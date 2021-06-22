Главы дипмиссий в Токио почтили память погибших в ВОВ
09:21 22.06.2021 (обновлено: 12:13 22.06.2021)
© РИА НовостиГлава дипломатических миссий России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении возложили цветы к могиле Зорге
© РИА Новости
Главы дипмиссий в Токио почтили память погибших в ВОВ у могилы Рихарда Зорге
ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. В годовщину 80-летия начала Великой Отечественной войны посол России в Японии Михаил Галузин, главы дипломатических миссий и временные поверенные в делах Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана в Японии почтили память погибших, сообщило посольство РФ.
"По случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны посол Российской Федерации Михаил Галузин, главы дипмиссии и временные поверенные в делах Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистан, ответственные работники российского посольства возложили цветы к мемориалу Героя Советского Союза Рихарда Зорге на кладбище "Тама рэйэн" в Токио. Дипломаты минутой молчания почтили память павших в войне за свободу и независимость нашей Родины", - говорится в сообщении посольства.
Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-Социалистической партии в посольстве.
Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет, что "это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело".
Даже пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда о том, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он попросил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.