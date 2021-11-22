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Как очистить iPhone от мусора: рабочие способы освободить место в памяти
Как полностью очистить iPhone: кэш, память и приложения
Как очистить iPhone от мусора: рабочие способы освободить место в памяти
Очищать память iPhone время от времени необходимо — чтобы улучшить его работу и освободить место. Удалить ненужное следует и перед продажей телефона. Как быстро РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:31
2021-11-22T19:31
общество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Очищать память iPhone время от времени необходимо — чтобы улучшить его работу и освободить место. Удалить ненужное следует и перед продажей телефона. Как быстро избавиться от мусора на iPhone ― в материале РИА Новости.Зачем нужно чистить iPhoneЧем больше данных хранится на телефоне, тем меньше его производительность. Например, он может начать медленнее работать и зависать. Очистка также продлит срок службы iPhone.По словам аналитика-исследователя цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Эльвины Гильфановой, чем шире у приложения функционал, тем больше оно весит. Так, программы вроде Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку — самые "тяжелые", отмечает эксперт. Место в памяти смартфона занимают, как правило, мессенджеры, музыкальные сервисы и различные библиотеки файлов.Для увеличения памяти следует чистить кеш браузера и приложений, медиафайлы, “другое” и т.д.В отличие от телефонов на базе Android, у iPhone нет дополнительного слота для карты памяти, поэтому используется только встроенная. Старые модели имеют 16 или 32 Гб, на новых же объем начинается от 256 Гб.Как очистить кешНа любом телефоне регулярно следует чистить кеш — объемы ключевых данных, которые приложения, сайты и онлайн-сервисы сохраняют на устройстве для быстрого доступа при последующих запусках."Учтите, что даже если вы вроде бы все почистили, это еще не значит, что файлы не сохранились где-то еще. Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удаленные файлы его телефон хранит в папке "недавно удаленные", так что они продолжают занимать место", - говорит специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Кеш приложенийДля выборочной очистки нужно выполнить следующие действия:Устройство лучше очищать с помощью встроенных опций, считает Эльвира Гильфанова. У iPhone есть функция "Сгрузить приложение", его данные при этом не пропадут со смартфона."Переустановка приложения вернет все данные при условии, что приложение еще доступно в App Store. Также у многих приложений, которые имеют свойство забивать память смартфона, есть встроенные средства очистки, например, очистить кеш и медиафайлы можно у мессенджеров и браузеров", — заключает эксперт.Кеш браузераПервая задача — удалить мусор, накопившийся при повседневном использовании телефона. Начинать следует с данных браузера. При посещении веб-сайтов Safari сохраняет на устройстве большой объем информации, такой как файлы cookies, изображения и данные истории программы. Некоторые используются регулярно, например, закладки. Для очистки кеша необходимо найти в настройках Safari, открыть его, затем прокрутить вниз и нажать "Очистить историю и данные веб-сайтов". То же самое следует проделать и с другими браузерами (Яндекс.Браузер, Google Chrome и пр.)Очистка памяти через телефонНа телефоне может почти не остаться места и в том случае, если не пользоваться им активно и не хранить большую фотогалерею, не закачивать игры или фильмы. Дело в том, что на мобильном устройстве, купленном в магазине, уже есть системные файлы. Их хранит постоянная память. Кроме нее есть еще оперативная память, которая нужна для работы приложений.По ее словам, нужно периодически следить за кешем и чистить "Недавно удаленные”.Проще всего повысить производительность и увеличить объем памяти через сам телефон. Для этого есть несколько способов. Например, установка специальных приложений, удаление медиафайлов и т.д.Проверка памятиЧтобы просмотреть данные об использованной памяти устройства, нужно перейти в меню "Настройки" &gt; "Основные" &gt; "Хранилище [устройство]". В этом разделе показано, сколько памяти на телефоне занимают приложения, галерея и прочее. Каждая категория выделена отдельным цветом.Очистить "Другое""Другое" в iPhone содержит файлы и данные, созданные приложениями, которые нельзя отнести к иной категории. Как правило, на новом телефоне они занимают несколько сотен Мб, но со временем число растет и может заполнить практически всю память. Чтобы удалить данные и файлы из этого раздела, следует очистить кеш браузера и приложений, удалить дополнительные голоса Siri, перезагрузить iPhone.Видео, фото и музыкаЧтобы освободить место на телефоне, также можно удалить старые фотографии и видео. Важно не забывать, что файлы при удалении попадают в "Недавно удаленное" и хранятся там 30 дней, поэтому необходимо зайти туда и окончательно удалить фото и видео.Если на телефон были скачаны песни для офлайн-прослушивания, их лучше удалить и слушать музыку в потоковом режиме, потому что одна песня в среднем весит 5-8 Мб. Очистить плейлист можно в настройках в разделе "Хранилища". Также следует отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках телефона.Удаление музыки в меню "Настройки" на iPhone:Чтобы не удалять фотографии, можно воспользоваться медиатекой iCloud. Это облачное хранилище фотографий и видео, которое позволяет существенно сэкономить память без потери данных. Включается iCloud в меню "Настройки". Для этого потребуется указать Apple ID.Неиспользуемые приложенияЕсли на телефоне есть приложения, которые не используются, разумнее их удалить, потому что они могут работать в фоновом режиме, занимать лишнее место на устройстве. Чтобы смартфон работал быстрее, следует отключить push-уведомления у тех программ, необходимость в которых возникает нечасто.Сообщения и почтаСо временем на телефоне скапливается большое количество сообщений, которые занимают много места, особенно если в них были изображения или другие вложения.Как удалить сообщения:Временные файлыВременный файлы — это как раз и есть данные из раздела "Другое", то есть кеш, обновления ПО, данные об iOS, не загруженные файлы и пр. Автоматически эта категория очищается только тогда, когда телефону критически не хватает памяти, поэтому стоит периодически проводить ее вручную.Очистка через iTunesУдалить с телефона "Другое" можно и через iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов. Алгоритм действий:После этого может освободиться несколько гигабайт памяти, особенно если телефон давно не чистили.Специальные приложенияВ App Store довольно много так называемых приложений-клинеров, предлагающих чистку iPhone и iPad от мусора и файлов кеша. Их можно найти по таким запросам: clean, cleaner, storage, очистка, очистка, память, кеш, клин, клинер и т.д. Минус этих программ в том, что они зачастую платные и при этом не могут полностью очистить кеш, даже если это заявлено в описании.Экономим памятьОчистка перед продажейПеред продажей телефона его необходимо сбросить до заводских настроек, то есть удалить все скачанные приложения, фото, видео и другую личную информацию. Для этого необходимо:Очистка после потериЕсли телефон утерян, то удалить данные с него можно дистанционно, чтобы избежать утечки личной информации. Для этого используется iCloud. Чтобы очистить память, необходимо:Это можно сделать с другого iPnone или iPad, либо через iCloud на компьютере.
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общество, технологии, гаджеты
19:31 22.11.2021
 

