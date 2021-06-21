https://ria.ru/20210621/vybory-1737805424.html

Как можно голосовать в пандемию

Как можно голосовать в пандемию - РИА Новости, 21.06.2021

Как можно голосовать в пандемию

РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:00

2021-06-21T08:00

2021-06-21T11:07

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Стоит ли бояться идти в сентябре на избирательные участки, ведь вокруг свирепствует ковид? Нужно ли запасаться костюмом химзащиты? Следует ли брать с собой баклажки с антисептиком и загружать в противогаз новые фильтры?Ответ на эти вопросы один: организаторы выборов сделали все, чтобы эта процедура прошла максимально безопасно для граждан. На днях Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла еще одно решение для того, чтобы повысить уровень безопасности граждан. Восемнадцатого июня, на следующий день после того, как президент подписал указ о назначении выборов в Госдуму, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Такое право ЦИК получила после того, как в прошлом году 31 июля был принят закон о многодневном голосовании. В соответствии с законом, избиркомы, организующие выборы на своем уровне, имеют право принимать решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Если избирком проводит многодневное голосование, то такие опции, как досрочное голосование или голосование с помощью открепительных удостоверений, становятся недоступны.Критики данного решения ЦИК уже заявляли, что оно увеличивает возможность для манипуляций. Якобы у Центризбиркома нет такого количества наблюдателей. Якобы ночью кто-то может залезть в урны и подменить бюллетени. Риторика этих экспертов была крайне агрессивной — я ее слышал на их совместном совещании с ЦИК 16 июня. Но чем более распалялись оппозиционные ораторы, тем больше вопросов возникало. Что касается количества, то на 100 тысяч избирательных участков оппозиционеры, объединившись, точно смогли бы выставить хотя бы по два-три наблюдателя. Особенно учитывая то, что веб-камерами планируется оборудовать более половины избирательных участков и для наблюдения над происходящим в целом избирательном кластере партиям достаточно посадить за компьютер одного человека. Словом, аргумент про нехватку наблюдателей тем более несостоятелен, что та же Общественная палата России и ряд организаций из некоммерческого сектора планируют выставить чуть ли не полмиллиона наблюдателей.Внимательно прослушав все эти нападки на ЦИК, я в ходе того же совещания решил высказать свое мнение совсем по другому вопросу. А именно — по вопросу обеспечения безопасности населения при голосовании. И выступил, напомнив, что сам переболел коронавирусом и могу с уверенностью сказать, что значительная часть избирателей не пойдет в то место, где битком набит народ и где вероятность подцепить заразу представляется большой. Мне тут же один из присутствовавших критиков возразил, что, мол, в метро давка еще больше. Уел, понимаешь ли. Но дело в том, что в метро человеку приходится садиться волей-неволей. Если не доедешь до работы — не заработаешь денег, не прокормишь семью. А на избирательный участок его идти никто не неволит. Поэтому растягивание голосования на несколько дней, существенно снижающее одномоментное массовое присутствие граждан на территории школы или клуба, можно рассматривать не только как средство снижения опасности заражения от окружающих, но и как психотерапевтическую меру.Это тем более важно, что нынешние цифры заболеваемости COVID-19 не вызывают оптимизма.Если мы посмотрим на статистику по маю — сентябрю прошлого года, то заметим, что после 290 тысяч зараженных в мае июнь показал снижение до 230 тысяч, июль — до 185 тысяч, август — до 150 тысяч, и лишь в сентябре снова начался рост (175 тысяч). Всего за май прошлого года было зафиксировано 3000 смертельных случаев.В текущем же году в мае число зараженных было чуть ниже, чем в 2020-м (257 тысяч случаев), однако смертность была почти вчетверо выше (11 тысяч случаев). Что касается июня, то он показал резкий рост, а не снижение, и на сегодняшний день заболевших уже больше 235 тысяч. Экстраполяции и сравнения с прошлым годом некорректны, а значит, прогнозировать, какой будет ситуация в сентябре, не представляется сейчас возможным. И в целях обеспечения психологического комфорта голосующих, а также безопасности их здоровью применение многодневного голосования альтернатив не имеет.Кто-то кивает на вакцинацию. Мол, к сентябрю все вакцинироваться успеют. Однако, несмотря даже на существенное ускорение прививочной кампании, на 20 июня число вакцинированных составило 19,6 миллиона человек (13,4%). Расчеты показывают, что при темпах вакцинации в 150 тысяч человек в день до вакцинации 50% населения пройдет год. А для вакцинации 60% взрослого населения потребуется более 300 дней. При этом за скобками остаются вопросы о необходимости ревакцинации через полгода. Таким образом, оптимистические заявления, что к сентябрю "все пройдет", не могут приниматься в расчет при подготовке такой важной кампании, как выборы в Государственную думу Российской Федерации.Максимальная безопасность — вот что должно приниматься во внимание при проведении выборов. И в прошлом году, кстати, весь мир столкнулся с тем, что пришлось переносить избирательные кампании, запланированные на весну. Так, были перенесены парламентские выборы в Македонии, Сирии, Шри-Ланке, Сербии, Турецком Кипре, Казахстане и Боливии. Отложены президентские выборы в Боливии и Польше. На более поздний срок были перенесены референдум в Чили и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России.