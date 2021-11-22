https://ria.ru/20211122/iphone-1760234712.html

Как очистить iPhone от мусора: рабочие способы освободить место в памяти

Как полностью очистить iPhone: кэш, память и приложения

Как очистить iPhone от мусора: рабочие способы освободить место в памяти

Очищать память iPhone время от времени необходимо — чтобы улучшить его работу и освободить место. Удалить ненужное следует и перед продажей телефона. Как быстро РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:31

2021-11-22T19:31

2021-11-22T19:31

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Очищать память iPhone время от времени необходимо — чтобы улучшить его работу и освободить место. Удалить ненужное следует и перед продажей телефона. Как быстро избавиться от мусора на iPhone ― в материале РИА Новости.Зачем нужно чистить iPhoneЧем больше данных хранится на телефоне, тем меньше его производительность. Например, он может начать медленнее работать и зависать. Очистка также продлит срок службы iPhone.По словам аналитика-исследователя цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Эльвины Гильфановой, чем шире у приложения функционал, тем больше оно весит. Так, программы вроде Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку — самые "тяжелые", отмечает эксперт. Место в памяти смартфона занимают, как правило, мессенджеры, музыкальные сервисы и различные библиотеки файлов.Для увеличения памяти следует чистить кеш браузера и приложений, медиафайлы, “другое” и т.д.В отличие от телефонов на базе Android, у iPhone нет дополнительного слота для карты памяти, поэтому используется только встроенная. Старые модели имеют 16 или 32 Гб, на новых же объем начинается от 256 Гб.Как очистить кешНа любом телефоне регулярно следует чистить кеш — объемы ключевых данных, которые приложения, сайты и онлайн-сервисы сохраняют на устройстве для быстрого доступа при последующих запусках."Учтите, что даже если вы вроде бы все почистили, это еще не значит, что файлы не сохранились где-то еще. Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удаленные файлы его телефон хранит в папке "недавно удаленные", так что они продолжают занимать место", - говорит специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Кеш приложенийДля выборочной очистки нужно выполнить следующие действия:Устройство лучше очищать с помощью встроенных опций, считает Эльвира Гильфанова. У iPhone есть функция "Сгрузить приложение", его данные при этом не пропадут со смартфона."Переустановка приложения вернет все данные при условии, что приложение еще доступно в App Store. Также у многих приложений, которые имеют свойство забивать память смартфона, есть встроенные средства очистки, например, очистить кеш и медиафайлы можно у мессенджеров и браузеров", — заключает эксперт.Кеш браузераПервая задача — удалить мусор, накопившийся при повседневном использовании телефона. Начинать следует с данных браузера. При посещении веб-сайтов Safari сохраняет на устройстве большой объем информации, такой как файлы cookies, изображения и данные истории программы. Некоторые используются регулярно, например, закладки. Для очистки кеша необходимо найти в настройках Safari, открыть его, затем прокрутить вниз и нажать "Очистить историю и данные веб-сайтов". То же самое следует проделать и с другими браузерами (Яндекс.Браузер, Google Chrome и пр.)Очистка памяти через телефонНа телефоне может почти не остаться места и в том случае, если не пользоваться им активно и не хранить большую фотогалерею, не закачивать игры или фильмы. Дело в том, что на мобильном устройстве, купленном в магазине, уже есть системные файлы. Их хранит постоянная память. Кроме нее есть еще оперативная память, которая нужна для работы приложений.По ее словам, нужно периодически следить за кешем и чистить "Недавно удаленные”.Проще всего повысить производительность и увеличить объем памяти через сам телефон. Для этого есть несколько способов. Например, установка специальных приложений, удаление медиафайлов и т.д.Проверка памятиЧтобы просмотреть данные об использованной памяти устройства, нужно перейти в меню "Настройки" > "Основные" > "Хранилище [устройство]". В этом разделе показано, сколько памяти на телефоне занимают приложения, галерея и прочее. Каждая категория выделена отдельным цветом.Очистить "Другое""Другое" в iPhone содержит файлы и данные, созданные приложениями, которые нельзя отнести к иной категории. Как правило, на новом телефоне они занимают несколько сотен Мб, но со временем число растет и может заполнить практически всю память. Чтобы удалить данные и файлы из этого раздела, следует очистить кеш браузера и приложений, удалить дополнительные голоса Siri, перезагрузить iPhone.Видео, фото и музыкаЧтобы освободить место на телефоне, также можно удалить старые фотографии и видео. Важно не забывать, что файлы при удалении попадают в "Недавно удаленное" и хранятся там 30 дней, поэтому необходимо зайти туда и окончательно удалить фото и видео.Если на телефон были скачаны песни для офлайн-прослушивания, их лучше удалить и слушать музыку в потоковом режиме, потому что одна песня в среднем весит 5-8 Мб. Очистить плейлист можно в настройках в разделе "Хранилища". Также следует отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках телефона.Удаление музыки в меню "Настройки" на iPhone:Чтобы не удалять фотографии, можно воспользоваться медиатекой iCloud. Это облачное хранилище фотографий и видео, которое позволяет существенно сэкономить память без потери данных. Включается iCloud в меню "Настройки". Для этого потребуется указать Apple ID.Неиспользуемые приложенияЕсли на телефоне есть приложения, которые не используются, разумнее их удалить, потому что они могут работать в фоновом режиме, занимать лишнее место на устройстве. Чтобы смартфон работал быстрее, следует отключить push-уведомления у тех программ, необходимость в которых возникает нечасто.Сообщения и почтаСо временем на телефоне скапливается большое количество сообщений, которые занимают много места, особенно если в них были изображения или другие вложения.Как удалить сообщения:Временные файлыВременный файлы — это как раз и есть данные из раздела "Другое", то есть кеш, обновления ПО, данные об iOS, не загруженные файлы и пр. Автоматически эта категория очищается только тогда, когда телефону критически не хватает памяти, поэтому стоит периодически проводить ее вручную.Очистка через iTunesУдалить с телефона "Другое" можно и через iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов. Алгоритм действий:После этого может освободиться несколько гигабайт памяти, особенно если телефон давно не чистили.Специальные приложенияВ App Store довольно много так называемых приложений-клинеров, предлагающих чистку iPhone и iPad от мусора и файлов кеша. Их можно найти по таким запросам: clean, cleaner, storage, очистка, очистка, память, кеш, клин, клинер и т.д. Минус этих программ в том, что они зачастую платные и при этом не могут полностью очистить кеш, даже если это заявлено в описании.Экономим памятьОчистка перед продажейПеред продажей телефона его необходимо сбросить до заводских настроек, то есть удалить все скачанные приложения, фото, видео и другую личную информацию. Для этого необходимо:Очистка после потериЕсли телефон утерян, то удалить данные с него можно дистанционно, чтобы избежать утечки личной информации. Для этого используется iCloud. Чтобы очистить память, необходимо:Это можно сделать с другого iPnone или iPad, либо через iCloud на компьютере.

https://ria.ru/20211027/iphone-1756415242.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/prilozheniya-1756123563.html

https://ria.ru/20210401/pamyat-1603718542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, гаджеты