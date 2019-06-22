Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны рассекретило документы, касающиеся защиты Брестской крепости. Для них на сайте военного ведомства создали . В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны рассекретило документы, касающиеся защиты Брестской крепости. Для них на сайте военного ведомства создали специальный раздел

"Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. Двадцать второго июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага", — отмечает Минобороны.

© Минобороны События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

На сайте можно ознакомиться с донесениями, наградными документами, реальными воспоминаниями защитников крепости, записанными после войны, и другими материалами.

В частности, среди документов есть одно из первых донесений об атаке на Брест.

Двадцать второго июня в четыре часа утра по нашим частям германскими фашистами была открыта артиллерийская канонада во взаимодействии с пикирующими бомбардировщиками и истребителями. Огонь в первую очередь был открыт по крепости, северному и южному городкам, восьмому и пятому фортам, по артиллерийским паркам, местечку и ст. Жабинка и по всем остальным местам расположения частей дивизии.

В донесении также рассказывается, какие воинские части удалось вывести из-под огня и какие потери понес противник.

Минобороны также опубликовало выдержку из боевого донесения нацистов, найденного в штабе разгромленной 45-й немецкой дивизии в феврале 1942 года. Благодаря этим бумагам советское командование смогло узнать о подвиге защитников Брестской крепости.

© Минобороны "Боевое донесение о занятии Брест-Литовска" © Минобороны "Боевое донесение о занятии Брест-Литовска"

В документе описываются многочисленные попытки гитлеровцев захватить цитадель, а также говорится, что немецкая авиация сбросила на нее бомбу весом 1800 килограммов, "потрясшую детонацией весь город Брест".

Другой документ свидетельствует о подвиге одного из главных организаторов обороны крепости майора Петра Гаврилова. Отмечается, что гитлеровцы были поражены мужеством советского офицера и проявили уважение к его храбрости, сохранив ему жизнь. Позже немецкие офицеры не раз приезжали в лагерь для военнопленных, чтобы своими глазами увидеть Гаврилова.

© Минобороны Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П.М. © Минобороны Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П.М.

Еще один документ проливает свет на обстоятельства гибели другого организатора обороны, полкового комиссара Ефима Фомина. Когда гитлеровцы взорвали казармы, он оказался оглушен взрывом и полузасыпан камнями. Немецкие солдаты извлекли Фомина из-под развалин и взяли в плен. Но предатели выдали его фашистскому офицеру, и комиссара расстреляли у крепостной стены. "Встретил смерть мужественно и достойно", — говорится в документе.

Капитан Иван Зубачев вместе с Фоминым был активным организатором обороны крепости, руководил всеми операциями. При попытке вырваться из окружения его ранили и захватили в плен. Погиб в лагере для военнопленных в Хамельбурге, где его в 1943 году встретил майор Гаврилов.

© Минобороны Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости © Минобороны Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости

Героическая оборона

Оборона Брестской крепости — один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Цитадель первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники, воины более 30 национальностей СССР, без воды, продовольствия и связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.

О героической обороне Брестской крепости стало известно в СССР далеко не сразу. Архив штаба 45-й пехотной дивизии вермахта с донесением о боях в Бресте удалось захватить в районе Орла в феврале 1942-го, после контрнаступления под Москвой.

Брест освободили летом 1944 года. Тогда на уцелевших стенах крепости стали находить надписи, оставленные защитниками. Знаменитую надпись "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!", датированную 20 июля 1941 года, обнаружили в 1950 году.

Еще через некоторое нашлись обрывки боевого приказа, составленного 24 июня. Из него впервые стали известны фамилии руководителей обороны крепости. В 1956 году извлекли на свет боевое знамя 393-го отдельного зенитного артдивизиона, зарытое бойцами в одном из казематов.

Майор Петр Гаврилов и погибший в крепости лейтенант Андрей Кижеватов были удостоены звания Героев Советского Союза. Комиссар Ефим Фомин стал кавалером орденом Ленина, капитан Иван Зубачев — ордена Отечественной войны I степени.