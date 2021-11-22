Как очистить iPhone от мусора: рабочие способы освободить место в памяти
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Очищать память iPhone время от времени необходимо — чтобы улучшить его работу и освободить место. Удалить ненужное следует и перед продажей телефона. Как быстро избавиться от мусора на iPhone ― в материале РИА Новости.
Зачем нужно чистить iPhone
Чем больше данных хранится на телефоне, тем меньше его производительность. Например, он может начать медленнее работать и зависать. Очистка также продлит срок службы iPhone.
По словам аналитика-исследователя цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Эльвины Гильфановой, чем шире у приложения функционал, тем больше оно весит. Так, программы вроде Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку — самые "тяжелые", отмечает эксперт. Место в памяти смартфона занимают, как правило, мессенджеры, музыкальные сервисы и различные библиотеки файлов.
"Дело в том, что в библиотеках нередко хранится по несколько копий одного объекта — например, картинки, фото или аудиофайла. Это происходит из-за того, что крупные приложения делают несколько команд разработчиков, и каждая отвечает только за свой функционал программы", — поясняет эксперт.
Для увеличения памяти следует чистить кеш браузера и приложений, медиафайлы, “другое” и т.д.
Смартфон компании Apple
В отличие от телефонов на базе Android, у iPhone нет дополнительного слота для карты памяти, поэтому используется только встроенная. Старые модели имеют 16 или 32 Гб, на новых же объем начинается от 256 Гб.
Как очистить кеш
На любом телефоне регулярно следует чистить кеш — объемы ключевых данных, которые приложения, сайты и онлайн-сервисы сохраняют на устройстве для быстрого доступа при последующих запусках.
"Учтите, что даже если вы вроде бы все почистили, это еще не значит, что файлы не сохранились где-то еще. Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удаленные файлы его телефон хранит в папке "недавно удаленные", так что они продолжают занимать место", - говорит специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
Кеш приложений
Для выборочной очистки нужно выполнить следующие действия:
- 1запустить приложение "Настройки";
- 2нажать "Хранилище";
- 3нажать "Другие приложения", чтобы просмотреть все приложения, установленные на телефоне;
- 4найти приложение, в котором необходимо очистить кеш, и нажать на него;
- 5нажать "Очистить кеш".
Устройство лучше очищать с помощью встроенных опций, считает Эльвира Гильфанова. У iPhone есть функция "Сгрузить приложение", его данные при этом не пропадут со смартфона.
"Переустановка приложения вернет все данные при условии, что приложение еще доступно в App Store. Также у многих приложений, которые имеют свойство забивать память смартфона, есть встроенные средства очистки, например, очистить кеш и медиафайлы можно у мессенджеров и браузеров", — заключает эксперт.
Иконки мессенджеров на экране смартфона
Кеш браузера
Первая задача — удалить мусор, накопившийся при повседневном использовании телефона. Начинать следует с данных браузера. При посещении веб-сайтов Safari сохраняет на устройстве большой объем информации, такой как файлы cookies, изображения и данные истории программы. Некоторые используются регулярно, например, закладки. Для очистки кеша необходимо найти в настройках Safari, открыть его, затем прокрутить вниз и нажать "Очистить историю и данные веб-сайтов". То же самое следует проделать и с другими браузерами (Яндекс.Браузер, Google Chrome и пр.)
Очистка памяти через телефон
На телефоне может почти не остаться места и в том случае, если не пользоваться им активно и не хранить большую фотогалерею, не закачивать игры или фильмы. Дело в том, что на мобильном устройстве, купленном в магазине, уже есть системные файлы. Их хранит постоянная память. Кроме нее есть еще оперативная память, которая нужна для работы приложений.
"Если картинки, видео и прочие файлы с телефона можно удалить, то файлы (cookies) работающих приложений так просто не почистишь. Бывают ситуации, когда телефон кажется абсолютно "чистым" (то есть вы нашли время, удалили из него все ролики и фото и снесли все приложения, которыми не пользовались годами), но памяти все равно осталось очень мало. Это неудивительно", — разъяснила Анастасия Ильичева.
По ее словам, нужно периодически следить за кешем и чистить "Недавно удаленные”.
Проще всего повысить производительность и увеличить объем памяти через сам телефон. Для этого есть несколько способов. Например, установка специальных приложений, удаление медиафайлов и т.д.
Смартфон компании Apple
Проверка памяти
Чтобы просмотреть данные об использованной памяти устройства, нужно перейти в меню "Настройки" > "Основные" > "Хранилище [устройство]". В этом разделе показано, сколько памяти на телефоне занимают приложения, галерея и прочее. Каждая категория выделена отдельным цветом.
Очистить "Другое"
"Другое" в iPhone содержит файлы и данные, созданные приложениями, которые нельзя отнести к иной категории. Как правило, на новом телефоне они занимают несколько сотен Мб, но со временем число растет и может заполнить практически всю память. Чтобы удалить данные и файлы из этого раздела, следует очистить кеш браузера и приложений, удалить дополнительные голоса Siri, перезагрузить iPhone.
