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Блок Саргсяна не признает итоги выборов в Армении

Блок Саргсяна не признает итоги выборов в Армении - РИА Новости, 21.06.2021

Блок Саргсяна не признает итоги выборов в Армении

Блок "Честь имею", сформированный вокруг бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, заявил, что не признает итоги прошедших 20 июня внеочередных парламентских... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T19:17

2021-06-21T19:17

2021-06-21T19:17

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

роберт кочарян

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ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Блок "Честь имею", сформированный вокруг бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, заявил, что не признает итоги прошедших 20 июня внеочередных парламентских выборов, считает их равносильными легитимизации территориальных потерь во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил."Мы заявляем, что не признаем полученные результаты (выборов – ред.) - как легитимацию территориальных и людских потерь в ходе последней Арцахской войны, как закрепление Армении в статусе разменной монеты в геополитических торгах, безнравственных реалиях национального поражения", - говорится в заявлении, размещенном на странице альянса в Facebook.В блоке считают, что состоявшиеся выборы не способствовали обеспечению безопасности Армении и Карабаха, восстановлению суверенитета государства и утраченного достоинства. "Итоги (выборов – ред.) – не свет в конце туннеля, а сгущение тьмы. Выборы не превратились в политический процесс, в "дорожную карту", чтобы отвести Армению от края пропасти", - отметили в заявлении.Там же говорится о мерах в отношении оппозиционеров в предвыборный период и день выборов - задержаниях, обысках, прослушивании телефонных разговоров активистов и членов штабов. "Эти позорные выборы не решили проблем нашего народа. Они создадут новые, более сложные препятствия, которые необходимо преодолеть для безопасного, стабильного и достойного будущего Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)", - заявили в альянсе, пообещав продолжить борьбу.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/pashinyan-1737940130.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/pashinyan-1737850163.html

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, москва, азербайджан, армения, в мире