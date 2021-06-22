https://ria.ru/20210622/ucheba-1738047182.html
Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь?
Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь? - РИА Новости, 22.06.2021
Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь?
Сегодня ребенку приходится 11 лет учиться в школе, потом еще 4-6 лет в ВУЗе, а потом постоянно поддерживать квалификацию курсами и семинарами. Это не дается просто даже тем, кто любит учиться. Почему одни дети занимаются с удовольствием, а другие терпеть не могут? Как на это влияют родители и что делать, чтобы привить ребенку тягу к знаниям?
2021-06-22T11:35
2021-06-22T11:35
2021-06-22T11:54
социальный навигатор
детские вопросы
сн_образование
это надолго
воспитание детей
отцы и дети
подкаст
психология
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Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь?
Сегодня ребенку приходится 11 лет учиться в школе, потом еще 4-6 лет в ВУЗе, а потом постоянно поддерживать квалификацию курсами и семинарами. Это не дается просто даже тем, кто любит учиться. Почему одни дети занимаются с удовольствием, а другие терпеть не могут? Как на это влияют родители и что делать, чтобы привить ребенку тягу к знаниям?
audio/mpeg
Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь?
Сегодня ребенку приходится 11 лет учиться в школе, потом еще 4-6 лет в ВУЗе, а потом постоянно поддерживать квалификацию курсами и семинарами. Это не дается просто даже тем, кто любит учиться. Почему одни дети занимаются с удовольствием, а другие терпеть не могут? Как на это влияют родители и что делать, чтобы привить ребенку тягу к знаниям?
audio/mpeg
О любви к учебе рассуждаем вместе с кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России, экспертом координационного совета некоммерческих организаций Юлией Вячеславовной Челышевой и тьютором Юлией Юрьевной Зак. 02:00 Как воспитать в ребенке энтузиазм?07:20 Учиться должен не родитель, а ребенок10:35 Как родителям пережить неуспехи детей13:10 Как заинтересовать ребенка в учебе?14:50 Что делать, если нет стремления учиться18:00 На что делать упор в обучении: на том, что у ребенка получается или на том, что не получается? 20:20 Как правильно отвечать детям на вопросы? 26:00 Как правильно хвалить и ругать? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование, аудио, воспитание детей, отцы и дети, подкаст, психология, дети, школа, общество
Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь?
11:35 22.06.2021 (обновлено: 11:54 22.06.2021)
Сегодня ребенку приходится 11 лет учиться в школе, потом еще 4-6 лет в ВУЗе, а потом постоянно поддерживать квалификацию курсами и семинарами. Это не дается просто даже тем, кто любит учиться. Почему одни дети занимаются с удовольствием, а другие терпеть не могут? Как на это влияют родители и что делать, чтобы привить ребенку тягу к знаниям?
О любви к учебе рассуждаем вместе с кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России, экспертом координационного совета некоммерческих организаций Юлией Вячеславовной Челышевой и тьютором Юлией Юрьевной Зак.
02:00 Как воспитать в ребенке энтузиазм?
07:20 Учиться должен не родитель, а ребенок
10:35 Как родителям пережить неуспехи детей
13:10 Как заинтересовать ребенка в учебе?
14:50 Что делать, если нет стремления учиться
18:00 На что делать упор в обучении: на том, что у ребенка получается или на том, что не получается?
20:20 Как правильно отвечать детям на вопросы?
26:00 Как правильно хвалить и ругать?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.
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Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
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