https://ria.ru/20210622/putin-1738060206.html

Песков объяснил, почему Путин опубликовал статью в немецком издании

Песков объяснил, почему Путин опубликовал статью в немецком издании - РИА Новости, 22.06.2021

Песков объяснил, почему Путин опубликовал статью в немецком издании

Владимир Путин адресовал статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, именно европейцам, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:38

2021-06-22T12:38

2021-06-22T16:00

россия

великая отечественная война (1941-1945)

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин адресовал статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, именно европейцам, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Сегодня в немецкой газете Die Zeit вышел материал "Быть открытыми, несмотря на прошлое" за авторством российского лидера.В своем послании Путин напомнил, что советские войска пришли в Германию с освободительной миссией, и призвал воздержаться от переписывания истории. Отдельно он отметил, что в итоге Москве и Берлину удалось преодолеть тяжелое прошлое, но планам на дружеское сосуществование помешало расширение НАТО на восток. В итоге, по словам главы государства, система европейской безопасности деградировала, растет напряженность, остаются риски новой гонки вооружений. В заключение он подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с Европой.Двадцать второго июня 1941 года Германия напала на СССР. Противостояние длилось 1418 дней и завершилось разгромом стран фашистского блока. Его жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан, это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.В этот день в разных городах мира несут цветы к мемориалам в память о погибших. В Берлине венок к памятнику в Панкове возложил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

россия

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2021

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россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков, владимир путин, общество