Как очистить iPhone от мусора: рабочие способы освободить место в памяти

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкiPhone SE 2020
iPhone SE 2020 - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Очищать память iPhone время от времени необходимо — чтобы улучшить его работу и освободить место. Удалить ненужное следует и перед продажей телефона. Как быстро избавиться от мусора на iPhone ― в материале РИА Новости.

Зачем нужно чистить iPhone

Чем больше данных хранится на телефоне, тем меньше его производительность. Например, он может начать медленнее работать и зависать. Очистка также продлит срок службы iPhone.
По словам аналитика-исследователя цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Эльвины Гильфановой, чем шире у приложения функционал, тем больше оно весит. Так, программы вроде Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку — самые "тяжелые", отмечает эксперт. Место в памяти смартфона занимают, как правило, мессенджеры, музыкальные сервисы и различные библиотеки файлов.
"Дело в том, что в библиотеках нередко хранится по несколько копий одного объекта — например, картинки, фото или аудиофайла. Это происходит из-за того, что крупные приложения делают несколько команд разработчиков, и каждая отвечает только за свой функционал программы", — поясняет эксперт.
Для увеличения памяти следует чистить кеш браузера и приложений, медиафайлы, “другое” и т.д.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Смартфон компании Apple
В отличие от телефонов на базе Android, у iPhone нет дополнительного слота для карты памяти, поэтому используется только встроенная. Старые модели имеют 16 или 32 Гб, на новых же объем начинается от 256 Гб.