Казус Чили тем более интересен, что референдум был перенесен на 25 октября, но по его итогам необходимо было провести выборы в Национальный конгресс. Изначально эти выборы должны были состояться именно 25 октября, но, поскольку на эту дату назначили голосование по самому отложенному референдуму, выборы в Национальный конгресс перенесли на март 2021 года. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, в марте было решено выборы не проводить, и их снова перенесли, уже на апрель, расширив возможность голосования до двух дней с целью снижения опасности заражения. Но и в апреле выборы не состоялись. Дату перебросили на 15-16 мая. Так Национальный конгресс избрали только с четвертой попытки. И все это было сделано для того, чтобы добиться адекватной явки населения, озабоченного вопросами безопасности своего здоровья. Кстати, явка в Чили была на уровне 41%.Мир все больше поворачивается лицом к многодневному голосованию. Оно куда честнее и прозрачнее, чем то же голосование по почте, открывающее громадное пространство для манипуляций и фальсификаций. За последние пять лет опыт многодневного голосования использовал целый ряд государств. До эпидемии страны таким способом пытались добиться приемлемой явки, то есть повышали гражданское участие. С 2020 года использование многодневного голосования стало средством обеспечения безопасности голосующих. Что косвенно, конечно же, тоже играет на явку.Давними и последовательными сторонниками многодневного голосования являются чехи. В течение двух дней они выбирают региональные муниципалитеты, сенаторов и президента. К примеру, выборы президента Чехии в 2018 году проводились 12-13 января (первый тур голосования) и 26-27 января (второй тур). Тогда был избран Милош Земан, который получил 51,36% голосов избирателей.Но не Чехией единой.В Новой Зеландии в 2015 и 2016 годах проводились референдумы о государственном флаге страны. Первый длился три недели — с 20 ноября по 11 декабря 2015-го. Второй продолжался столько же — с 3 по 24 марта 2016 года. Для утверждения результата необходима была явка более половины зарегистрированных избирателей. Так как в первом варианте референдума отсутствовала возможность проголосовать за старый флаг, явку даже в течение 21 дня не удалось добить до требуемой планки (48,78%). Второй референдум, на котором старый флаг Новой Зеландии был одной из опций для голосования, явка составила 67,78% голосов. Победу одержали как раз сторонники старого варианта национального флага.Есть и пример, когда расширение практики многодневного голосования могло привести к принятию судьбоносного решения. Речь идет о Румынии, где в 2018 году в течение двух дней проходил референдум о внесении определения семьи в конституцию страны. С 6 по 7 октября избиратели голосовали за запрещение однополых браков. Однако явка составила лишь 21,1% при необходимых 30% голосов. При этом за проголосовали 3,5 миллиона человек (93,4%), а против — всего лишь четверть миллиона (6,6%). Очевидно, что если бы многодневное голосование было расширено до недели, порог явки удалось бы преодолеть, избиратели не потеряли бы свои голоса, а референдум состоялся.В России хорошим подспорьем для изменения избирательного законодательства, вводящего многодневку, стало голосование по поправкам в Конституцию. Осенью впервые в новейшей истории России ЕДГ-2020 проходил на протяжении трех дней: наряду с основным днем голосования 13 сентября осуществлялось досрочное голосование (11 и 12 сентября). Следующий ЕДГ-2021 пройдет уже с использованием законного инструмента, которым является многодневка.Социология показала, что граждане нашей страны положительно относятся к этой инициативе. Восемнадцатого июня ВЦИОМ провел соответствующий опрос, и более половины респондентов (56%) заявили, что многодневное голосование им нравится. Почти две трети опрошенных (61%) сообщили, что возможность голосовать в течение трех дней была бы для них удобна. Из тех, кто подчеркнул удобство такого способа голосования, — 81% молодых людей от 18 до 24 лет. Противников многодневного голосования — чуть больше пятой части опрошенных (около 21%). В прошлом году ВЦИОМ также опрашивал граждан страны по поводу многодневного голосования. Среди основных причин, по которым новый формат был воспринят нашими соотечественниками положительно, на первом месте шло удобство (49%), отсутствие толпы и суеты (семь процентов) и меньшая вероятность заразиться COVID-19 (пять процентов). Итак, удобство и безопасность — вот что думают о многодневном формате голосования российские избиратели в своей массе.И с ними согласны избиратели и избирательные комиссии целого ряда других стран, в которых после пандемии 2020 года принимаются — похоже, на основании изучения российского опыта — решения о проведении многодневного голосования. Так, в Нидерландах с 15 до 17 марта 2021-го прошли выборы членов палаты представителей. Изначально выборы должны были состояться в один день, 17 марта, но из-за коронавирусных ограничений правительство решило проводить голосование в течение трех дней.Российский опыт оценен, взвешен, признан успешным и уже становится общемировой нормой. Это не может не радовать. Равно как и то, что наш избиратель теперь чувствует себя в большей безопасности и под лучшей защитой.

https://ria.ru/20210620/putin-1737784418.html

https://ria.ru/20210620/protsenko-1737763653.html

https://ria.ru/20210619/spisok-1737716067.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/mironov-1737612970.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/sovfed-1737583176.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/vybory-1737582164.html

https://ria.ru/20210530/ldpr-1734753678.html

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россия, элла памфилова, милош земан, выборы в государственную думу, вциом, госдума рф, боливия, чехия, авторы, общество, политика