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Оборона Брестской крепости во время Великой Отечественной войны

Оборона Брестской крепости во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2021

Оборона Брестской крепости во время Великой Отечественной войны

Оборона Брестской крепости – один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Защитники крепости –... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T00:30

2021-06-22T00:30

2021-06-22T00:30

великая отечественная война (1941-1945)

россия

справки

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Оборона Брестской крепости – один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Защитники крепости – солдаты и офицеры более чем 30 национальностей, атакованные на рассвете 22 июня 1941 года, сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.Брестская крепость находится в черте города Бреста (ныне Белоруссия), который был основан славянами в далекой древности у впадения реки Мухавец в Западный Буг и за свою историю входил в состав разных государств. С 1795 года он был в составе Российской империи и назывался Брест-Литовском. Для защиты западных границ государства в 1833-1842 годах на западной окраине города соорудили Брест-Литовскую крепость (ныне Брестская крепость). Во второй половине XIX – начале XX веков она неоднократно модернизировалась и к Первой мировой войне (1914-1918) представляла собой мощную крепость первого класса. Брестская крепость состояла из цитадели и трех обширных укреплений, образующих главную крепостную ограду и прикрывающих цитадель со всех сторон: Волынского (с юга), Тереспольского (с запада), Кобринского (с востока и севера). Цитадель представляла собой естественный остров, по всему периметру которого была построена сомкнутая двухэтажная оборонительная казарма протяженностью почти два километра с тремя сквозными воротами, обширными подвалами и сетью подземных ходов. В ней могли разместиться до 12 тысяч воинов с боеприпасами и продовольствием. Цитадель соединялась с другими укреплениями с помощью мостов и ворот. С внешней стороны крепость была защищена двумя поясами фортов (находились в 3,5-7 километрах от цитадели). Оборонительная линия Брестской крепости достигала 30 километров. В Первую мировую войну в городе размещались тыловые части российской армии Западного фронта, но в августе 1915 года его оккупировали германские войска. На территории цитадели был подписан Брестский мир 1918 года, обеспечивший выход России из Первой мировой войны. По результатам советско-польской войны 1920 года Брест отошел к Польше, а вернулся в состав СССР в начале Второй мировой войны (1939-1945) в соответствии с советско-германскими договорами 1939 года. После того как Брестская крепость была занята частями Красной Армии, она использовалась только для расквартирования войск. На тот момент крепость утратила в глазах военных стратегическое значение, поскольку не считалась способной выдержать натиск современной артиллерии. Как следствие, объекты комплекса служили, в первую очередь, для размещения личного состава, который в случае войны должен был держать оборону за пределами крепости. При этом план по созданию укрепленного района, учитывавший новейшие достижения в области фортификации, к началу Великой Отечественной войны (1941-1945) не был полностью реализован. К июню 1941 года Вторая мировая война, втянув в свою орбиту около 30 государств, вплотную подошла к границам Советского Союза. На Западе не оказалось силы, которая могла бы остановить армию нацистской Германии, к тому времени оккупировавшую уже 12 европейских государств. Очередной военно-политической целью – главной по своему значению – был для Германии разгром Советского Союза.В соответствии с германским планом нападения на СССР ("Барбаросса") Брестская крепость находилась на направлении главного удара правого (южного) фланга немецкой группы армий "Центр". Брест одним из первых советских городов принял удар германских войск в начале Великой Отечественной войны. В 4.15 (в 3.15 минут по московскому времени) 22 июня 1941 года на Брестскую крепость внезапно обрушился шквальный артиллерийский огонь. К этому моменту в ней размещались части 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-й Краснознаменный пограничный отряд, 132-й отдельный батальон конвойных войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), части окружного подчинения, военные госпитали, проживали семьи командного и начальствующего состава. Ввиду участия части военнослужащих брестского гарнизона в плановых учебных мероприятиях в крепости оставалось от семи до восьми тысяч человек, не считая членов семей.После артиллерийского налета началось наступление германских войск. Брест штурмовал усиленный 12-й немецкий армейский корпус при содействии авиации. Непосредственно против крепости действовала его 45-я пехотная дивизия, поддерживаемая танками, артиллерией и авиацией. Немецкое командование планировало взять укрепление за несколько часов. В первые минуты нападения, застигнутый врасплох гарнизон крепости понес большие потери, была разрушена большая часть ее строений. Из-за значительного численного превосходства противника и недостаточности предварительной подготовки обороны ее защитники уже в первый день войны оказались в окружении, без связи с вышестоящим командованием. Однако гарнизон смог выстроить оборону, хотя крайне осложняли ее ведение пожары, недостаток боеприпасов, продовольствия и воды, которую доставали из ближайшей реки с риском для жизни. С учетом потерь за первый день боев, в итоге крепость защищали порядка 3,5 тысячи человек. Овладев крепостью, германские войска занимали стратегически важное шоссе и большой узел дорог – Брест, имевший решающее значение для всей операции в целом. Именно поэтому они предпринимали серьезные усилия чтобы сломить сопротивление гарнизона.