Как очистить кеш

На любом телефоне регулярно следует чистить кеш — объемы ключевых данных, которые приложения, сайты и онлайн-сервисы сохраняют на устройстве для быстрого доступа при последующих запусках.
"Учтите, что даже если вы вроде бы все почистили, это еще не значит, что файлы не сохранились где-то еще. Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удаленные файлы его телефон хранит в папке "недавно удаленные", так что они продолжают занимать место", - говорит специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Кеш приложений

Для выборочной очистки нужно выполнить следующие действия:
  1. 1
    запустить приложение "Настройки";
  2. 2
    нажать "Хранилище";
  3. 3
    нажать "Другие приложения", чтобы просмотреть все приложения, установленные на телефоне;
  4. 4
    найти приложение, в котором необходимо очистить кеш, и нажать на него;
  5. 5
    нажать "Очистить кеш".
Устройство лучше очищать с помощью встроенных опций, считает Эльвира Гильфанова. У iPhone есть функция "Сгрузить приложение", его данные при этом не пропадут со смартфона.
"Переустановка приложения вернет все данные при условии, что приложение еще доступно в App Store. Также у многих приложений, которые имеют свойство забивать память смартфона, есть встроенные средства очистки, например, очистить кеш и медиафайлы можно у мессенджеров и браузеров", — заключает эксперт.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иконки мессенджеров на экране смартфона

Кеш браузера

Первая задача — удалить мусор, накопившийся при повседневном использовании телефона. Начинать следует с данных браузера. При посещении веб-сайтов Safari сохраняет на устройстве большой объем информации, такой как файлы cookies, изображения и данные истории программы. Некоторые используются регулярно, например, закладки. Для очистки кеша необходимо найти в настройках Safari, открыть его, затем прокрутить вниз и нажать "Очистить историю и данные веб-сайтов". То же самое следует проделать и с другими браузерами (Яндекс.Браузер, Google Chrome и пр.)

Очистка памяти через телефон

На телефоне может почти не остаться места и в том случае, если не пользоваться им активно и не хранить большую фотогалерею, не закачивать игры или фильмы. Дело в том, что на мобильном устройстве, купленном в магазине, уже есть системные файлы. Их хранит постоянная память. Кроме нее есть еще оперативная память, которая нужна для работы приложений.
"Если картинки, видео и прочие файлы с телефона можно удалить, то файлы (cookies) работающих приложений так просто не почистишь. Бывают ситуации, когда телефон кажется абсолютно "чистым" (то есть вы нашли время, удалили из него все ролики и фото и снесли все приложения, которыми не пользовались годами), но памяти все равно осталось очень мало. Это неудивительно", — разъяснила Анастасия Ильичева.
По ее словам, нужно периодически следить за кешем и чистить "Недавно удаленные”.
Проще всего повысить производительность и увеличить объем памяти через сам телефон. Для этого есть несколько способов. Например, установка специальных приложений, удаление медиафайлов и т.д.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Смартфон компании Apple

Проверка памяти

Чтобы просмотреть данные об использованной памяти устройства, нужно перейти в меню "Настройки" > "Основные" > "Хранилище [устройство]". В этом разделе показано, сколько памяти на телефоне занимают приложения, галерея и прочее. Каждая категория выделена отдельным цветом.

Очистить "Другое"

"Другое" в iPhone содержит файлы и данные, созданные приложениями, которые нельзя отнести к иной категории. Как правило, на новом телефоне они занимают несколько сотен Мб, но со временем число растет и может заполнить практически всю память. Чтобы удалить данные и файлы из этого раздела, следует очистить кеш браузера и приложений, удалить дополнительные голоса Siri, перезагрузить iPhone.

Видео, фото и музыка

Чтобы освободить место на телефоне, также можно удалить старые фотографии и видео. Важно не забывать, что файлы при удалении попадают в "Недавно удаленное" и хранятся там 30 дней, поэтому необходимо зайти туда и окончательно удалить фото и видео.
Если на телефон были скачаны песни для офлайн-прослушивания, их лучше удалить и слушать музыку в потоковом режиме, потому что одна песня в среднем весит 5-8 Мб. Очистить плейлист можно в настройках в разделе "Хранилища". Также следует отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках телефона.
Удаление музыки в меню "Настройки" на iPhone:
  1. 1
    открыть программу "Настройки";
  2. 2
    нажать "Основные", а затем выбрать "Хранилище iPhone" или "Хранилище iPad";
  3. 3
    прокрутить до пункта "Музыка" и нажать его;
  4. 4
    смахнуть влево на исполнителе, альбоме или песне;
  5. 5
    нажать "Удалить".
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Чтобы не удалять фотографии, можно воспользоваться медиатекой iCloud. Это облачное хранилище фотографий и видео, которое позволяет существенно сэкономить память без потери данных. Включается iCloud в меню "Настройки". Для этого потребуется указать Apple ID.

