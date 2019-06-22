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РИА Новости

Первые дни Великой Отечественной войны. Исторические кадры

Вчера, 12:00
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В России отмечается День памяти и скорби. Это одна из самых трагических дат в истории страны. На рассвете 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год
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Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

Одесситы читают свежие газеты.
2 из 15

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости

Армия и население не были к этому готовы.

22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
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Армия и население не были к этому готовы.

© РИА Новости
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

Пострадавшие в первые дни Великой Отечественной войны
4 из 15

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Казимир Лишко / Перейти в фотобанк

На защиту страны поднялся весь народ.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
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На защиту страны поднялся весь народ.

© РИА Новости / Казимир Лишко
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

Выпускники Военной Академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года
6 из 15

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 год
7 из 15

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Страна выстояла.

Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
8 из 15

Страна выстояла.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Сергей Коршунов

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

Сбитый советскими зенитчиками немецкий истребитель в подмосковном лесу. Оборона Москвы
9 из 15

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

© РИА Новости / Сергей Коршунов
© РИА Новости / В. Логинович / Перейти в фотобанк

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

Зенитчики обороняют небо столицы
10 из 15

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

© РИА Новости / В. Логинович
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© РИА Новости / Яков Халип / Перейти в фотобанк

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

Семья уходит из родного дома
11 из 15

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

© РИА Новости / Яков Халип
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
12 из 15

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
13 из 15

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

© РИА Новости
© РИА Новости / Яков Халип

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами. Район Красный Дальник
14 из 15

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

© РИА Новости / Яков Халип
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
15 из 15

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Великая Отечественная война (1941-1945)Фото
Популярные комментарии
22 июня 1941 года - начало гражданской войны в СССР. Внутренний гражданский конфликт, в ходе которого поддерживаемые Германией отряды ополчения Власова и Краснова противостояли московской хунте, в коалицию с которой, в свою очередь, вошли США и другие западные страны
22 июня, 19:31
tramp-pampam
310007
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