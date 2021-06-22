Песков объяснил, почему Путин опубликовал статью в немецком издании

Песков заявил, что Путин опубликовал статью в Германии, так как она адресована европейцам
"Слова президент обращает к европейцам, к тем, с кем мы делим один континент", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, почему президент выбрал для публикации либеральное немецкое издание.
Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.
Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.
"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.
"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.
"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.
"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.
Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.
Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.
В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.
В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.
Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.
Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.
Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.
Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.
Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.
Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.
Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.
Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.
Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.
Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.
План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.
План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.
Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.
Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.
Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.
Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.
"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.
"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.
Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.
Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.
Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.
Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.
Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.
Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.
Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.
Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.
Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.
"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.
"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.
Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.
В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.
Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.
Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.
Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.
Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.
Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.
План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.
Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.
Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.
"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.
Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.
Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.
Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.
Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.