Неиспользуемые приложения

Если на телефоне есть приложения, которые не используются, разумнее их удалить, потому что они могут работать в фоновом режиме, занимать лишнее место на устройстве. Чтобы смартфон работал быстрее, следует отключить push-уведомления у тех программ, необходимость в которых возникает нечасто.

Сообщения и почта

Со временем на телефоне скапливается большое количество сообщений, которые занимают много места, особенно если в них были изображения или другие вложения.
Как удалить сообщения:
  1. 1
    нажать и удерживать облачко сообщения, которое требуется удалить, затем нажать "Еще";
  2. 2
    нажать кнопку корзины и выбрать "Удалить сообщение".

Временные файлы

Временный файлы — это как раз и есть данные из раздела "Другое", то есть кеш, обновления ПО, данные об iOS, не загруженные файлы и пр. Автоматически эта категория очищается только тогда, когда телефону критически не хватает памяти, поэтому стоит периодически проводить ее вручную.
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Очистка через iTunes

Удалить с телефона "Другое" можно и через iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов. Алгоритм действий:
  1. 1
    запустить iTunes на компьютере и подключить iPhone;
  2. 2
    выбрать нужный девайс;
  3. 3
    в открывшемся окне поставить галочку в "Шифровать резервную копию iPhone";
  4. 4
    кликнуть по кнопке "Создать копию сейчас";
  5. 5
    перейти в телефоне в "Настройки" > [Имя пользователя] > iCloud > "Найти iPhone";
  6. 6
    отключить функцию "Найти iPhone";
  7. 7
    после этого в окне iTunes следует кликнуть по "Восстановить из копии" и подтвердить действие вводом пароля;
  8. 8
    нельзя прерывать подключение iPhone или iPad от компьютера до окончания процедуры, включая перезагрузку устройства и его появления в iTunes.
После этого может освободиться несколько гигабайт памяти, особенно если телефон давно не чистили.

Специальные приложения

В App Store довольно много так называемых приложений-клинеров, предлагающих чистку iPhone и iPad от мусора и файлов кеша. Их можно найти по таким запросам: clean, cleaner, storage, очистка, очистка, память, кеш, клин, клинер и т.д. Минус этих программ в том, что они зачастую платные и при этом не могут полностью очистить кеш, даже если это заявлено в описании.

Экономим память

  • Много кеша образует голосовой помощник Siri. Чтобы этого избежать, следует включать и отключать функцию раз в несколько дней.
  • Полезно время от времени проверять альбом с удаленными фотографиями и очищать его.
  • Лучше отключить фоновое обновление для большинства приложений.
  • Нужно удалять видео и фото-вложения в "Сообщениях" и запретить телефону сохранять их оригиналы.
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Очистка перед продажей

Перед продажей телефона его необходимо сбросить до заводских настроек, то есть удалить все скачанные приложения, фото, видео и другую личную информацию. Для этого необходимо:
  1. 1
    разблокировать свой iPhone или iPad и запустить меню "Настройки";
  2. 2
    нажать "Общие";
  3. 3
    нажать "Стереть все содержимое и настройки";
  4. 4
    ввести свой пароль "Apple ID", чтобы стереть "iPhone" и удалить его из своей учетной записи.

Очистка после потери

Если телефон утерян, то удалить данные с него можно дистанционно, чтобы избежать утечки личной информации. Для этого используется iCloud. Чтобы очистить память, необходимо:
  1. 1
    Войти в приложение "Найти iPhone" на устройстве с помощью Apple ID, который используется для входа в iCloud.
  2. 2
    Из списка устройств выбрать то, данные на котором хотите стереть.
  3. 3
    Нажать "Действия", "Стереть [устройство]".
Это можно сделать с другого iPnone или iPad, либо через iCloud на компьютере.
 
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