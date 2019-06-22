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РИА Новости

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкМонумент "Мужество" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Монумент Мужество мемориального комплекса Брестская крепость-герой
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Монумент "Мужество" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны рассекретило документы, касающиеся защиты Брестской крепости. Для них на сайте военного ведомства создали специальный раздел.
"Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. Двадцать второго июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага", — отмечает Минобороны.
© МинобороныСобытия, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
© Минобороны
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
На сайте можно ознакомиться с донесениями, наградными документами, реальными воспоминаниями защитников крепости, записанными после войны, и другими материалами.
В частности, среди документов есть одно из первых донесений об атаке на Брест.

Двадцать второго июня в четыре часа утра по нашим частям германскими фашистами была открыта артиллерийская канонада во взаимодействии с пикирующими бомбардировщиками и истребителями. Огонь в первую очередь был открыт по крепости, северному и южному городкам, восьмому и пятому фортам, по артиллерийским паркам, местечку и ст. Жабинка и по всем остальным местам расположения частей дивизии.

В донесении также рассказывается, какие воинские части удалось вывести из-под огня и какие потери понес противник.
Минобороны также опубликовало выдержку из боевого донесения нацистов, найденного в штабе разгромленной 45-й немецкой дивизии в феврале 1942 года. Благодаря этим бумагам советское командование смогло узнать о подвиге защитников Брестской крепости.
© Минобороны"Боевое донесение о занятии Брест-Литовска"
Боевое донесение о занятии Брест-Литовска
© Минобороны
"Боевое донесение о занятии Брест-Литовска"
В документе описываются многочисленные попытки гитлеровцев захватить цитадель, а также говорится, что немецкая авиация сбросила на нее бомбу весом 1800 килограммов, "потрясшую детонацией весь город Брест".
Другой документ свидетельствует о подвиге одного из главных организаторов обороны крепости майора Петра Гаврилова. Отмечается, что гитлеровцы были поражены мужеством советского офицера и проявили уважение к его храбрости, сохранив ему жизнь. Позже немецкие офицеры не раз приезжали в лагерь для военнопленных, чтобы своими глазами увидеть Гаврилова.
© МинобороныКомандир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П.М.
Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П.М.
© Минобороны
Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П.М.
Еще один документ проливает свет на обстоятельства гибели другого организатора обороны, полкового комиссара Ефима Фомина. Когда гитлеровцы взорвали казармы, он оказался оглушен взрывом и полузасыпан камнями. Немецкие солдаты извлекли Фомина из-под развалин и взяли в плен. Но предатели выдали его фашистскому офицеру, и комиссара расстреляли у крепостной стены. "Встретил смерть мужественно и достойно", — говорится в документе.
Капитан Иван Зубачев вместе с Фоминым был активным организатором обороны крепости, руководил всеми операциями. При попытке вырваться из окружения его ранили и захватили в плен. Погиб в лагере для военнопленных в Хамельбурге, где его в 1943 году встретил майор Гаврилов.
© МинобороныУказ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости
© Минобороны
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости

Героическая оборона

Оборона Брестской крепости — один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Цитадель первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники, воины более 30 национальностей СССР, без воды, продовольствия и связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.
Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87
22 июня 2018, 14:12
Первый удар. Минобороны рассекретило сводки о начале Великой Отечественной
О героической обороне Брестской крепости стало известно в СССР далеко не сразу. Архив штаба 45-й пехотной дивизии вермахта с донесением о боях в Бресте удалось захватить в районе Орла в феврале 1942-го, после контрнаступления под Москвой.
Брест освободили летом 1944 года. Тогда на уцелевших стенах крепости стали находить надписи, оставленные защитниками. Знаменитую надпись "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!", датированную 20 июля 1941 года, обнаружили в 1950 году.
Еще через некоторое нашлись обрывки боевого приказа, составленного 24 июня. Из него впервые стали известны фамилии руководителей обороны крепости. В 1956 году извлекли на свет боевое знамя 393-го отдельного зенитного артдивизиона, зарытое бойцами в одном из казематов.
Майор Петр Гаврилов и погибший в крепости лейтенант Андрей Кижеватов были удостоены звания Героев Советского Союза. Комиссар Ефим Фомин стал кавалером орденом Ленина, капитан Иван Зубачев — ордена Отечественной войны I степени.
Всего наград удостоились более 200 погибших и выживших защитников Брестской крепости. В мае 1965 года крепости было присвоено звание "Крепость-герой", в 1971 году там был открыт мемориальный комплекс.
Первые дни Великой Отечественной войны. Исторические кадры
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год
1 из 15

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

Одесситы читают свежие газеты.
2 из 15

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости

Армия и население не были к этому готовы.

22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
3 из 15

Армия и население не были к этому готовы.

© РИА Новости
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

Пострадавшие в первые дни Великой Отечественной войны
4 из 15

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Казимир Лишко / Перейти в фотобанк

На защиту страны поднялся весь народ.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
5 из 15

На защиту страны поднялся весь народ.

© РИА Новости / Казимир Лишко
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

Выпускники Военной Академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года
6 из 15

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 год
7 из 15

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Страна выстояла.

Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
8 из 15

Страна выстояла.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Сергей Коршунов

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

Сбитый советскими зенитчиками немецкий истребитель в подмосковном лесу. Оборона Москвы
9 из 15

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

© РИА Новости / Сергей Коршунов
© РИА Новости / В. Логинович / Перейти в фотобанк

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

Зенитчики обороняют небо столицы
10 из 15

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

© РИА Новости / В. Логинович
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© РИА Новости / Яков Халип / Перейти в фотобанк

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

Семья уходит из родного дома
11 из 15

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

© РИА Новости / Яков Халип
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
12 из 15

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
13 из 15

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

© РИА Новости
© РИА Новости / Яков Халип

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами. Район Красный Дальник
14 из 15

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

© РИА Новости / Яков Халип
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
15 из 15

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 15

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
3 из 15

Армия и население не были к этому готовы.

© РИА Новости
4 из 15

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
5 из 15

На защиту страны поднялся весь народ.

© РИА Новости / Казимир Лишко
Перейти в фотобанк
6 из 15

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
7 из 15

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Страна выстояла.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
9 из 15

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

© РИА Новости / Сергей Коршунов
10 из 15

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

© РИА Новости / В. Логинович
Перейти в фотобанк
11 из 15

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

© РИА Новости / Яков Халип
Перейти в фотобанк
12 из 15

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
13 из 15

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

© РИА Новости
14 из 15

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

© РИА Новости / Яков Халип
15 из 15

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
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Обсудить 15
Великая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФОбщество
Популярные комментарии
Может хоть эти и подобные документы вернут память бесславным болванам, обгаживающим память своих предков...Читайте внимательно, что пишут о Советской власти и о комиссарах. Их, настоящих было гораздо больше "оборотней" и не надо придумывать и фантазировать: именно и только благодаря ВКПб и ее объединяющей силе выиграна ценой неимоверных усилий, та война. Несогласные задумайтесь и честно себе ответьте: сейчас, при таком неравенстве стали бы воевать за страну олигархов? Жаль, что всякие сталинисты и фанатики вместе с "хамелеонами" и приспособленцами извратили и обесчестили такую замечательную идею, за которую умирали многие на той войне.
22 июня, 14:13
Neandr Talsky
5500013
Минобороны создаёт себе рекламу. Нечего там рассекречивать. Почитайте лучше книгу Смирнова "Брестская крепость".
22 июня, 15:12
Можем Повторить
6020021
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