Видео, фото и музыка
Чтобы освободить место на телефоне, также можно удалить старые фотографии и видео. Важно не забывать, что файлы при удалении попадают в "Недавно удаленное" и хранятся там 30 дней, поэтому необходимо зайти туда и окончательно удалить фото и видео.
Если на телефон были скачаны песни для офлайн-прослушивания, их лучше удалить и слушать музыку в потоковом режиме, потому что одна песня в среднем весит 5-8 Мб. Очистить плейлист можно в настройках в разделе "Хранилища". Также следует отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках телефона.
Удаление музыки в меню "Настройки" на iPhone:
- 1открыть программу "Настройки";
- 2нажать "Основные", а затем выбрать "Хранилище iPhone" или "Хранилище iPad";
- 3прокрутить до пункта "Музыка" и нажать его;
- 4смахнуть влево на исполнителе, альбоме или песне;
- 5нажать "Удалить".
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Чтобы не удалять фотографии, можно воспользоваться медиатекой iCloud. Это облачное хранилище фотографий и видео, которое позволяет существенно сэкономить память без потери данных. Включается iCloud в меню "Настройки". Для этого потребуется указать Apple ID.
Неиспользуемые приложения
Если на телефоне есть приложения, которые не используются, разумнее их удалить, потому что они могут работать в фоновом режиме, занимать лишнее место на устройстве. Чтобы смартфон работал быстрее, следует отключить push-уведомления у тех программ, необходимость в которых возникает нечасто.
Сообщения и почта
Со временем на телефоне скапливается большое количество сообщений, которые занимают много места, особенно если в них были изображения или другие вложения.
Как удалить сообщения:
- 1нажать и удерживать облачко сообщения, которое требуется удалить, затем нажать "Еще";
- 2нажать кнопку корзины и выбрать "Удалить сообщение".
Временные файлы
Временный файлы — это как раз и есть данные из раздела "Другое", то есть кеш, обновления ПО, данные об iOS, не загруженные файлы и пр. Автоматически эта категория очищается только тогда, когда телефону критически не хватает памяти, поэтому стоит периодически проводить ее вручную.
Очистка через iTunes
Удалить с телефона "Другое" можно и через iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов. Алгоритм действий:
- 1запустить iTunes на компьютере и подключить iPhone;
- 2выбрать нужный девайс;
- 3в открывшемся окне поставить галочку в "Шифровать резервную копию iPhone";
- 4кликнуть по кнопке "Создать копию сейчас";
- 5перейти в телефоне в "Настройки" > [Имя пользователя] > iCloud > "Найти iPhone";
- 6отключить функцию "Найти iPhone";
- 7после этого в окне iTunes следует кликнуть по "Восстановить из копии" и подтвердить действие вводом пароля;
- 8нельзя прерывать подключение iPhone или iPad от компьютера до окончания процедуры, включая перезагрузку устройства и его появления в iTunes.
После этого может освободиться несколько гигабайт памяти, особенно если телефон давно не чистили.
Специальные приложения
В App Store довольно много так называемых приложений-клинеров, предлагающих чистку iPhone и iPad от мусора и файлов кеша. Их можно найти по таким запросам: clean, cleaner, storage, очистка, очистка, память, кеш, клин, клинер и т.д. Минус этих программ в том, что они зачастую платные и при этом не могут полностью очистить кеш, даже если это заявлено в описании.
Экономим память
- —Много кеша образует голосовой помощник Siri. Чтобы этого избежать, следует включать и отключать функцию раз в несколько дней.
- —Полезно время от времени проверять альбом с удаленными фотографиями и очищать его.
- —Лучше отключить фоновое обновление для большинства приложений.
- —Нужно удалять видео и фото-вложения в "Сообщениях" и запретить телефону сохранять их оригиналы.
Очистка перед продажей
Перед продажей телефона его необходимо сбросить до заводских настроек, то есть удалить все скачанные приложения, фото, видео и другую личную информацию. Для этого необходимо:
- 1разблокировать свой iPhone или iPad и запустить меню "Настройки";
- 2нажать "Общие";
- 3нажать "Стереть все содержимое и настройки";
- 4ввести свой пароль "Apple ID", чтобы стереть "iPhone" и удалить его из своей учетной записи.
Очистка после потери
Если телефон утерян, то удалить данные с него можно дистанционно, чтобы избежать утечки личной информации. Для этого используется iCloud. Чтобы очистить память, необходимо:
- 1Войти в приложение "Найти iPhone" на устройстве с помощью Apple ID, который используется для входа в iCloud.
- 2Из списка устройств выбрать то, данные на котором хотите стереть.
- 3Нажать "Действия", "Стереть [устройство]".
Это можно сделать с другого iPnone или iPad, либо через iCloud на компьютере.