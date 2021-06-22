https://ria.ru/20210622/google-1738006984.html
Названа программа, которую нужно срочно удалить со смартфона
Названа программа, которую нужно срочно удалить со смартфона - РИА Новости, 22.06.2021
Названа программа, которую нужно срочно удалить со смартфона
Пользователям iPhone необходимо срочно удалить со своих смартфонов Google Maps, с таким утверждением выступил журналист издания Forbes Зак Доффман. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T02:53
2021-06-22T02:53
2021-06-22T02:53
зак доффман
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пользователям iPhone необходимо срочно удалить со своих смартфонов Google Maps, с таким утверждением выступил журналист издания Forbes Зак Доффман.Дело в том, отмечает он, что все данные, которые собирает эта программа, непосредственно связаны с личностью пользователя. Все сведения связываются друг с другом, как результат, формируется личный профиль и история.Компания Google, по словам Доффмана, старается преуменьшить значение этих рисков для конфиденциальности, заявляя, что Google Maps разработаны таким образом, чтобы защищать личные данные. В частности, в программе есть режим "инкогнитоа", а данные, собранные в соответствии с настройками на ярлыке конфиденциальности, не связываются ни с какими конкретными людьми или аккаунтами."Однако этот режим, обеспечивающий более жесткую конфиденциальность, существенно ограничивает функционал", - замечает журналист.В качестве альтернативы Доффман советует пользователям iPhone установить программу Apple Maps.Ранее Доффман призвал пользователей смартфонов на Android отказаться от использования мессенджера Android Messages от Google. По его словам, это приложение не имеет сквозного шифрования и поэтому является небезопасным.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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зак доффман, весь мир, google, apple iphone, forbes, google android, apple, технологии
Названа программа, которую нужно срочно удалить со смартфона
Журналист Forbes призвал срочно удалить со смартфона Google Maps