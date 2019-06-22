Первые дни Великой Отечественной войны. Исторические кадры

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.
Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.
Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.
Армия и население не были к этому готовы.
В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.
В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.
На защиту страны поднялся весь народ.
Немецкие войска встретили упорное сопротивление.
В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.
В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.
Страна выстояла.
Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.
Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.
Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.
Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.
В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.
В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.
Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.
Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.
Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.
За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.
За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.
Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.
Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.