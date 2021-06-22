https://ria.ru/20210622/tokio-1738023998.html

Главы дипмиссий в Токио почтили память погибших в ВОВ

Главы дипмиссий в Токио почтили память погибших в ВОВ - РИА Новости, 22.06.2021

Главы дипмиссий в Токио почтили память погибших в ВОВ

В годовщину 80-летия начала Великой Отечественной войны посол России в Японии Михаил Галузин, главы дипломатических миссий и временные поверенные в делах... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T09:21

2021-06-22T09:21

2021-06-22T12:13

россия

рихард зорге

михаил галузин

великая отечественная война (1941-1945)

армения

токио

в мире

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ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. В годовщину 80-летия начала Великой Отечественной войны посол России в Японии Михаил Галузин, главы дипломатических миссий и временные поверенные в делах Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана в Японии почтили память погибших, сообщило посольство РФ."По случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны посол Российской Федерации Михаил Галузин, главы дипмиссии и временные поверенные в делах Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистан, ответственные работники российского посольства возложили цветы к мемориалу Героя Советского Союза Рихарда Зорге на кладбище "Тама рэйэн" в Токио. Дипломаты минутой молчания почтили память павших в войне за свободу и независимость нашей Родины", - говорится в сообщении посольства.Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-Социалистической партии в посольстве.Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил о том, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет, что "это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело".Даже пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда о том, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он попросил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20210622/voyna-1738018246.html

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россия

армения

токио

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россия, рихард зорге, михаил галузин, великая отечественная война (1941-1945), армения, токио, в мире