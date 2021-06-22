https://ria.ru/20210622/ucheba-1738047182.html

Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь?

Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь? - РИА Новости, 22.06.2021

Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь?

Сегодня ребенку приходится 11 лет учиться в школе, потом еще 4-6 лет в ВУЗе, а потом постоянно поддерживать квалификацию курсами и семинарами. Это не дается просто даже тем, кто любит учиться. Почему одни дети занимаются с удовольствием, а другие терпеть не могут? Как на это влияют родители и что делать, чтобы привить ребенку тягу к знаниям?

2021-06-22T11:35

2021-06-22T11:35

2021-06-22T11:54

социальный навигатор

детские вопросы

сн_образование

это надолго

воспитание детей

отцы и дети

подкаст

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738041355_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_88f7b76ccac7fa948658b1edba5bc217.jpg

Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь? Сегодня ребенку приходится 11 лет учиться в школе, потом еще 4-6 лет в ВУЗе, а потом постоянно поддерживать квалификацию курсами и семинарами. Это не дается просто даже тем, кто любит учиться. Почему одни дети занимаются с удовольствием, а другие терпеть не могут? Как на это влияют родители и что делать, чтобы привить ребенку тягу к знаниям? audio/mpeg

Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь? Сегодня ребенку приходится 11 лет учиться в школе, потом еще 4-6 лет в ВУЗе, а потом постоянно поддерживать квалификацию курсами и семинарами. Это не дается просто даже тем, кто любит учиться. Почему одни дети занимаются с удовольствием, а другие терпеть не могут? Как на это влияют родители и что делать, чтобы привить ребенку тягу к знаниям? audio/mpeg

О любви к учебе рассуждаем вместе с кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России, экспертом координационного совета некоммерческих организаций Юлией Вячеславовной Челышевой и тьютором Юлией Юрьевной Зак. 02:00 Как воспитать в ребенке энтузиазм?07:20 Учиться должен не родитель, а ребенок10:35 Как родителям пережить неуспехи детей13:10 Как заинтересовать ребенка в учебе?14:50 Что делать, если нет стремления учиться18:00 На что делать упор в обучении: на том, что у ребенка получается или на том, что не получается? 20:20 Как правильно отвечать детям на вопросы? 26:00 Как правильно хвалить и ругать? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование, аудио, воспитание детей, отцы и дети, подкаст, психология, дети, школа, общество