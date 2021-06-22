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Песков объяснил, почему Путин опубликовал статью в немецком издании
Песков объяснил, почему Путин опубликовал статью в немецком издании - РИА Новости, 22.06.2021
Песков объяснил, почему Путин опубликовал статью в немецком издании
Владимир Путин адресовал статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, именно европейцам, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:38
2021-06-22T16:00
россия
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин адресовал статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, именно европейцам, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Сегодня в немецкой газете Die Zeit вышел материал "Быть открытыми, несмотря на прошлое" за авторством российского лидера.В своем послании Путин напомнил, что советские войска пришли в Германию с освободительной миссией, и призвал воздержаться от переписывания истории. Отдельно он отметил, что в итоге Москве и Берлину удалось преодолеть тяжелое прошлое, но планам на дружеское сосуществование помешало расширение НАТО на восток. В итоге, по словам главы государства, система европейской безопасности деградировала, растет напряженность, остаются риски новой гонки вооружений. В заключение он подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с Европой.Двадцать второго июня 1941 года Германия напала на СССР. Противостояние длилось 1418 дней и завершилось разгромом стран фашистского блока. Его жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан, это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.В этот день в разных городах мира несут цветы к мемориалам в память о погибших. В Берлине венок к памятнику в Панкове возложил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков, владимир путин, общество
Песков объяснил, почему Путин опубликовал статью в немецком издании
12:38 22.06.2021 (обновлено: 16:00 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Песков заявил, что Путин опубликовал статью в Германии, так как она адресована европейцам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин адресовал статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, именно европейцам, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сегодня в немецкой газете Die Zeit вышел материал "Быть открытыми, несмотря на прошлое" за авторством российского лидера.

"Слова президент обращает к европейцам, к тем, с кем мы делим один континент", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, почему президент выбрал для публикации либеральное немецкое издание.

В своем послании Путин напомнил, что советские войска пришли в Германию с освободительной миссией, и призвал воздержаться от переписывания истории. Отдельно он отметил, что в итоге Москве и Берлину удалось преодолеть тяжелое прошлое, но планам на дружеское сосуществование помешало расширение НАТО на восток. В итоге, по словам главы государства, система европейской безопасности деградировала, растет напряженность, остаются риски новой гонки вооружений. В заключение он подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с Европой.
Двадцать второго июня 1941 года Германия напала на СССР. Противостояние длилось 1418 дней и завершилось разгромом стран фашистского блока. Его жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан, это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.
В этот день в разных городах мира несут цветы к мемориалам в память о погибших. В Берлине венок к памятнику в Панкове возложил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа": день, когда началась война
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
1 из 18

Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.

Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
2 из 18

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.

22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
3 из 18

"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.

Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
4 из 18

Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Казимир Лишко / Перейти в фотобанк

В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.

23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
5 из 18

В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.

© РИА Новости / Казимир Лишко
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© РИА Новости / Георгий Петрусов / Перейти в фотобанк

Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.

Диктор Всесозного радио Юрий Левитан
6 из 18

Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.

Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов под Кишиневом
7 из 18

Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.

Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
8 из 18

Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.

Работа Советского информбюро в годы ВОВ
9 из 18

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Чертов / Перейти в фотобанк

Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.

Воздушная тревога в Ленинграде в первые дни Великой Отечественной войны
10 из 18

Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
11 из 18

План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Москва, июнь 1941 год
12 из 18

Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.

Санитарка медико-санитарной службы. Москва, июнь 1941 год
13 из 18

Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.

Боевая реактивная установка Катюша
14 из 18

"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.

Выпускники Военной Академии им. Сталина
15 из 18

Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
16 из 18

Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Василий Савранский / Перейти в фотобанк

Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.

Горожане сооружают укрепления на улицах родного города
17 из 18

Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.

© РИА Новости / Василий Савранский
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© РИА Новости / Анатолий Егоров / Перейти в фотобанк

Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.

Один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой
18 из 18

Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.

© РИА Новости / Анатолий Егоров
Перейти в фотобанк
1 из 18

Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
2 из 18

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
3 из 18

"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 18

Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
5 из 18

В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.

© РИА Новости / Казимир Лишко
Перейти в фотобанк
6 из 18

Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
Перейти в фотобанк
7 из 18

Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
8 из 18

Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
9 из 18

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 18

Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в фотобанк
11 из 18

План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
12 из 18

Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
13 из 18

Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
14 из 18

"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
15 из 18

Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
16 из 18

Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
17 из 18

Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.

© РИА Новости / Василий Савранский
Перейти в фотобанк
18 из 18

Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.

© РИА Новости / Анатолий Егоров
Перейти в фотобанк
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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