В первый день немцы предприняли восемь безрезультатных попыток прорваться в цитадель. Под яростными бомбардировками и артобстрелом защитники мужественно удерживали двухкилометровое оборонительное кольцо. Тогда немецкое командование решило сменить тактику: началась продолжительная осада и долгие изматывающие бои, которые с 22 июня до конца месяца шли на всей территории Брестской крепости. 24 июня немцам удалось окончательно занять Тереспольское и Волынское укрепления на западном и южном островах. Оборона сосредоточилась в Кобринском укреплении и цитадели. В этот день были созданы штаб обороны крепости и единое командование во главе с капитаном Иваном Зубачевым и полковым комиссаром Ефимом Фоминым. Гарнизон, состоявший из сводных подразделений, не только оборонялся, но и неоднократно контратаковал противника. 26 июня была организована попытка прорыва из крепости через Кобринское укрепление, но она окончилась неудачей. Группа прорыва была почти полностью уничтожена. Вырвавшиеся из крепости попали в плен. Оборона цитадели приняла очаговый характер. На Кобринском укреплении к этому времени все защитники сосредоточились в Восточном форте.Чтобы сломить сопротивление оставшихся в крепости, немцы применяли зажигательные боеприпасы и слезоточивый газ. Авиация бомбила их пятисоткилограммовыми бомбами. Даже была сброшена 1800-килограммовая бомба, попавшая в угол стены крепости и потрясшая своей детонацией весь город Брест.29-30 июня враг предпринял общий штурм Брестской крепости и захватил многие укрепления, в том числе Восточный форт. Оборонявшиеся понесли тяжелые потери.После этого боевые действия носили в основном очаговый характер. Небольшие группы воинов, укрывшись в развалинах и подвалах крепости, продолжали упорное сопротивление. Действия этих групп и одиночных бойцов приобретали все больше черт диверсионной активности и продолжались в ряде случаев до конца июля и даже до начала августа 1941 года. Почти месяц защитники Брестской крепости сковывали целую германскую дивизию. Взятие Брестской крепости – по оценкам немецких же историков – потребовало от вермахта таких же сил, как и взятие Киева, третьего по величине города Советского Союза.Большинство защитников крепости погибло, небольшая часть смогла прорваться к партизанам или выйти к линии фронта, некоторые попали в плен. Так майор Петр Гаврилов, собравший вокруг себя группу из 12 человек, раненым попал в плен среди последних 23 июля. Он пережил плен, был освобожден советскими войсками в мае 1945 года в концлагере Маутхаузен. После спецпроверки его восстановили в воинском звании, в 1946 году уволили в запас в ходе послевоенного сокращения армии. Комиссар Фомин был расстрелян немцами, капитан Зубачев умер в плену. Сам факт героической обороны Брестской крепости далеко не сразу стал известен в СССР. После контрнаступления под Москвой, в феврале 1942 года в районе Орла был захвачен архив штаба 45-й пехотной дивизии вермахта с боевым донесением о боях в Бресте и крепости. Записи в трофейных документах свидетельствовали, что Брестскую крепость защищали до последней капли крови, до последнего защитника.Город Брест был освобожден 28 июля 1944 года Красной армией в ходе Люблин-Брестской наступательной операции (составной части Белорусской операции 1944 года) меньше чем за двое суток. Хотя к боям за него германские войска готовились основательно. Они создали рядом с городом мощный укрепленный район с большим количеством дотов и минных полей, также в систему обороны были включены форты Брестской крепости. Для повышения боевого духа был издан приказ Гитлера о невозможности отступления с этих позиций, но это не помогло. После освобождения советские воины впервые после трех лет фашистской оккупации вошли в Брестскую крепость. Почти вся она лежала в развалинах. По одному виду этих страшных руин можно было судить о силе и жестокости происходивших здесь боев. На уцелевших стенах крепости стали находить надписи, оставленные защитниками.Надпись "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!", датированную 20 июля 1941 года, обнаружили в 1950 году. Позже нашли обрывки боевого приказа, составленного 24 июня, из которого впервые узнали фамилии руководителей обороны цитадели. В 1956 году извлекли на свет боевое знамя 393-го отдельного зенитного артдивизиона, зарытое бойцами в одном из казематов. Признание подвига ее защитников стало результатом многолетней поисковой и исследовательской работы писателя-фронтовика Сергея Смирнова. Он первым рассказал о подвиге защитников Брестской крепости, поставив под сомнение официальную точку зрения о виновности военнопленных. Им написаны книги "Брестская крепость" (1957; расширенное издание – 1964, Ленинская премия 1965), "В поисках героев Брестской крепости" (1957).Благодаря активной позиции писателя в вопросе признания заслуг защитников Брестской крепости в министерстве обороны СССР была организована работа по представлению к государственным наградам военнослужащих гарнизона. Звания Героя Советского Союза были удостоены майор Петр Гаврилов и погибший в крепости лейтенант Андрей Кижеватов. Комиссар Ефим Фомин стал кавалером орденом Ленина, капитан Иван Зубачев – ордена Отечественной войны I степени. Всего наград удостоились более 200 погибших и выживших защитников Брестской крепости. В 1956 году в ней был открыт Музей обороны Брестской крепости. В мае 1965 года крепости было присвоено звание "Крепость-герой", в 1971 году там был открыт мемориальный комплекс. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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великая отечественная война (1941-1945), россия, справки