признали недостаточно обоснованным. Но было поздно. К тому моменту помещение уже не принадлежало городу — перешло в собственность девелоперской компании. Согласно судебным документам, до 2015-го вещи центра "Юность" находились на складе частной фирмы "Лингвистон", c которой у ФССП был договор. Пристав "допустил ошибку": забыл об имуществе на шесть лет. В итоге склад все же потребовали освободить. Так вещи оказались в Кунцевском отделе судебных приставов.По решению суда увезти все обязан гендиректор центра — то есть Васильева. Однако пожилой женщине разбираться с этим давно не под силу. Близких родственников не осталось. Несколько лет назад умер сын — это сильно подкосило здоровье пенсионерки. Ветерану помогает лишь сиделка Галина. Как организовать транспортировку имущества и куда его деть, она не представляет. "Просто хочет, чтобы ее оставили в покое"Приставы предупреждали Васильеву о штрафах. В итоге перед Новым годом с ветеранской пенсии в 50 тысяч рублей списали 20 тысяч. В последнем извещении пригрозили вычесть уже 70. Помощница ветерана пыталась объяснить, что Васильева не в состоянии исполнить решение суда: 97 лет, недавно перенесла инсульт. Но в ФССП, по ее словам, были непреклонны. Дескать, закон есть закон. Связаться с сотрудником, который ведет дело пенсионерки, РИА Новости не удалось. Накануне 9 Мая в TikTok появилось видео, записанное соцработниками. Роза Александровна призывает молодое поколение любить родину и помнить о тех, кто был на войне. О нынешних личных трудностях — ни слова.

https://ria.ru/20201211/uvolnenie-1588630801.html

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приставы, общество